L’état de l’Union de von der Leyen détaille les mesures énergétiques d’urgence de l’UE

BRUXELLES — La Commission européenne va aller de l’avant avec des mesures d’urgence pour faire face à la crise énergétique, notamment une taxe exceptionnelle sur certaines sociétés énergétiques et des objectifs contraignants de réduction de la consommation aux heures de pointe, signe d’une inquiétude croissante que les retombées de la guerre russe en Ukraine poussent la région vers la récession.

Le plan, présenté mercredi dans le discours annuel sur l’état de l’Union européenne de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, intervient après des semaines de débat sur la meilleure façon de lutter contre les prix élevés de l’énergie. Von der Leyen a déclaré qu’en plus des mesures d’urgence, Bruxelles travaille à la refonte de ses marchés de l’énergie pour briser “l’influence dominante” du prix du gaz naturel sur les coûts de l’électricité.

Von der Leyen a prédit que l’escalade de la guerre énergétique avec la Russie mettrait l’UE à l’épreuve au cours des mois à venir. « Il ne s’agit pas seulement d’une guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine. C’est une guerre contre notre énergie, une guerre contre notre économie, une guerre contre nos valeurs et une guerre contre notre avenir », a-t-elle déclaré aux membres du Parlement européen.

Elle a déclaré que la Russie “manipulait activement” le marché de l’énergie du bloc au point qu’il ne fonctionnait plus, mais que l’Europe ripostait. “Je suis ici avec la conviction qu’avec courage et solidarité, Poutine échouera et l’Europe l’emportera”, a-t-elle déclaré.

L’alarme de la Maison Blanche monte sur l’Europe alors que Poutine menace l’approvisionnement énergétique

Le discours annuel intervient plus de six mois après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, bouleversant l’architecture de sécurité de l’Europe après la guerre froide et sa stratégie énergétique. Le bloc de 27 membres s’est déplacé avec une rapidité et une unité inhabituelles, s’unissant pour frapper le Kremlin avec des sanctions sans précédent et offrant un soutien financier et militaire à l’Ukraine.

Mais les efforts de l’Union européenne pour frapper la machine de guerre russe ont accéléré la crise de l’énergie et du coût de la vie en Europe, faisant monter en flèche le prix de l’électricité, ainsi que de la nourriture et d’autres produits essentiels. On craint de plus en plus que l’Europe ne se dirige vers une récession qui pourrait entraîner des troubles sociaux dans la région et se propager dans le monde entier.

Au cours des dernières semaines, les responsables de l’UE ont tenu des réunions urgentes sur les mesures visant à contrôler le prix de l’électricité et à stabiliser les marchés de l’électricité, la commission proposant une série d’idées qui auraient autrefois été considérées comme extrêmes. La Banque centrale européenne a relevé les taux d’intérêt la semaine dernière pour la deuxième fois cette année dans le but de calmer l’inflation sans pousser l’économie à bout.

La Maison Blanche surveille la situation de près. Les assistants du président Biden ont passé en revue leurs efforts pour exporter du gaz naturel liquéfié vers l’Europe, afin de déterminer s’il existe un moyen supplémentaire pour les producteurs américains d’aider. Lors d’une visite à Bruxelles la semaine dernière, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis “ne laisseront pas nos amis européens dans le froid”.

Depuis février, l’Union européenne a pris des mesures pour se sevrer de l’énergie russe au nom de la limitation des revenus russes et du relâchement de l’emprise du Kremlin sur l’Europe. Dans une certaine mesure, cela semble fonctionner.

Le gazoduc russe ne représente désormais que 9 % des importations de gaz de l’UE, par exemple, et non les 40 % qu’il représentait au début de l’année. L’UE a atteint son objectif la semaine dernière d’amener les magasins d’essence à plus de 80% de leur capacité bien avant que le temps ne tourne en novembre. À court terme, cependant, les prix restent élevés et les gouvernements nationaux paient des centaines de milliards pour essayer de maintenir les gens à flot.

Von der Leyen a déclaré que les mesures que la commission proposera pourraient générer 140 milliards de dollars pour “amortir le coup” des prix élevés.

« Dans notre économie sociale de marché, les profits sont bons. Mais en ces temps, il est faux de recevoir des profits record extraordinaires bénéficiant de la guerre et sur le dos des consommateurs », a-t-elle déclaré. “En ces temps, les bénéfices doivent être partagés et acheminés vers ceux qui en ont le plus besoin.”