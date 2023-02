L’état de l’Union de Joe Biden : comment s’est déroulé son discours

Points clés: Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à aider à unir la nation dans son discours sur l’état de l’Union.

M. Biden a déclaré que son gouvernement “finirait le travail” de reconstruction de l’économie et d’encouragement de la démocratie.

L’adresse a été critiquée par certains républicains, Marjorie Taylor Greene le qualifiant de “menteur”.

Le président américain Joe Biden a exhorté le Congrès à travailler avec lui pour « terminer le travail » de reconstruction de l’économie et d’unification de la nation alors qu’il prononçait un discours sur l’état de l’Union visant à rassurer un pays en proie au pessimisme et à de lourdes divisions politiques.

Dans son discours de 73 minutes mardi soir, M. Biden a cherché à dépeindre une nation considérablement améliorée de : d’une économie chancelante à une économie prospère avec de nouveaux emplois ; d’une nation paralysée et fatiguée par la pandémie à une nation qui a maintenant rouvert, et une démocratie qui a survécu à son plus grand test depuis la guerre civile.

“L’histoire de l’Amérique est une histoire de progrès et de résilience. De toujours aller de l’avant. De ne jamais abandonner. Une histoire unique parmi toutes les nations », a déclaré M. Biden.

Le discours sur l’état de l’Union de M. Biden marque son premier discours devant la nouvelle Chambre contrôlée par les républicains. Source: Getty / Puce Somodevilla “Nous sommes le seul pays qui est sorti de chaque crise plus fort que lorsque nous y sommes entrés. C’est ce que nous recommençons. »

“Nous n’avons pas encore terminé par un effort d’imagination”, a-t-il déclaré.

M. Biden a cherché à rassurer la nation sur le fait que sa gestion a donné des résultats tant au pays qu’à l’étranger, car il a également entrepris de prouver son aptitude à une probable réélection.

Plutôt que de déployer des propositions politiques flashy, le président a entrepris d’offrir une évaluation rassurante de l’état de la nation, déclarant que deux ans après la démocratie américaine était “inflexible et ininterrompue”.

Il a souligné la création record d’emplois au cours de son mandat alors que le pays sortait de la .

M. Biden a également souligné les domaines de progrès bipartisan au cours de ses deux premières années au pouvoir, notamment sur les infrastructures vitales des États et la fabrication de haute technologie. Il a déclaré : “Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas travailler ensemble dans ce nouveau Congrès.”

« Les gens nous ont envoyé un message clair. Se battre pour se battre, le pouvoir pour le pouvoir, le conflit pour le conflit, ne nous mène nulle part », a déclaré M. Biden.

“Et cela a toujours été ma vision du pays : restaurer l’âme de la nation, reconstruire l’épine dorsale de l’Amérique – la classe moyenne – pour unir le pays.”

« Nous avons été envoyés ici pour terminer le travail ! »

« Nous ne réduirons pas la sécurité sociale ! Nous ne réduirons pas l’assurance-maladie !

M. Biden, pas connu pour son éloquence, est apparu détendu et confiant en prononçant son discours. Il a ajouté des remarques avec désinvolture, s’est nourri des réponses des législateurs démocrates qui se sont fréquemment levés avec des ovations tonitruantes et se sont engagés de manière ludique avec ses détracteurs républicains.

Bien qu’il ait promis le bipartisme dans la mesure du possible, M. Biden a également souligné les vives tensions qui existent entre lui et les républicains de la Chambre.

Il a discuté des efforts du GOP pour abroger la loi des démocrates sur le changement climatique et les soins de santé de 2022 et leur réticence à augmenter le plafond de la dette fédérale, l’autorité légale d’emprunt du pays qui doit être augmentée plus tard cette année ou le risque de défaut.

“Au lieu de faire payer aux riches leur juste part, certains républicains veulent que l’assurance-maladie et la sécurité sociale disparaissent tous les cinq ans”, a déclaré Biden. « D’autres républicains disent que si nous ne réduisons pas la sécurité sociale et l’assurance-maladie, ils laisseront l’Amérique faire défaut sur sa dette pour la première fois de notre histoire.

“Je ne laisserai pas cela arriver.”

Les commentaires de M. Biden sur les programmes de droits ont provoqué un tollé des républicains, alors que Marjorie Taylor Greene et d’autres ont sauté sur leurs pieds, certains criant “menteur!”

La républicaine américaine Marjorie Taylor Greene a chahuté M. Biden lors de son discours sur l’état de l’Union. Source: Getty / Gagner McNamee Le président a répondu : « Levez-vous et montrez-leur : nous ne réduirons pas la sécurité sociale ! Nous ne réduirons pas l’assurance-maladie ! »

Alors que les républicains continuaient de protester contre ses accusations, il a déclaré: “Nous avons l’unanimité.”

Dans des refrains enflammés, M. Biden a prononcé 13 fois l’expression «finir le travail», défiant les législateurs d’achever le travail de son administration sur le plafonnement des coûts de l’insuline pour tous les Américains, la lutte contre le changement climatique, l’augmentation des impôts sur les riches et les entreprises et l’interdiction de style d’agression armes.

Mais sur tous ces fronts, le gouvernement divisé est encore moins susceptible de céder que le Congrès sous le seul contrôle démocrate.