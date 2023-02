L’État de l’Union de Biden débouche sur une impasse à enjeux élevés sur la dette américaine

Le discours annuel sur l’état de l’union de Joe Biden a produit la scène d’ouverture de ce qui pourrait être un drame majeur de plusieurs mois sur la limite de la dette américaine.

Ce fut un moment tapageur et révélateur.

La santé de l’économie mondiale et la fiabilité même des États-Unis en tant qu’émetteur de dette reposent sur le corps désordonné des politiciens réunis mardi pour entendre le président américain.

Parmi toutes les questions devant ce Congrès, où le président fait face à une nouvelle majorité républicaine hostile, une lutte imminente sur le niveau de la dette américaine pourrait avoir la plus grande conséquence mondiale.

Les parties doivent parvenir à un accord bipartite pour augmenter de facto la limite des cartes de crédit du pays cette année, afin d’éviter le scénario auparavant impensable d’un défaut de paiement de la dette américaine.

L’enjeu est une demande républicaine de réduction des dépenses. Les républicains disent vouloir un certain contrôle budgétaire avant d’accepter de relever le plafond de la dette au-delà de son niveau actuel, soit 31,4 billions de dollars américains.

Biden a mis en garde contre les conséquences désastreuses. Il a accusé les républicains de comploter pour réduire les pensions et les soins de santé des personnes âgées et cette accusation a immédiatement déclenché une éruption de moqueries dans la chambre.

Hurlement républicain dans l’opposition

C’est parce que les républicains insistent sur le fait qu’ils ne toucheront pas aux programmes les plus chers. Pas politiquement populaires comme l’assurance-maladie, la sécurité sociale et le financement militaire, qui représenter la moitié le budget fédéral.

Le président a fondé sa demande sur une plate-forme sur laquelle les républicains du Sénat ont techniquement couru, qui proposé que tous les programmes fédéraux expirent à moins qu’ils ne soient renouvelés par le Congrès.

Ce que Biden a omis de mentionner, c’est que cette plate-forme a ensuite été catégoriquement rejetée par le chef du Sénat républicain, Mitch McConnell, et que les républicains insistent sur le fait que ces programmes sont exemptés.

Alors les républicains ont hurlé pour protester contre ce qu’ils considéraient comme une attaque calomnieuse de la part du président.

La représentante américaine républicaine Firebrand, Marjorie Taylor Greene, a crié: “Menteur!”

La républicaine Marjorie Taylor Greene a crié “Menteur!” chez le président. Le chef républicain McCarthy a tenté de calmer ses troupes. (Jim Watson/Getty Images)

Biden a plaisanté en disant qu’il était ravi d’entendre les républicains insister à haute voix sur le fait qu’ils protégeraient les programmes sociaux : “J’apprécie une conversion !”

Pendant ce temps, derrière lui, au fond de la tribune, le nouveau leader républicain à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, tentait de contrôler ses troupes tumultueuses.

Le difficile calcul du déficit américain

McCarthy a offert une secousse discrète de la tête, ou un geste de la main, dans divers efforts pour amener son caucus à afficher le décorum parlementaire qu’il avait promis.

C’était peut-être un instantané de ce qui nous attend.

McCarthy peut-il garder ces troupes en ligne? Un nombre suffisant de députés républicains d’arrière-ban devront, à un moment donné cette année, se rassembler autour de McCarthy et soutenir un accord pour mettre fin à la réduction de la dette.

Biden demande la levée du plafond de la dette Le président américain Joe Biden a utilisé l’état de l’union pour appeler le Congrès américain à lever le plafond de la dette, appelant les républicains à vouloir “prendre l’économie en otage”, suscitant des moqueries et des chahuts en retour.

On ne sait pas encore avec quelle facilité il apaisera les faucons conservateurs du budget, qui détiennent suffisamment de voix pour mettre fin au leadership de McCarthy.

C’est parce que les États-Unis semblent destinés à continuer d’accumuler de nouvelles dettes dans un avenir prévisible.

Aucune des parties ne veut toucher à la sécurité sociale (pensions de vieillesse), à ​​Medicare (le régime public de santé pour les personnes âgées), au financement militaire ou aux soins des anciens combattants ; en plus de cela, les républicains s’opposent aux hausses d’impôts.

Que faudrait-il pour équilibrer le budget dans ces conditions ?

Selon le Comité pour un budget fédéral responsable, basé à Washington, c’est pratiquement impossible ; cela nécessiterait la quasi-élimination du reste du gouvernement fédéral américain.

Le groupe de réflexion non partisan conclut que, pour équilibrer le budget en 10 ans, dans ces conditions, il faudrait couper 85 % de toutes les autres dépenses.

Biden propose un accord sur l’immigration

Le chahut du message de plafond de la dette de Biden a été le premier de plusieurs moments où la nouvelle majorité républicaine s’est moquée du président.

Un autre exemple est venu lorsqu’il a proposé un accord d’immigration édulcoré : une sécurité accrue aux frontières en échange d’un statut légal pour certaines personnes sans papiers, principalement des jeunes.

Ils ont chahuté lorsque Biden a évoqué l’épidémie de fentanyl, criant que sa négligence de la sécurité des frontières laissait la drogue inonder le pays.

Mais le président a suscité plusieurs ovations pour son message économique populiste.

Dans un discours enflammé, il a promis de continuer à promouvoir la politique Buy American.

Il a fustigé les entreprises et proposé des lois visant les rachats d’actions ; frais cachés dans les billets d’avion, les centres de villégiature et les concerts ; la collecte de données des entreprises technologiques ; prix pharmaceutiques; et les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail.

Le président américain Joe Biden remet une copie du discours au nouveau président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, chef d’une étroite majorité républicaine. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Message de réélection populiste de Biden

“Pendant trop longtemps, les travailleurs se sont raidis”, a déclaré Biden.

“Mais plus maintenant… Trop de gens ont été laissés pour compte ou traités comme s’ils étaient invisibles. C’est peut-être vous qui regardez à la maison.”

On ne sait pas quelle part de cela, le cas échéant, passera par ce Congrès divisé, qui aura assez de mal à accepter de rembourser les dettes américaines.

Ce qui devient clair, c’est le message que Biden prévoit de transmettre à l’électorat si, comme prévu, il cherche un autre mandat.

Il a évoqué à plusieurs reprises les réalisations du dernier Congrès contrôlé par les démocrates et a évoqué les éléments restants de sa liste de tâches.

Une douzaine de fois dans son discours, Biden a répété la phrase : “Terminez le travail”.

Peut-il gagner à nouveau ?

Le précédent historique suggère quelque chose d’un coin flip, à ce stade. Sa cote de popularité, qui entre dans sa troisième année, n’est pas bonne, mais pas fatale.

C’est similaire au niveau d’approbation des prédécesseurs Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter et Donald Trump à ce stade de sa présidence.

Deux ont été réélus, deux non.

Biden a proposé un accord sur l’immigration et une série de réformes économiques populistes, ce qui ne sera pas facile dans un Congrès divisé, où les républicains détiennent la Chambre et les démocrates le Sénat. (Amanda Andrade-Rhoades/Reuters)

Biden a trébuché au début de son discours avec le genre de défaillance linguistique qui inquiète certains alliés du parti à l’idée qu’il se présente pour un deuxième mandat, qui se terminerait à l’âge de 86 ans.

Il a fait référence à tort à Chuck Schumer, le démocrate, en tant que chef de la minorité au Sénat. Schumer est le chef de la majorité.

Dans la réponse républicaine à l’état de l’union, la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a appelé à plusieurs reprises au changement de génération, un coup de coude apparent à la fois à Biden et à son ancien patron, Donald Trump, lorsqu’elle était porte-parole de la Maison Blanche.

Mais c’est le concours de l’année prochaine.

Dans la grande impasse de cette année, sur Capitol Hill, nous verrons à quel point les États-Unis se rapprochent d’une crise de la dette.