Reporters sans frontières (RSF) a reproché aux autorités de Riga d’avoir révoqué la licence de diffusion de la chaîne russe en exil TV Dozhd (Rain), les exhortant à s’expliquer sur leur logique de sécurité nationale. La chaîne a également été bannie de la Lituanie et de l’Estonie voisines.

“Le retrait de la licence est un coup porté à la liberté de la presse et un cadeau inattendu pour le Kremlin”, a déclaré jeudi le directeur général de RSF Allemagne, Christian Mihr, dans un communiqué. “Nous regrettons profondément la décision.”

La Lettonie a interdit mardi TV Dozhd, affirmant que le contenu qu’elle produit constituait une menace pour “la sécurité nationale et l’ordre public”. Mihr a déclaré que le raisonnement était “Pas convaincant,” ajouter “La Lettonie devrait expliquer exactement comment le radiodiffuseur est censé mettre le pays en danger.”

Le régulateur letton des médias NEPLP a fixé jeudi soir la date limite pour la mise en œuvre de sa décision, les États baltes voisins de Lituanie et d’Estonie suspendant également la chaîne car l’autorisation lettone désormais retirée couvrait la diffusion de contenu vers tous les États membres de l’UE.















Avant la décision, RSF a écrit une lettre au NEPLP dans laquelle elle soutenait que le “Le retrait de la licence de Dozhd n’aurait qu’un impact négatif sur la liberté, l’indépendance et le pluralisme des informations que les russophones du monde entier peuvent recevoir.”

TV Dozhd a été lancée en 2010 et a présenté des hôtes et des invités très critiques à l’égard du gouvernement russe. En mars, Moscou a interdit le point de vente pour avoir prétendument diffusé “mensonges délibérés” sur l’opération militaire russe en Ukraine. De nombreux membres du personnel de la salle de rédaction ont ensuite quitté le pays, le studio ayant rouvert à Riga, la capitale lettone, à la mi-juin.

La controverse actuelle a éclaté la semaine dernière, lorsque le présentateur de longue date de la chaîne a qualifié les troupes russes de “notre armée”. Le présentateur a déclaré qu’il s’était mal exprimé mais a néanmoins été immédiatement licencié, le rédacteur en chef de TV Dozhd présentant des excuses publiques et assurant que la chaîne soutenait désormais Moscou. La chaîne avait déjà été condamnée à une amende pour une fois montrant la Crimée sur une carte marquée comme faisant partie de la Russie plutôt que de l’Ukraine – contrairement aux positions de Kiev et de Riga.















La décision de la Lettonie d’interdire le point de vente devrait dissiper “illusions” sur la liberté de la presse – ou son absence – en Occident, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Les gens pensent toujours que c’est mieux ailleurs que chez eux, et on a toujours l’impression qu’il y a de la liberté là-bas et pas chez soi.” dit Peskov. “C’est un exemple frappant qui démontre l’erreur de telles illusions.”