L’État de l’UE assouplit le verrouillage strict pour les non-coupés

Cependant, un certain nombre de restrictions restent en place pour les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées

Les personnes en Autriche qui ne sont pas complètement vaccinées contre le Covid ne seront plus maintenues sous le strict confinement actuel, ont déclaré le chancelier Karl Nehammer et le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein. Les responsables ont ajouté que le démantèlement des restrictions actuelles prend effet lundi prochain, en supposant que les chiffres d’hospitalisation restent stables.

Lire la suite Des milliers de personnes protestent contre le premier plan de vaccination obligatoire en Europe

Cependant, alors que les non-vaccinés ne seront plus confinés chez eux, leur liberté de mouvement restera strictement réglementée, avec l’actuelle «2G» règles restant en place. Les restrictions 2G obligent les personnes cherchant à entrer dans les hôtels, restaurants, bars et autres espaces publics à présenter une preuve de vaccination ou de récupération de Covid-19 afin d’entrer, et le couvre-feu de 22 heures sur ces établissements restera en place.

Le pays a eu recours à des mesures supplémentaires dans le but de contrôler les infections et d’appliquer ses lois sur la vaccination, qui comprenaient le déploiement de la police pour inspecter les papiers de vaccination après la réouverture de la culture, du divertissement et de l’hospitalité aux personnes vaccinées à la mi-décembre, après trois semaines de campagne à l’échelle nationale. confinement.

Le Parlement a voté la semaine dernière à une écrasante majorité pour imposer des vaccinations obligatoires pour les adultes, malgré le vote unanime du FPO contre la mesure comme une « point bas totalitaire.”

Les personnes entrant en Autriche doivent présenter une preuve de vaccination complète, un test PCR négatif effectué au cours des 72 dernières heures ou une preuve de rappel.

À partir de lundi, le délai minimum autorisé entre la réception d’une deuxième et d’une troisième dose de vaccin sera réduit de 120 jours à 90 jours, et la validité du Green Pass national ne dure que six mois à compter de la fin de la première série de vaccinations du titulaire. . Ceux qui ont des doses de rappel bénéficieront d’une période de validité plus longue à neuf mois.

L’Autriche a imposé quatre verrouillages nationaux au total pendant la pandémie. Les règles strictes ont suscité une vive réaction de la part des citoyens, qui sont descendus dans la rue à plusieurs reprises pour protester à la fois contre les restrictions et le mandat du vaccin en grand nombre.