L’État de l’OTAN veut accélérer la formation des équipages de chars ukrainiens

Les instructeurs polonais pensent que cinq semaines suffisent pour maîtriser les léopards allemands

Alors que le cours de formation de base pour utiliser les chars de combat principaux Leopard 2 de fabrication allemande prend environ dix semaines, les instructeurs polonais affirment qu’il est possible de réduire ce délai de moitié pour préparer les équipages ukrainiens au combat en un peu plus d’un mois.

Après avoir mené la charge sur l’envoi de chars de fabrication occidentale à Kiev, Varsovie est maintenant “probable” pour fournir la formation nécessaire alors que le pays abrite l’un des trois centres de formation Leopard d’Europe, ont déclaré mardi à Reuters des experts militaires. L’installation du village de Swietoszow, dans l’ouest de la Pologne, près de la frontière allemande, est équipée de simulateurs pour former 14 équipages simultanément.

“Si on intensifie la formation (en maximisant le nombre d’) instructeurs, notre temps et nos week-ends, on peut former tout un équipage en cinq semaines”, le commandant de l’installation, le major Maciej Banaszynski, a déclaré à Reuters. En plus de la formation des équipages, les instructeurs polonais proposent désormais « des cours de mécanique pour les bras, le châssis et les équipements accompagnant les Léopards », il ajouta.

Varsovie n’a pas encore officiellement confirmé si l’équipage ukrainien serait formé dans cette installation, mais le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, avait précédemment déclaré que ses troupes suivraient une formation en Pologne.

La semaine dernière, l’Allemagne a cédé à la pression des États-Unis, de la Pologne et de plusieurs autres États membres de l’OTAN, le chancelier Scholz annonçant sa décision d’expédier 14 chars Leopard 2A6 du stock allemand à Kiev, au plus tard fin mars.

Varsovie a immédiatement promis 14 Léopards supplémentaires, après que Berlin a déclaré qu’il autoriserait d’autres pays en possession du matériel de fabrication allemande à le réexporter vers Kiev. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne, la Norvège et les Pays-Bas ont tous promis leur armure lourde à Kiev.

Les États-Unis ont également accepté de fournir à Kiev 31 de ses chars de combat principaux M1 Abrams – mais ont averti que la livraison pourrait prendre plusieurs mois. Selon des informations récentes du Washington Post, les chars américains n’étaient proposés que comme “couvrir” pour que l’Allemagne envoie les Léopards, et n’arrivera qu’à la fin de l’année au plus tôt.

La Russie a soutenu que les armes étrangères, y compris les chars lourds, ne changeront pas le cours du conflit. “Comme nous l’avons dit dans le passé, ces chars brûleront comme les autres. Ils coûtent juste cher [to make]”, Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré la semaine dernière, faisant spécifiquement référence aux Abrams.