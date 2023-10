Les projets d’exploration d’Ankara-Jérusalem-Ouest en Méditerranée auraient été interrompus en raison du conflit à Gaza

La Turquie a suspendu ses projets d’exploration conjointe des ressources énergétiques avec Israël en Méditerranée, ainsi que ses projets d’exportation de gaz vers l’Europe, a rapporté mercredi Bloomberg, citant un responsable anonyme. Cela survient après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué Jérusalem-Ouest pour le bombardement de Gaza et a annulé sa visite prévue dans l’État.

S’exprimant devant le Parlement mercredi, Erdogan a déclaré que le Hamas n’était pas une organisation terroriste, mais “un groupe de libération menant une bataille pour protéger ses terres et son peuple”, et a condamné les attaques israéliennes contre Gaza.

« Nous avions un projet pour aller en Israël, mais il a été annulé. Nous n’irons pas,” dit le président. « J’ai serré la main de cet homme nommé Netanyahu une fois dans ma vie » a-t-il ajouté, faisant référence à sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en marge de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU le mois dernier.



Selon le journal turc Yeni Şafak, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, qui devait se rendre en Israël pour discuter de l’exploration du gaz naturel et des travaux de gazoduc en Méditerranée orientale, a également annulé ses projets.















Les relations entre Israël et la Turquie sont depuis longtemps tendues par des désaccords sur la politique à l’égard des Palestiniens. En 2010, la Turquie a gelé ses liens avec Jérusalem-Ouest après que les forces israéliennes ont attaqué un navire turc transportant des fournitures humanitaires vers Gaza, tuant 10 civils.

Lors de la réunion à l’ONU fin septembre, Erdogan et Netanyahu étaient toutefois convenus de visites réciproques dans un avenir proche et d’intensifier leur coopération énergétique. Le dirigeant turc a également partagé ses projets de forage énergétique commun avec Israël et le début de réseaux d’acheminement d’énergie vers l’Europe via la Turquie.

Peu de temps après, le 7 octobre, le conflit à Gaza s’est intensifié. Le groupe militant palestinien Hamas a attaqué Israël, tuant des centaines de personnes et prenant plus de 200 otages. En réponse, Israël a lancé des frappes aériennes massives sur Gaza et a annoncé un blocus, coupant l’électricité, l’eau, le carburant et les fournitures médicales. Les responsables palestiniens affirment que plus de 6 500 personnes ont été tuées. Israël fait état de 1 405 victimes de son côté.

Le président turc a fustigé les représailles israéliennes, affirmant que près de la moitié des personnes tuées dans l’attentat étaient des enfants et leurs mères. Il a souligné que Jérusalem-Ouest « commet une sauvagerie comparable à un crime contre l’humanité » plutôt que d’agir en état de légitime défense comme il le prétend.