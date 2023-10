Les réfugiés ukrainiens résidant actuellement en Norvège peuvent demander une aide financière pour rentrer chez eux, a révélé la Direction de l’immigration à Oslo. Le gouvernement norvégien propose un paiement en espèces de 17 500 couronnes (environ 1 580 dollars) pour les frais de rapatriement.

« Si vous disposez d’un permis de séjour valide en Norvège mais que vous souhaitez maintenant retourner dans votre pays d’origine, vous pouvez demander une subvention auprès des autorités norvégiennes » » a indiqué l’Utlendingsdirektoratet (UDI) sur son site Internet.

L’aide en espèces est destinée aux réfugiés « rétablir » eux-mêmes en Ukraine, car l’UDI ne peut pas aider au transport.

Les personnes qui demandent une aide doivent soumettre « une description de la manière dont vous rentrerez chez vous et du lieu où se termine le voyage (moyen de transport, itinéraire et destination) » et soit une déclaration selon laquelle ils utiliseront une voiture privée, soit une copie d’un billet de train, d’avion ou de bus au moins 16 semaines à l’avance.

Si les Ukrainiens résidant en Norvège changent d’avis et souhaitent retourner dans le pays nordique dans les deux ans, ils devront rembourser l’aide en espèces. Par exemple, s’ils reviennent dans moins d’un an, ils devront 15 000 couronnes à Oslo. En revanche, ceux qui passeront au moins deux ans à l’étranger n’auront rien à rembourser.















Il y avait près de 57 000 Ukrainiens déplacés en Norvège en septembre 2023. On ne sait pas exactement combien d’entre eux ont obtenu le statut de résident sans restrictions, ni combien ont été enregistrés comme réfugiés ou ont obtenu l’asile. L’UDI a noté que les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou d’asile pourraient le perdre si elles retournaient volontairement en Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités suisses ont lancé un plan visant à offrir des incitations aux Ukrainiens qui souhaitent rentrer, une fois leur séjour temporaire terminé. « Statut S » expire, ce qui devrait avoir lieu d’ici 2025. La proposition prévoit de payer entre 1 000 et 4 000 francs suisses (1 090 à 4 355 dollars) pour « encourager les départs volontaires. » Plus de 70 000 Ukrainiens ont demandé le statut de réfugié en Suisse.

L’ONU estime qu’environ 5,8 millions d’Ukrainiens ont quitté le pays depuis l’escalade du conflit avec la Russie en février 2022, bien que l’UE ait récemment rapproché ce chiffre de 10 millions.

Le gouvernement de Kiev a déclaré le mois dernier qu’il ne les considérait pas comme « réfugiés » mais des personnes temporairement déplacées, demandant aux gouvernements occidentaux de ne pas les intégrer mais de trouver des moyens de les renvoyer. L’Ukraine a montré un intérêt particulier pour les hommes en âge de combattre et a même demandé leur extradition, mais a été rejetée par plusieurs États de l’UE.