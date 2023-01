L’État de l’OTAN dévoile son plus gros paquet d’armements pour l’Ukraine

Le gouvernement belge a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir des chars Leopard à Kiev après avoir retiré l’arme du service en 2014

La Belgique a autorisé une nouvelle série d’aides militaires à l’Ukraine d’une valeur de 92 millions d’euros (100 millions de dollars), le plus gros transfert d’armes du pays depuis le début du conflit avec la Russie l’année dernière. Les armes comprendront des munitions antiaériennes, des véhicules blindés et des grenades antichars.

Le membre de l’OTAN a annoncé la décision vendredi, les responsables notant que certaines des armes proviendraient des stocks belges existants, tandis que la partie restante sera achetée directement à l’industrie de l’armement.

“Depuis le début de cette guerre, notre pays a fait beaucoup d’efforts pour soutenir l’Ukraine”, Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré aux journalistes. « Au total, notre pays a déjà donné 146 millions d’euros d’aide militaire. Aujourd’hui, le Conseil des ministres a décidé d’envoyer une nouvelle enveloppe de 92 millions d’euros d’aide militaire à l’Ukraine.

Alors que la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a refusé de donner des chiffres exacts sur ce que Kiev recevra, elle a déclaré que le colis comprendra des grenades, des munitions, des missiles antiaériens, des armes antichars, des véhicules blindés légers, des mitrailleuses et des fusils d’assaut.

La Belgique a réapprovisionné son stock de missiles air-air à moyenne portée avancés AIM-120 de fabrication américaine (AMRAAM) en novembre dernier, permettant apparemment à l’armée d’envoyer l’arme en Ukraine. Bien qu’il soit conçu pour être tiré depuis un avion, le missile est également compatible avec le lanceur terrestre NASAMS, dont plusieurs ont été fournis à Kiev par Washington.

Selon les médias locaux, le nouveau paquet d’armes comprendra un certain nombre de camions utilitaires lourds Volvo N10, qui ont été retirés de l’arsenal belge en 2021 après avoir été découverts comme fournissant “Pas de protection ou protection insuffisante de l’équipage.” Plusieurs dizaines de véhicules tactiques Iveco LMV seraient également destinés à l’Ukraine, même après que l’armée a découvert un défaut de conception dans son blindage et a décidé de supprimer progressivement la plate-forme d’ici 2026. Les responsables ont déclaré que certains équipements subiront une maintenance avant d’être expédiés, bien qu’il soit pas clair si cela résoudra les défauts.

Dedonder a poursuivi en expliquant que Bruxelles ne peut pas suivre les États-Unis, l’Allemagne et d’autres partenaires européens et fournir des chars à l’Ukraine, car la Belgique a vendu ses chars de combat Leopard 1 vieillissants à des entreprises privées en 2014 et n’a aucune arme comparable à offrir.

« Nous n’avons trouvé aucun moyen de répondre à cette question. Nous ne les avons plus en stock et nous n’avons pas trouvé d’unités opérationnelles sur le marché », a-t-elle dit, ajoutant que bien que le gouvernement ait approché certaines entreprises pour acheter des réservoirs, il n’a pas été en mesure de trouver un accord raisonnable.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a ensuite remercié Bruxelles dans un déclaration posté sur Twitter, disant que les armes vont “renforcer notre défense aérienne, aider à dissuader les chars ennemis [and] améliorer la mobilité de nos défenseurs.

