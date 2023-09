L’État de l’Oregon et l’État de Washington remportent la bataille du terrain de sport Pac-12

Il s’agit d’une version numérique de Jusqu’à samedi. Inscrivez-vous ici pour le recevoir quotidiennement dans votre boîte de réception.

C’était une semaine d’actualité. Entrons dans tout cela.

Voici ce qui se passe dans le football universitaire jusqu’à samedi…

Que se passe-t-il avec le Pac-12 ?

OSU et WSU obtiennent une ordonnance de non-communication

Comme les deux dernières écoles Pac-12 engagées, L’État de l’Oregon et l’État de Washington ont obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire pour empêcher la conférence de tenir une réunion du conseil d’administration aujourd’hui. Chris Vannini et Nicole Auerbach ont été au centre de L’Athlétismealors décomposons ce que tout cela signifie réellement :

Au cours des 18 derniers mois, 10 programmes Pac-12 ont annoncé leur départ vers d’autres conférences. Selon la constitution et les statuts du Pac-12, si une école membre donne un avis de retrait, elle cesse immédiatement d’être membre du conseil d’administration du Pac-12 (c’est-à-dire que l’OSU et la WSU devraient désormais constituer l’ensemble du conseil d’administration).

Vendredi, l’OSU et la WSU ont déposé une plainte contre le Pac-12 et le commissaire George Kliavkoff. Kliavkoff a récemment demandé aux membres actuels et anciens du conseil d’administration du Pac-12 de se réunir aujourd’hui pour voter sur une « approche de gouvernance future ». L’OSU et la WSU craignaient que le reste du Pac-12 vote pour dissoudre la ligue et partager les actifs restants entre tout le monde, comme l’indiquent les statuts de la conférence.

Le juge Gary Libey s’est rangé du côté de l’OSU et de la WSU. L’ordonnance d’interdiction signifie que le Pac-12 peut mener ses activités normales mais ne peut pas se réunir en tant que conseil d’administration sans l’approbation du tribunal.

Tout cela fait partie des efforts déployés par l’État de l’Oregon et l’État de Washington pour prendre le contrôle de leur avenir. Les écoles ont exprimé leur intérêt pour la reconstruction du Pac-12 et souhaitent disposer de l’autonomie nécessaire pour élaborer un plan sans la contribution des écoles qui partent.

Le quart-arrière de Miami, Tyler Van Dyke, a lancé cinq passes de touché contre Texas A&M samedi. (Sam Navarro / USA aujourd’hui)

Le sac postal de Mandel

Pensez-vous que la version de Miami que nous avons vue contre Texas A&M est le plus haut niveau de performance que nous verrons cette saison, ou Miami en novembre sera-t-il une équipe meilleure et plus dangereuse ? Quel est le meilleur scénario pour la deuxième année de l’ère Mario Cristobal ? Soumis par Matthew M., Chicago

Le problème avec ces matchs de début de saison est qu’il est difficile de dire si Miami était si bon ou si A&M était si mauvais. Aussi étrange que cela puisse paraître, les Aggies finiront-ils par être l’une des pires défenses auxquelles les Canes seront confrontés toute la saison ? Le temps nous le dira.

Mais je suis optimiste pour Miami. Cela n’a jamais eu de sens pourquoi Tyler Van Dyke a régressé si drastiquement la saison dernière. En tant qu’étudiant de première année en 2021, il avait une note de passeur de 160,1. En 2022, ce chiffre est tombé à 133,6. De toute évidence, Cristobal pensait que le problème venait du coordinateur offensif Josh Gattis, qui, malgré tous ses succès au Michigan, a été un désastre lors de sa seule saison à Coral Gables. Sous Shannon Dawson, Van Dyke semble jusqu’à présent encore meilleur qu’en 2021.

Florida State est clairement l’équipe à battre dans l’ACC. Après, c’est grand ouvert. Si vous me disiez que les Canes viendraient à Charlotte et joueraient les Noles une deuxième fois, je vous croirais. Si vous me disiez qu’ils terminent cinquième derrière FSU, Clemson, UNC et Duke (dans un certain ordre), je vous croirais. Cependant, quelque chose de inférieur à cela me dirait que le match de la semaine 2 était complètement trompeur et qu’A&M avait alors terminé une autre saison de type 5-7.

