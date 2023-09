L’État de l’Oregon et l’État de Washington ont obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire ; Le conseil d’administration du Pac-12 n’a pas pu se réunir

Le juge de la Cour supérieure du comté de Whitman (Washington), Gary Libey, a accordé à l’État de l’Oregon et à l’État de Washington une ordonnance d’interdiction temporaire pour empêcher le Pac-12 de tenir une réunion du conseil d’administration mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

Le Pac-12 peut mener ses activités normalement après la décision, mais ne peut pas se réunir en tant que conseil d’administration sans l’approbation du tribunal.

Au cours de l’audience, le Pac-12 a demandé des protections provisoires lui permettant de « garder ses lumières allumées et ses employés essentiels en place » et un accord entre les parties sur la manière dont l’argent est dépensé pour les besoins quotidiens et mensuels.

L’État de l’Oregon et l’État de Washington ont demandé une ordonnance d’interdiction temporaire il y a trois jours pour confirmer que les deux écoles sont les seuls membres votants restants du conseil d’administration du Pac-12.

L’ordonnance d’interdiction temporaire accorde également à l’OSU et à la WSU la capacité de prendre des décisions commerciales au nom de la conférence. Cela donnerait aux deux écoles la possibilité de reconstruire potentiellement le Pac-12.

Ce qu’ils disent

« Nous sommes très satisfaits de la décision du tribunal aujourd’hui », a déclaré le président de l’État de Washington, Kirk Schulz, dans un communiqué. «Nous avons toujours pensé que l’avenir du Pac-12 devrait être déterminé par les membres restants, et non par les écoles qui quittent la conférence. Cette position est cohérente avec l’action prise par le conseil d’administration du Pac-12 lorsque les deux premières écoles ont annoncé leur départ de la conférence il y a plus d’un an.

« Nous restons fermement déterminés à explorer toutes les options pour protéger les intérêts de nos étudiants-athlètes, entraîneurs et fans », a-t-il ajouté. « Nous attendons avec impatience que le tribunal mette de côté la question de la gouvernance afin que l’Université de l’État de Washington et l’Université de l’État de l’Oregon puissent prendre des décisions raisonnables et nécessaires concernant l’avenir de la Conférence Pac-12. »

Passé

L’État de l’Oregon et l’État de Washington sont les deux écoles restantes du Pac-12. Dix des 12 programmes ont annoncé leur départ pour d’autres conférences, à partir de 2024, au cours des 18 derniers mois. Selon la constitution et les statuts du Pac-12, si une école membre donne un avis de retrait, elle cesse immédiatement d’être membre du conseil d’administration de la conférence.

L’OSU et la WSU ont intenté une action en justice contre le Pac-12 et le commissaire George Kliavkoff « pour confirmer la structure de gouvernance de la conférence, accéder aux informations commerciales et protéger les actifs de la conférence », a déclaré vendredi l’État de l’Oregon. De plus, les deux écoles ont demandé une ordonnance d’interdiction temporaire « pour empêcher le Pac-12 de permettre aux membres sortants du conseil d’administration du Pac-12 de se réunir et de tenter de prendre des mesures concernant le statut ou la gouvernance de la conférence d’une manière qui empêche l’OSU. et WSU de potentiellement reconstruire la conférence.

Le président de l’OSU, Jayathi Murthy, a déclaré que les deux écoles Pac-12 restantes « avancent de toute urgence pour sauvegarder l’intégrité de la conférence et préserver son héritage au nom des étudiants-athlètes, des fans et de la conférence elle-même ».

«Je suis satisfait de la décision d’aujourd’hui» elle a dit sur les réseaux sociaux. « En tant que deux membres restants du Pac-12, l’État de l’Oregon et l’État de Washington doivent être en mesure de tracer la voie à suivre pour le Pac-12, et non pour les membres qui ont choisi de le quitter. »

Kliavkoff a récemment demandé aux membres actuels et anciens du conseil d’administration de se réunir le 13 septembre pour voter sur une « approche de gouvernance future » pour la conférence, qui, selon l’État de l’Oregon, viole la constitution et les statuts du Pac-12. Lors de l’audience de lundi, la conférence a déclaré que la réunion du conseil d’administration devait déterminer comment diriger et gérer la conférence pour cette année universitaire.

Il a été révélé lors de l’audience que les écoles sortantes souhaitaient utiliser l’argent du Pac-12 pour couvrir une partie de leurs coûts de transition vers d’autres conférences.

(Photo : Joe Nicholson / USA aujourd’hui)