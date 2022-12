L’État de l’Oregon devient instantanément le candidat au titre Pac-12 avec DJ Uiagalelei

En débarquant DJ Uiagalelei dans le portail de transfert, l’État de l’Oregon vient de devenir un prétendant instantané au titre Pac-12.

Après une saison de 10 victoires avec un jeu de quart-arrière moins que stellaire, l’État de l’Oregon a réussi à faire atterrir DJ Uiagalelei dans le portail de transfert.

Bien qu’il ait été brièvement dit qu’il se rendrait à Hawaï, DJ U ne sera pas un hamburger sexy ou un chanteur de R&B irlandais. Fogell ne s’en souciera pas, tant qu’il deviendra un donneur d’organes de l’Oregon. Sans aucun doute, c’est la meilleure chose qui soit arrivée aux sports de l’État de l’Oregon depuis qu’Adley Rutschman est devenu n ° 1 au classement général des Orioles de Baltimore. Il saigne peut-être l’assaisonnement Old Bay maintenant, mais DJ U est un Beav, bébé !

Regardez ce castor simplement et indéniablement majestueux dans toute sa nouvelle gloire orégonienne !

Le Strife Aquatic est devenu encore plus intéressant avec le transfert de DJ Uiagalelei

Qu’y a-t-il de si civil dans la guerre lorsque les frères Uiagalelei participent à The Strife Aquatic ? Fais-moi confiance. Ce surnom de jeu de rivalité se répandra, tout comme aller chercher, ou jusqu’à ce qu’il soit sponsorisé par un groupe de rock de Los Angeles pour devenir The Guns ‘N Roses Bowl où le gagnant reçoit une bougie de W. Axl Rose dans le froid, November Rain. Slash et Duff McKagan n’auront jamais été aussi fiers…

Honnêtement, ce mouvement des Beavers rock plus fort que Les Claypool giflant la basse, mon, pour Wynona, peut-être même pour Winona Rider. Des choses étranges se sont produites à Corvallis, comme Chad “Ochocinco” Johnson et TJ Houshmandzadeh remportant les Fiesta Bowls avant de transformer les Bengals de Cincinnati apparemment du jour au lendemain. Demandez à Jonathan Smith de parler de sa plus belle année à l’école.

Mis à part les manigances de plaisanterie Rampant Beaver, l’État de l’Oregon est sur le point d’être sacrément bon la saison prochaine. Ils viennent de gagner 10 matchs en un an où le jeu du quart-arrière était un problème persistant. Chance Nolan a frappé le portail, tandis que Ben Gulbranson a en quelque sorte fait de bonnes choses dans les deux derniers tiers de la saison. Même si le Pac-12 est devenu la conférence des secondes bâclées, ce n’est pas si mal !

La moitié supérieure de la conférence est constituée d’élites, et l’État de l’Oregon devrait certainement en faire partie. Alors que l’Oregon, l’USC, l’Utah et Washington retournent tous des partants éprouvés, l’État de l’Oregon a maintenant un gars qui peut tenir une bougie dans la froide pluie de novembre contre un canard de l’Oregon qui ne battra jamais la Géorgie de sa vie. Rappelez-vous: Dieu est un fan d’Auburn alors qu’il crie le Liquid Sunshine d’en haut.

En fin de compte, cela dépendra du fait qu’Uiagalelei exploite vraiment ce potentiel cinq étoiles qu’il avait à la sortie du lycée. Il n’a même jamais vraiment approché ce niveau de promesse à Clemson. Heureusement, il jouera désormais pour l’un des meilleurs entraîneurs dont vous n’avez jamais entendu parler à Smith. S’il peut conduire les castors au Rose Bowl, tous les péchés de Clemson seront oubliés par tous sauf Dabo Swinney.

L’Oregon State est officiellement la version de l’intersaison de l’Iowa State 2021, mais cette bougie brûle fort !

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.