Choses à surveiller cette semaine dans le basket-ball de la Conférence Pac-12:

JEU DE LA SEMAINE: Oregon State à Southern California, jeudi. Ce qui aurait été le match phare de la semaine, l’Oregon au numéro 23 de l’UCLA, a été reporté en raison de problèmes de COVID-19 dans le programme des Ducks. L’autre match entre les autres équipes du sud de la Californie et de l’Oregon du Pac-12 devrait également être assez bon. Les chevaux de Troie, après une victoire de huit points sur Stanford, sont à 1,5 matchs de l’UCLA pour la tête du Pac-12 à 6-2. Les Beavers ont grimpé au classement après avoir remporté trois victoires consécutives, y compris leur rival Oregon. Ils ont également battu l’USC 58-56 la semaine dernière malgré une absence de but lors de la finale 3:13.

REGARD SUR L’AVENIR: Arizona State, l’un des favoris de la pré-saison pour remporter le Pac-12, cherche à se remettre sur les rails cette semaine contre Stanford et Cal. Les Sun Devils ont subi des défaites consécutives contre l’Arizona et ont perdu six de suite au total. … L’Arizona est à l’arrière de l’UCLA pour diriger la conférence et joue également dans les écoles du nord de la Californie. … Washington et l’État de Washington ont eu du mal à jouer en conférence, mais la rivalité avec la Coupe Apple a généralement des jeux amusants. Ils jouent dimanche à Seattle. … Le Colorado et l’Utah jouent deux fois cette semaine, mercredi et samedi.

DANS LES CHIFFRES: Evan Mobley de l’USC a récolté en moyenne 18,5 points, 10,5 rebonds, 2,5 passes décisives et 2,0 blocs en deux matchs la semaine dernière pour remporter les honneurs de la première année du Pac-12 de la semaine. … L’Arizona mène le Pac-12 avec 80,2 points par match. … Tyger Campbell de l’UCLA mène la conférence et est 17e au niveau national avec 6,2 passes par match.

JOUEUR À SURVEILLER: Jamal Bey, Washington. Le garde junior a été nommé joueur Pac-12 de la semaine après avoir obtenu une moyenne de 21,0 points sur 15 tirs sur 19, dont 6 sur 7 derrière l’arc à 3 points.

DU CÔTÉ DES FEMMES: Le n ° 6 Stanford tentera de se remettre sur les rails après avoir perdu deux de ses trois derniers matchs. Le Cardinal, qui a ouvert la saison avec 11 victoires consécutives, affrontera l’État de Washington vendredi et Washington dimanche. … Les protocoles COVID-19 au sein du programme de l’Arizona ont poussé les Wildcats classés au 10e rang à reporter leurs matchs contre les n ° 5 UCLA et USC ce week-end. … Charisma Osborne, le gardien de deuxième année de l’UCLA, a été nommé joueur de conférence de la semaine après avoir terminé avec 24 points, neuf rebonds et trois interceptions lors d’une victoire contre Stanford.

Compilé par le rédacteur AP Basketball John Marshall à Phoenix.

