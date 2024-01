L’état de l’Ohio termine le mois de janvier avec une deuxième séquence de trois défaites consécutives et tombe au 14e rang de l’Illinois 87-75

Les Buckeyes étaient menés à deux chiffres pendant les 14 dernières minutes de jeu. Après que l’OSU ait permis au Nebraska et au Northwestern de réussir un total de 53,3 % de leurs tentatives à trois points, l’Illinois a tiré 51,7 % sur le terrain et 41,2 % à distance contre l’Ohio State.

En fin de compte, les Buckeyes semblaient tout simplement surpassés, tombant face aux Fighting Illini 87-75.

ÉQUIPE 1 2 FINAL #14 ILLINOIS 41 46 87 ÉTAT DE L’OHIO 34 41 75

Après un début de tir froid de 1 sur 7, le gardien vedette de l’Illinois, Terrence Shannon Jr., a accumulé 23 points pour aider son équipe à remporter la victoire. Marcus Domask a également marqué 23 points tandis que Ty Rodgers a également atteint le double pour les Orange et Bleus avec 13 points.

Les points de la deuxième chance ont également nui à l’Ohio State contre ce qui a été l’équipe avec la meilleure marge de rebond dans le Big Ten, l’Illinois récoltant 14 points sur des opportunités offensives supplémentaires.

Jamison Battle a récolté 21 points pour les Buckeyes dans un effort perdant tandis que Roddy Gayle Jr. a suivi avec 20 points.

Ohio State a maintenant perdu trois matchs de suite pour la deuxième fois en un mois et termine le mois de janvier avec une fiche de 2-6, ramenant sa fiche globale de la saison à 13-8 et 3-7 dans le Big Ten.

Première moitié



Une première mi-temps fluide a vu l’Ohio State s’accrocher à l’Illinois.

Il a fallu plus de 13 minutes aux deux équipes pour prendre une avance de deux points.

Gayle était une solide source de production pour les Buckeyes au cours de cette période. Il a frappé deux sauts de milieu de gamme contestés et a réussi un dunk de transition à deux mains, puis a réussi un revirement fluide pour donner aux Buckeyes une avance de 21-18 avec 9:50 à jouer dans la demie.

Evan Mahaffey a converti un jeu à trois points à l’ancienne et Jamison Battle a effectué un lay-up, lui donnant neuf points dans les 13 premières minutes et a changé et Ohio State a pris la première avance de deux possessions du match à 28-23.

Ensuite, Bruce Thornton et Felix Okpara ont chacun commis leur deuxième faute, et tout à coup, Ohio State s’est retrouvé sans son meneur de jeu et son centre de départ.

L’Illinois a réalisé une séquence de 7-0 pour prendre l’avantage 30-28, obtenant quatre points de Marcus Domask. Cinq points supplémentaires de Domask ont ​​aidé les Illini à prendre leur première avance de deux points et son équipe a décroché une autre séquence de 6-0.

L’État de l’Ohio n’a plus jamais mené.

Domask a terminé la première mi-temps avec 11 points alors que son équipe prenait une avance de 41-34 au vestiaire. L’Illinois a clôturé la mi-temps sur une séquence de 18-6.

Deuxième partie



ÉTAT DE L’OHIO STATUT ILLINOIS 75 POINTS 87 30-60 (50%) MGF-FGA (PCT.) 31-60 (51,7%) 4-12 (33,3%) 15h-3PA (PCT.) 7-17 ans (41,2%) 11-15 ans (73,3%) FTM-ALE (PCT.) 18-20 (90%) 6 CHIFFRE D’AFFAIRES 6 28 REBONDS TOTALS 36 8 REBONDS OFFENSIFS 11 20 REBONDS DÉFENSIFS 25 14 POINTS DE BANC 18 4 BLOCS 4 3 VOLES 2 9 ASSISTE 8

Thornton a récolté cinq points en début de seconde période pour tenter de maintenir l’Ohio State à flot, mais l’Illinois a continué d’élargir son avance.

Rodgers, Shannon et Domask ont ​​​​récolté deux points chacun lors d’une séquence de 6-0 qui a donné une avance de 56-44 à l’Illinois avec 14:34 à jouer.

Une séquence de 7-0 peu de temps après, mettant en vedette un jeu de cirque à trois points de Shannon, a porté l’avantage à 68-52. Ohio State a répliqué avec une course de 6-0 sur une paire de dunks de Mahaffey, mais c’était le plus petit avantage de l’Illinois jusqu’à ce qu’il reste moins de deux minutes dans le match.

Shannon a marqué six points consécutifs pour ramener l’avance des Illini à 16, puis a frappé un trois après que les Buckeyes l’aient réduit à 12.

Domask a représenté les six points suivants de l’Illinois, son dernier sauteur glaçant efficacement le match à 85-73 avec 1:30 à jouer.

Et après



L’Ohio State se rend dans l’Iowa pour tenter de briser sa séquence de 14 défaites consécutives sur la route et d’arrêter sa dérapage global de trois matchs. L’avertissement aura lieu vendredi à 19 heures et FS1 sera prêt à diffuser le concours.

