L’État de l’Ohio subit une 14e défaite consécutive sur la route lors d’une défaite 83-58 contre Northwestern

Trois cent quatre-vingt-onze jours après avoir remporté une victoire de 73-57 contre Northwestern au Welsh-Ryan Arena, les Buckeyes ont subi leur 14e défaite consécutive sur la route, 83-58, samedi à Evanston.

Dans leur défaite la plus décisive de la saison à ce jour, les Buckeyes ont pris un retard à deux chiffres avant la mi-temps et ne se sont jamais remis alors que Northwestern s’éloignait pour une victoire éclatante.

ÉQUIPE 1 2 FINAL ÉTAT DE L’OHIO 30 28 58 NORD-OUEST 41 42 83

La défaite a fait chuter le record de l’Ohio State à 2-5 en janvier et à 13-7 pour l’ensemble de la saison, éloignant les Buckeyes de la bulle du tournoi de la NCAA.

Première moitié



Roddy Gayle Jr. a marqué les deux premiers points du match et Jamison Battle a donné aux Buckeyes une avance de 4-2 avec une paire de lancers francs sur la possession suivante de l’Ohio State. Mais ce seraient les seules pistes que les Buckeyes auraient pour tout le match.

Les Wildcats ont commencé à prendre le contrôle du match avec une séquence de 7-0 qui a donné à Northwestern une avance de 20-12 avec 8 :57 à jouer en première mi-temps. Bowen Hardman, faisant une rare apparition en première mi-temps après un match de 11 points au Nebraska, a terminé cette escapade avec un méchant recul de trois.

Une course de 8-3 dans l’Ohio State à partir de là réduirait l’avance de Northwestern à trois points, mais ce serait aussi proche que les Buckeyes pourraient reprendre l’avantage. Les Wildcats termineraient la première mi-temps avec une avance de 41-30 puisqu’ils tiraient à 53,6 % du terrain avant la mi-temps, contre seulement 35 % dans les 20 premières minutes pour les Buckeyes.

Ryan Langborg a mené les Wildcats avec 14 points en première mi-temps, dont quatre des sept tirs à 3 points de Northwestern en première mi-temps. Gayle et Bruce Thornton ont mené les Buckeyes avec neuf points chacun en première mi-temps.

Deuxième partie



NORD-OUEST STATUT ÉTAT DE L’OHIO 83 POINTS 58 30-52 (58%) MGF-FGA (PCT.) 14-41 ans (34%) 10-19 (53%) 15h-3PA (PCT.) 5-21 (24%) 13-17 ans (76%) FTM-ALE (PCT.) 25-33 (76%) 7 CHIFFRE D’AFFAIRES 11 30 REBONDS TOTALS 28 4 REBONDS OFFENSIFS 8 26 REBONDS DÉFENSIFS 20 25 POINTS DE BANC 13 2 BLOCS 4 4 VOLES 5 16 ASSISTE 9

Northwestern a rapidement prolongé son avance à 16 points en marquant les cinq premiers points de la seconde mi-temps sur un lay-up de Matthew Nicholson et un trois de Ty Berry. Après un trio de lancers francs de Gayle et Felix Okpara, Boo Buie se lancerait seul dans une course de 6-0 pour prolonger l’avance de Northwestern à 19.

L’avance a augmenté à partir de là alors qu’une série de 11 points consécutifs de Brooks Barnhizer et Nick Martinelli a donné à Northwestern une avance de 66-39 avant la marque des 10 minutes. Northwestern a dominé Ohio State 30-10 dans les 12 premières minutes de la seconde mi-temps pour prendre un avantage de 31 points, permettant à l’équipe locale de remporter la victoire à partir de là.

Et après



Ohio State accueille un adversaire du top 10 au Value City Arena dans l’Illinois n°10. Les Fighting Illini ont une fiche de 15-5 cette saison après avoir battu l’Indiana 70-62 samedi. L’avertissement est à 19 heures et le jeu sera diffusé en streaming par Peacock.

Notes de jeu