L’état de l’Ohio peut-il être une vraie puissance ? Une défaite étroite contre la Géorgie laisse des questions persistantes

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

ATLANTA – CJ Stroud a regardé dans le vide.

Environ 30 minutes s’étaient écoulées depuis que la Géorgie avait battu l’Ohio State 42-41 en demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Peach Bowl samedi, et le double finaliste du trophée Heisman était encore très en train de traiter.

Alors que l’horloge sonnait à minuit le soir du Nouvel An, le botteur des Buckeyes Noah Ruggles a raté un placement potentiellement gagnant de 50 verges qui aurait envoyé son équipe au championnat national.

Si le coup de pied de Ruggles avait traversé les montants, Ohio State rentrerait chez lui à Columbus dimanche pour commencer la planification du match pour TCU, qui a bouleversé le Michigan dans le Fiesta Bowl plus tôt dans la journée. Ensuite, ils se rendraient à Los Angeles dans quelques jours pour commencer à se préparer pour le plus grand prix du football universitaire.

Au lieu de cela, la saison est terminée.

La Géorgie étourdit l’État de l’Ohio avec un rassemblement tardif à Peach Bowl

Et donc Stroud était assis dans son maillot et son bandeau en sueur de l’Ohio State. Il était découragé et le cœur brisé, assis aux côtés de Ryan Day et du joueur de ligne défensif Zach Harrison, répondant à des questions sur ce qui venait de se passer.

“Je ne peux pas en dire trop sur la façon dont nous nous sommes battus”, a déclaré Stroud, qui a complété 23 des 34 passes pour 348 verges et quatre touchés sans aucune interception, bien qu’il ait été limogé quatre fois.

“Nous avons continué à nous balancer, à nous battre, à nous balancer, à nous battre. Bien sûr, vous allez avoir des regrets sur certains jeux, j’aimerais avoir fait ceci, j’aimerais avoir fait cela. Mais en fin de compte, c’est un homme dans l’arène. C’est difficile de faire ce que nous faisons. Vous devez être joyeux dans ces moments. Bien sûr, je ne suis pas assis ici souriant et heureux. Bien sûr, vous voulez gagner des choses comme ça et cela signifie un beaucoup pour nous. Je veux dire, moi et Coach Day, mec, comme si nous nous levions tôt chaque matin au téléphone en permanence, tout ce que nous pouvons faire pour gagner et mettre des sourires sur les visages des gens. C’est difficile.

Contrairement à après la défaite du Michigan, lorsque l’avenir des Buckeyes était inconnu – ils n’ont atteint la quatrième place en séries éliminatoires que la semaine suivante – l’aura était différente samedi soir au stade Mercedes-Benz. Day était étrangement optimiste pour un entraîneur qui vient de perdre un match éliminatoire par une marge aussi étroite. Stroud a parlé avec confiance et résilience, faisant l’éloge de son entraîneur-chef et du programme qu’il laissera bientôt derrière lui, car il devrait être l’un des meilleurs choix du repêchage de la NFL.

C’est peut-être parce que l’État de l’Ohio a fait taire certains de ses sceptiques et a répondu à des questions pressantes. Avant ce match, on a beaucoup parlé de la façon dont l’État de l’Ohio pourrait répondre à la Géorgie cinq semaines après sa deuxième défaite démoralisante consécutive contre le Michigan. Laisseraient-ils The Game planer sur leur préparation ? Seraient-ils intimidés ? Le programme était-il à la croisée des chemins ? Était-il légitime de craindre que Day ne soit pas le gars qui mènerait l’État de l’Ohio à un championnat national alors que les Buckeyes sont un programme de type championnat national ou buste?

Après le résultat de samedi, toutes les questions persistantes peuvent probablement être réduites à ceci: une défaite d’un point dans une demi-finale CFP contre les champions nationaux en titre est-elle suffisante pour modifier – sinon effacer complètement – ​​le récit actuel selon lequel l’État de l’Ohio n’est pas configuré pour être une centrale électrique pérenne comme la Géorgie et l’Alabama ?

Après avoir perdu contre le Michigan, Ohio State s’est immédiatement remis au travail – avant même que les Buckeyes ne sachent qu’ils affronteraient la Géorgie. Avec Stroud en tant que leader, les joueurs étaient de retour dans la salle de musculation et rassemblaient des représentants supplémentaires sur le terrain, avant même que la défaite de l’USC dans le championnat Pac-12 ne permette à l’OSU de se glisser dans la quatrième et dernière place des séries éliminatoires. Puis, au cours des 35 jours entre les matchs du Michigan et de la Géorgie, Day a déclaré que son équipe avait fait 1 500 répétitions lors de leurs entraînements au bol en prévision de ce match. Ils avaient même un analyste pour le tracer. Cela se résumait à une moyenne de 42 répétitions par jour.

Cela a presque payé. L’État de l’Ohio est venu si près de réussir la surprise.

À la fin du quatrième quart, Stetson Bennett a mené la Géorgie sur un entraînement de cinq jeux et 72 verges pour prendre une avance d’un point. Ils ont laissé 54 secondes à Stroud pour faire quelque chose. Le double joueur offensif Big Ten de l’année a fait des jeux intelligents, comme la ruée de 27 verges vers la ligne de 31 verges de l’UGA, et a lancé le ballon au troisième essai lorsque la Géorgie a lancé un blitz total, mettant en place le dernière tentative de field goal.

“Cela ne veut rien dire si vous ne gagnez pas”, a déclaré Day. “Et je pense que c’est probablement ce qui fait le plus mal, c’est que lorsque vous mettez autant de travail, autant d’énergie et autant de temps dans quelque chose, et que vous êtes juste là et que vous n’obtenez pas la victoire.

“C’est une entreprise de performance, et vous gagnez, ou vous perdez, et nous avons perdu le match. C’est juste ce qui nous fait mal au cœur. Et c’est ce que c’est. Nous sommes ici pour gagner, et cela ne s’est pas produit.”

Il y avait un sentiment que le siège de Day s’est peut-être senti un peu plus chaud après le match du Michigan. Stroud n’a pas tardé à défendre son entraîneur, louant son plan de match et sa prise de décision samedi, y compris le premier appel après que Stroud ait couru jusqu’à la ligne des 31 verges lors du dernier trajet. Day a appelé un jeu de course pour Dallan Hayden, qui a été plaqué pour une perte de 1 mètre.

Day a expliqué que l’idée était qu’ils avaient encore deux temps morts, et quelques mètres auraient pu aider le panier. Il a dit qu’il n’aurait pas changé l’appel même s’il n’avait pas exécuté, et Stroud est rapidement intervenu pour dire : “C’était un bon appel, un excellent appel.”

L’État de l’Ohio a également renoncé à certains jeux explosifs contre la Géorgie, similaires à certains qu’il a autorisés contre le Michigan. Il y a eu la course de 52 verges de Kenny McIntosh au milieu en première mi-temps qui aurait été un touché si le porteur de ballon n’avait pas trébuché sur le gazon (il a quand même mis en place un touché en Géorgie deux jeux plus tard). Et il y a eu la bombe de touché de 76 verges de Bennett contre Arian Smith au quatrième quart pour en faire un match à trois points. Mais Day a expliqué que même si limiter les gros jeux comme ceux-là était quelque chose qu’ils avaient travaillé si dur pour éviter, ils étaient différents cette fois.

“La différence, c’est que dans ce match, cela ne nous a pas démoralisés”, a déclaré Day. “Nous avons continué à nous balancer et à nous battre, et nous avons continué.

“Mais appelez-le pour ce que c’est. Si nous voulons gagner ces matchs, nous ne pouvons pas abandonner ces gros jeux explosifs. Il est difficile de revenir dessus. Mais il y avait encore beaucoup de choses positives là-bas .”

L’État de l’Ohio correspondait à l’énergie, au physique et à l’attitude implacable de la Géorgie, et pour la plupart, il contrôlait totalement. Les Buckeyes n’ont pas réussi cette fois.

« Appelons-le pour ce qu’il est là-bas. Ce sont des champions nationaux en titre, invaincus », a déclaré Day à propos de Georgia. “C’est une bonne équipe. Mais je ne pense pas qu’il y ait un seul gars dans ce vestiaire qui n’ait pas l’impression que nous n’aurions pas dû gagner le match. Encore une fois, c’est une partie de cette chose qui va s’asseoir dans nos estomacs pendant longtemps.”

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de “Strong Like a Woman”, publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @ LakenLitman .