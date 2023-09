L’état de l’Ohio n’est pas dur ? Ryan Day riposte après sa victoire contre les Irlandais : « Ça se termine ce soir »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

SOUTH BEND, Indiana – Ryan Day a alterné entre pomper ses poings avec insistance et brandir le « O » pour l’Ohio alors qu’il marchait vite et furieusement vers le vestiaire de l’Ohio State.

Ses émotions couvaient depuis quelques jours parce que son équipe avait été publiquement critiquée pour ne pas être assez dure ou physique. Et maintenant, il pouvait vraiment exprimer tous ses sentiments.

« Beaucoup de gens ont tiré sur cette équipe au cours des dernières 48 heures », a déclaré Day, passionné. « Et ça m’a vraiment touché. »

Les Buckeyes, classés sixième, sont entrés au stade Notre-Dame samedi soir et ont brisé le cœur des Fighting Irish, neuvièmes, avec une victoire 17-14 qui a été décrochée à seulement une seconde de la fin.

Pendant plus de trois heures, cet endroit était électrique. Les fans portaient du vert vif pour correspondre aux uniformes spéciaux de Notre Dame pour la confrontation du top 10 aux heures de grande écoute, et leur niveau de bruit a noyé le nombre de fans de Buckeyes qui ont fait le voyage.

Et puis en un instant, le silence s’est abattu sur cette foule bruyante après un trajet épique qui restera sans aucun doute comme l’un des plus grands de l’histoire de l’État de l’Ohio.

Menés 14-10 avec 1:26 à jouer, les Buckeyes devaient parcourir 65 mètres en 66 secondes. Kyle McCord, le quart-arrière partant de première année des Buckeyes, qui n’a pas fait ses preuves, a frappé Emeka Egbuka pour 23 verges en troisième et 10, a trouvé Julian Fleming pour sept verges en quatrième et 7, et s’est à nouveau connecté avec Egbuka pour 21 verges en troisième. et-19. C’est ce dernier jeu qui a amené Ohio State à la ligne des 1 yards de Notre Dame à sept secondes de la fin. McCord a lancé le ballon dès le premier essai. Au deuxième essai, il a cherché Marvin Harrison Jr., largement considéré comme le meilleur receveur du pays, mais la passe était incomplète.

Aux troisième et premier points, Day – compensant son échec dans quelques situations étrangement similaires plus tôt dans le match – a décidé de se placer au milieu pour la victoire. Et c’est exactement ce qu’a fait le porteur de ballon senior Chip Trayanum, qui n’a réussi que six touches pour 13 verges, pour remporter une victoire de retour remarquable.

Cela n’a pas fait de mal que Notre Dame n’ait que 10 hommes sur le terrain pour le match, un aveu de l’entraîneur-chef irlandais Marcus Freeman qui a suscité de nombreuses critiques. Pourtant, cela n’a rien changé aux yeux des Buckeyes.

« Le discours autour de nous est que nous ne sommes pas durs, donc je ne sais pas comment vous allez le rédiger autrement », a déclaré McCord. « Dernier jeu du match, adversaire parmi les 10 premiers, pas de temps mort, il reste trois secondes. Nous obtenons ce mètre et gagnons, ou nous n’obtenons pas ce mètre et perdons. »

Le touché a été examiné pendant plusieurs minutes nerveuses, mais les officiels ont finalement jugé qu’il était bon.

« Je savais que j’étais définitivement partant », a déclaré Trayanum. « C’était serré. Mais en tant que porteur de ballon, vous vivez pour des courses comme celle-là. Les courses essentielles, les courses où vous vous battez avec votre corps pour rester debout et vous assurer que rien ne touche [the ground], donc vous pratiquez certainement cela et vous l’envisagez. C’est toujours surréaliste.

« Je savais juste que le travail devait être fait. Aussi simple que cela. »

Et cela nous ramène à la fougue et à la colère de Day dès le coup de sifflet final. Il a entendu dire que des ombres étaient portées sur son équipe plus tôt dans la semaine, en particulier de la part de l’ancien entraîneur légendaire de Notre-Dame, Lou Holtz.

Holtz, dont l’équipe championne nationale de 1988 a été honorée sur le terrain lors du match de samedi, était allé au Pat McAfee Show vendredi et avait critiqué les équipes de Day pour leur manque de ténacité.

« Il a perdu deux fois contre l’Alabama, la Géorgie, Clemson et le Michigan », a déclaré Holtz. « Et tous ceux qui les battent le font parce qu’ils sont plus physiques que Ohio State. Je pense que Notre Dame adoptera la même approche. »

Cela a royalement offensé Day, et il est sorti en pleine forme, d’abord dans son interview télévisée d’après-match, puis de nouveau lors de sa conférence de presse.

« Je suis vraiment contrarié et manqué de respect par ce que Lou Holtz a dit publiquement à propos de notre équipe, de l’Ohio State et de Buckeye Nation », a déclaré Day. « Et nous n’allons pas tolérer cela. »

« Ce n’est même pas vrai », a poursuivi Day, sa voix s’élevant d’une octave. « Nous avons eu une mauvaise moitié il y a quelques années [against Michigan] à Ann Arbor en seconde période.

« Chaque match auquel nous jouons, nous sommes physiques », a-t-il ajouté en criant. « Nous le sommes. Je ne sais pas d’où vient ce récit, mais cela se termine ce soir. Cette équipe ici même a fait preuve de ténacité. Elle a fait preuve de courage. Ils n’ont pas abandonné et ils ont trouvé un moyen de gagner ce dernier mètre. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait délibérément appelé à un jeu de course pour terminer le match, Day a répondu « 1 000 % ».

« Cela a toujours été l’Ohio contre le monde, et cela continue de l’être aujourd’hui », a déclaré Day. « L’élan était en faveur de Notre-Dame à un moment donné. Et nos gars ont mis le pied dans le sol et [Trayanum] fait un jeu important et le courage de notre équipe pour entrer et gagner ce match sur la route.

« Vous me dites que cette équipe n’est pas physique ? Elle n’est pas dure ? Vous vous trompez. »

L’un des scénarios de ce match était l’expérience du quart-arrière. Sam Hartman était un titulaire de sixième année transféré à Notre-Dame depuis Wake Forest, tandis que McCord effectuait son cinquième départ. Il avait soutenu CJ Stroud au cours des deux dernières saisons et n’avait connu que des environnements routiers hostiles en marge. C’était pour lui l’occasion de faire une déclaration.

McCord a réalisé 21 sur 37 pour 240 verges sans revirement. Il a réalisé quelques passes rapides et presque une belle passe de touché à Egbuka au deuxième quart, mais le receveur a laissé tomber le ballon dans la zone des buts. Il était 10 sur 17 au troisième essai et a fait preuve de sang-froid et de sang-froid tout au long, en particulier lors du dernier entraînement avec le match en jeu.

« C’est ce que font les grands quarts, et pour son premier match sur la route parmi les 10 premiers, se retrouver dans cette situation et s’en sortir, cela en dit long sur son avenir », a déclaré Day.

Défensivement, Ohio State n’a pas enregistré de sac ni forcé de revirement, mais ils n’ont pas abandonné un jeu de plus de 28 verges. Ils ont limité Hartman à un record de passes de 175 verges et à un seul touché, et maintenant le QB vétéran a une fiche de 3-10 contre des adversaires classés remontant à ses jours à Wake Forest.

« Chapeau bas à la défense », a déclaré Day.

Ohio State a réussi son premier test de la saison, mais il y en a bien d’autres à venir avec des voyages Big Ten dans le Wisconsin et le Michigan, ainsi qu’un match à domicile contre Penn State le mois prochain. Après que les Buckeyes se soient faufilés dans les séries éliminatoires de football universitaire l’année dernière – où ils ont perdu sur un panier contre l’éventuel champion de Géorgie la veille du Nouvel An – leurs espoirs en séries éliminatoires sont toujours intacts.

Les Buckeyes sont absents la semaine prochaine, c’est pourquoi Day a déclaré qu’ils célébreraient probablement cette victoire un peu plus longtemps. Il a probablement aussi besoin de plus de temps pour se calmer. En tant qu’entraîneur-chef de l’Ohio State, Day n’est pas étranger aux examens et aux critiques. Mais après, le physique de son équipe a profondément touché.

« C’était une leçon de vie », a déclaré Day. « Nous disons toujours ‘Ignorez le bruit’. Mais au bout d’un moment, si quelqu’un vous pique, vous devez défendre ce en quoi vous croyez, et c’est ainsi que j’ai été élevé et c’est ainsi que je vais avancer.

« Je reçois l’Ohio contre le monde. Nous devions jouer comme ça aujourd’hui. »

Ils l’ont fait.

Maintenant, peuvent-ils continuer ?

Laken Litman couvre le football universitaire, le basket-ball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX. Suivez-la sur Twitter à @LakenLitman.

