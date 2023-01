L’État de l’Ohio motivé par son rôle d’outsider dans le match Peach Bowl contre la Géorgie

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

ATLANTA – À première vue, l’État de l’Ohio semble être dans un endroit inconnu.

Comment les Buckeyes, l’une des marques les plus reconnaissables du sport universitaire, pourraient-elles être qualifiées d’opprimées avant un grand match? C’est un fait qui a causé pas mal de doubles prises et de vérifications des faits, mais c’est la situation dans laquelle se trouve le programme alors qu’il se prépare à affronter la Géorgie n ° 1 lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Peach Bowl samedi soir.

Pourquoi le Peach Bowl est un match difficile pour les DEUX équipes

Les Bulldogs sont favoris à 6 points, ce qui en fait la première fois que l’État de l’Ohio est le cheval noir depuis une défaite de 52-24 contre l’Alabama lors du match de championnat national il y a deux saisons. Les Buckeyes étaient alors un outsider de 9 points, mais ont été favorisés dans chacun de leurs 25 matchs depuis.

La propagation de samedi a du sens. La Géorgie est la championne nationale en titre, après tout. Les Bulldogs ont été parfaits 13-0 cette saison, notamment en remportant le titre SEC. En plus de cela, le match se jouera au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, à seulement 70 miles du campus de l’UGA. Et Ohio State vient de connaître une deuxième défaite démoralisante consécutive face au Michigan.

Même ainsi, les Buckeyes disputent leur cinquième demi-finale CFP, ont atteint le match pour le titre à deux reprises et ont tout remporté en 2014.

Cependant, les joueurs d’Ohio State ne se soucient pas vraiment de cette histoire. Ils ne se soucient pas d’être dévalorisés par rapport aux gros et méchants Bulldogs.

“J’ai l’impression que nous sommes toujours l’État de l’Ohio. Nous sommes toujours les Buckeyes. La Géorgie est la Géorgie pour une raison”, a déclaré le quart-arrière CJ Stroud cette semaine. “Je ne veux pas dire que j’ai l’impression d’être l’opprimé. J’ai l’impression qu’ils nous excluent. C’est bien. Nous avons été éliminés de nombreuses fois.”

Stroud a raison. Après un examen plus approfondi, Ohio State a en fait été un outsider à ce stade particulier d’une saison plus de fois que vous ne le pensez.

Sur les quatre dernières demi-finales qu’il a disputées, l’OSU a été un outsider à trois reprises, remportant deux fois. Après la saison 2014, qui a comporté la toute première éliminatoire à quatre équipes, les Buckeyes étaient un outsider de 9,5 points contre l’Alabama dans le Sugar Bowl et ont gagné 42-35. Même après qu’Ezekiel Elliott a couru pour 230 verges et deux touchés, l’État de l’Ohio s’est retrouvé un outsider de 6,5 points lors du match de championnat national contre l’Oregon. Les Buckeyes ont gagné 42-20.

Les Buckeyes peuvent-ils réussir la surprise ?

Les années suivantes se sont déroulées ainsi :

2016-17 Fiesta Bowl contre Clemson : Ohio State était un favori à 1 point et a perdu 31-0

Fiesta Bowl 2019-2020 contre Clemson: Ohio State était un outsider de 2,5 points et a perdu 29-23

2020-21 Sugar Bowl contre Clemson: Ohio State était un outsider de 7 points et a gagné 49-28; puis les Buckeyes étaient un outsider de 9 points dans le match pour le titre contre l’Alabama et ont perdu 52-24.

2021-22 Peach Bowl contre Géorgie: Ohio State est un outsider à 6 points et ???

“Il n’y a jamais eu de moment où je suis entré sur le terrain où j’ai ressenti un grave désavantage pour un joueur en face de moi”, a déclaré le receveur de l’Ohio State, Emeka Egbuka. “Je n’ai pas encore joué contre la Géorgie, mais j’ai l’impression qu’avec la confiance que nous avons en tant qu’équipe et nos capacités, nous avons déjà été éliminés. Ce n’est donc pas nouveau pour nous.”

L’entraîneur Ryan Day a déclaré lors de la journée des médias cette semaine qu’il y avait eu des “frictions” entre ses joueurs défensifs pendant les entraînements. Pas de manière négative, mais plutôt de manière motivée, avec le besoin de prouver quelque chose. Bien sûr, cela découle du fait d’avoir été victime d’intimidation par le Michigan deux années de suite et, par conséquent, d’avoir remis en question leur ténacité.

Ohio State était également le favori des bookmakers dans ces deux jeux – de 6,5 points en 2021 et de 9 points en 2022.

“Eh bien, ils devraient l’être, et nous devrions tous l’être”, a déclaré Day à propos de sa défense “énervée” avant samedi. “Nous savons ce que nous devons faire dans ce match pour gagner, et c’est un peu la façon dont ce mois-ci a été pour beaucoup d’entre nous à l’entraînement tous les jours. Il y a eu un avantage. Il y a eu des frictions. Il y a eu un conflit. Il y a eu un il se passe beaucoup de choses, et c’est une chose saine.

“Et donc la seule bonne chose à ce sujet, nous allons aller jouer. Nous n’allons pas rester assis là et nous inquiéter de ce qui se passerait si ou quoi que ce soit du genre. Personne ne nous donne vraiment une chance de gagner ce match de toute façon. Alors nous “Je vais tout laisser sortir. Nous allons jouer aussi fort que possible et regarder après quatre quarts et voir où nous en sommes.”

C’est assez drôle de penser à un programme Goliath comme Ohio State acceptant et savourant son rôle de David à long terme – bien que certains experts pensent que s’il y a un bouleversement dans l’une ou l’autre des demi-finales, les Buckeyes ont le meilleur coup que TCU fait contre Michigan.

C’est une équipe en quête de rédemption. Il doit mettre fin aux inquiétudes persistantes concernant le Michigan et aux questions quant à savoir si le programme lui-même est à une sorte de carrefour. La seule façon de le faire est de battre la Géorgie et de remporter le championnat national – ce qui pourrait finir par être une autre bataille contre les Wolverines.

L’ajout d’un récit d’opprimé ne fait que les motiver davantage.

“Je pense que nous avons une opportunité de faire quelque chose de vraiment spécial ici, et plus que tout, je veux juste qu’ils aillent là-bas et jouent aussi fort et aussi vite qu’ils le peuvent”, a déclaré Day. “C’est ce qu’est la vie. La vie Il s’agit de surmonter les obstacles et d’être fort et de ne pas s’éloigner de la résolution des problèmes, de gérer les conflits, puis de s’améliorer. Et nous avons eu une opportunité incroyable samedi soir.

Le receveur Marvin Harrison Jr. a ajouté : “J’ai toujours pensé que c’était l’Ohio contre le monde, même avant ce match. Donc, rien ne change vraiment.

“Moi personnellement, je suis content que nous puissions les jouer à Atlanta, dans leur genre d’arène à domicile. [I] un peu comme toujours être le méchant et l’outsider entrant dans le jeu.”

