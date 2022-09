L’État de l’Ohio met en jeu une séquence de victoires à domicile contre le Wisconsin – Shaw Local

Ohio State a passé les deux premières semaines de la saison à rendre tous ses fans heureux, mais pas nécessairement ceux qui ont parié sur les Buckeyes, qui étaient 0-2 contre l’écart après avoir battu Notre Dame et Arkansas State.

Ils ont coché les deux cases avec insistance samedi dernier, écrasant Toledo 77-21, passant à 3-0 et couvrant facilement l’écart de 31 points. Dans le processus, Ohio State est passé à 3-0 et a baissé sa cote de championnat national à +325, seulement derrière l’Alabama (+200) et la Géorgie (+210). Le quart-arrière CJ Stroud a également repris la tête des cotes du trophée Heisman à +275, devant le quart-arrière de l’USC Caleb Williams (+350) et le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young (+425).

Les choses deviennent beaucoup plus difficiles maintenant, les Buckeyes devant accueillir le Wisconsin samedi soir. Vous pouvez parier sur ce jeu sur Césars Sportsbookqui propose une offre spéciale aux nouveaux utilisateurs grâce à notre nouveau partenariat avec eux.

Examinons de plus près les probabilités et les tendances :

Blaireaux du Wisconsin à Ohio State Buckeyes

Heure/Télé : 18h30 samedi, ABC

Écart de points (de Caesars Sportsbook): État de l’Ohio -18

Ligne d’argent : Wisconsin +650 ; État de l’Ohio -1000

Plus/moins : 57

Une analyse: Les Buckeyes possèdent une séquence de 24 victoires consécutives à domicile contre des adversaires du Big Ten, donc parier contre eux semble insensé (ils ont été les favoris dans 23 de ces matchs, soit dit en passant, avec une victoire en 2018 contre le Michigan la seule exception). Ohio State n’a cependant qu’un dossier de 12-12 contre l’écart au cours de cette séquence, dont 8-9 contre l’écart lorsqu’il est un favori de 18 points ou plus.

La question est, que peut faire le Wisconsin offensivement pour suivre le rythme d’une attaque des Buckeyes qui s’est tout simplement améliorée au fil de la saison? Les Badgers ont perdu leur seul match contre une équipe Power Five, 17-14 contre l’État de Washington, bien que trois revirements et 106 verges de pénalités soient à blâmer plus que d’être simplement dominés.

Le Wisconsin est la 22e attaque au sol du pays et seulement la 120e au passage. Il est facile de réaliser quelle sera la stratégie des Badgers ici – courir le ballon et raccourcir le jeu jusqu’à ce que vous ayez une chance de frapper au quatrième quart. Il est beaucoup plus difficile de les imaginer aller au stade de l’Ohio et réussir contre l’équipe n ° 1 du pays en attaque totale.

Prédiction: État de l’Ohio 38, Wisconsin 17