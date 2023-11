L’État de l’Ohio mène les gagnants et les perdants

Ohio State est resté n ° 1 dans le deuxième classement des éliminatoires de football universitaire, relevant le défi de la Géorgie, double championne nationale en titre.

Les Buckeyes peuvent-ils désormais y rester jusqu’au premier samedi de décembre ?

Alors qu’ils étaient menés à la mi-temps et ont failli perdre deux possessions au début du troisième quart-temps, les Buckeyes ont décroché le genre de victoire contre Rutgers qui a tendance à faire bouger les choses avec le comité de sélection des séries éliminatoires. Premièrement, Rutgers est un adversaire du Power Five, et deuxièmement, les Scarlet Knights ont un record de victoires.

Mais cette victoire n’était pas aussi impressionnante que la victoire 30-21 de la Géorgie contre le Missouri, rapprochant un peu les Bulldogs de l’Ohio State. Cet écart pourrait se combler ou s’évaporer entièrement étant donné la façon dont la Géorgie affrontera ensuite le n°9 du Mississippi et le n°13 du Tennessee avant de terminer le mois contre Georgia Tech, qui pourrait à ce stade être éligible au bowl.

Ohio State a l’atout : la rivalité contre le n°3 du Michigan. Même si la Géorgie progresse dans les deux prochaines semaines, une victoire à Ann Arbor suffirait à renvoyer les Buckeyes au premier rang. Jusqu’au samedi suivant, c’est-à-dire si les Bulldogs terminent une autre saison régulière parfaite en battant l’Alabama dans la SEC. match de championnat.

Les Buckeyes et les Bulldogs sont en tête des gagnants et des perdants du classement des séries éliminatoires de mardi soir :

Gagnants

état de l’Ohio

Le comité aime vraiment les Buckeyes. Non pas qu’il y ait une véritable raison de ne pas le faire : l’Ohio State a été réinventé en mettant l’accent sur la défense et déclenché par le retour du porteur de ballon TreVeyon Henderson en affichant six victoires contre des adversaires avec un bilan de victoires. Alors que Notre Dame est tombée au 20e rang après avoir perdu contre Clemson, les Buckeyes possèdent également une impressionnante double de victoires contre les Fighting Irish et Penn State. Il y a des raisons de penser que la Géorgie pourrait acquérir les victoires nécessaires pour finalement se hisser au premier rang, mais aucun argument réel à ce stade pour faire reculer les Buckeyes d’une place.

Tulane

Alors que l’Air Force subit une défaite de 20 points contre l’Army, le n°23 Tulane est la seule équipe du Groupe des Cinq au classement des séries éliminatoires et le favori évident pour faire un voyage de retour aux Six du Nouvel An avec un autre championnat d’American Athletic. Les choses pourraient devenir compliquées si la Green Wave perdait un match en novembre, ce qui pourrait ouvrir la voie à Liberty, Toledo ou à l’éventuel vainqueur de Mountain West, invaincu, pour passer en tête de file. Autre chose à considérer : James Madison continue de pousser la NCAA à annuler une règle qui empêche les Dukes de participer aux séries éliminatoires en tant que membre transitoire de la subdivision Bowl. En cas de succès, James Madison pourrait être un prétendant pour atterrir devant Tulane.

PROJECTIONS DU BOL : C’est l’heure cruciale pour les prétendants aux séries éliminatoires

CALME-TOI: Cinq plus grandes réactions excessives de la semaine 10 de la saison

Missouri

Les Tigers n’ont perdu que deux places au 14e rang et sont de véritables prétendants aux Six du Nouvel An avant le match de samedi contre le Tennessee. Étant donné que le comité a donné au Missouri le bénéfice du doute à travers deux classements, une victoire contre les Volontaires pourrait pousser les Tigres encore plus près du top 10 et établir un scénario dans lequel ils pourraient décrocher une saison régulière de 10 victoires et une arrivée à l’intérieur du classement. top 12 final avec des victoires contre la Floride et l’Arkansas pour terminer novembre.

Perdants

Oklahoma

Les Sooners n’ont pas seulement chuté après avoir perdu contre Oklahoma State – ils ont chuté de huit places au 17e rang après avoir subi une deuxième défaite. Cet automne est le résultat de l’insouciance du comité sur le curriculum vitae plus large de l’Oklahoma qui a précédé ces deux défaites contre le Kansas et les Cowboys, principalement liées à ce que le comité a considéré comme des victoires peu impressionnantes contre SMU, Cincinnati et Central Florida. Certains aspects de l’arrivée des Sooners dans le classement des séries éliminatoires sont liés aux bris d’égalité en face-à-face ; ils doivent être derrière le Kansas et l’Oklahoma State, deux équipes avec le même bilan. Mais il y a une autre partie du classement de l’Oklahoma qui témoigne de sa réputation auprès du comité, et les matchs de novembre contre la Virginie occidentale, TCU et Brigham Young ne feront pas grand-chose pour changer cette conversation.

Californie du Sud

Comme prévu, la Californie du Sud ne figurait pas au classement des séries éliminatoires après une défaite en fusillade contre Washington, la troisième défaite des Trojans. Il y a quand même quelque chose d’incroyablement décevant dans cette absence : l’USC était à une victoire d’atteindre les demi-finales nationales de l’année dernière et en a remporté six de suite pour ouvrir cette saison avant d’en perdre trois sur quatre, la seule victoire étant un désastre 50-49 contre la Californie. Alors que tout espoir de championnat national s’est évaporé il y a près d’un mois, le fait que les Troyens ne soient même pas du tout dans le classement montre à quel point cette saison a été décevante.