L’État de l’Ohio embauche Ross Bjork comme AD : l’ancien administrateur de Texas A&M et d’Ole Miss est sélectionné pour remplacer Gene Smith

L’Ohio State a embauché le directeur sportif de Texas A&M, Ross Bjork, pour remplir le même rôle pour les Buckeyes, a annoncé l’école mardi. Bjork, qui a de l’expérience au sein de la SEC, remplace l’administrateur de longue date des Buckeyes, Gene Smith, qui a annoncé sa retraite en août 2023 après avoir occupé ce poste pendant 18 ans. Bjork débutera son mandat à Ohio State le 1er juillet.

“Peu de directeurs sportifs ont établi un bilan aussi impressionnant et solide de réussite en athlétisme, en classe et dans toute la communauté”, a déclaré le président de l’État de l’Ohio, Walter “Ted” Carter Jr. dans un communiqué de presse. “La barre est incroyablement haute à Ohio State, et nous avons trouvé en Ross un leader très intelligent et efficace, sans parler d’un concurrent féroce.”

Björk est considéré comme l’un des collecteurs de fonds d’élite du sport universitaire et a supervisé le succès à chaque étape. Il a été nommé directeur sportif adjoint pour le développement à seulement 29 ans au Missouri, et il est devenu le plus jeune directeur sportif du FBS lorsqu’il a été embauché à Western Kentucky en 2010.

“J’ai eu la chance extraordinaire d’être un produit du sport universitaire en tant qu’étudiant-athlète et de travailler avec autant d’étudiants-athlètes, d’entraîneurs, de personnel et de dirigeants universitaires exceptionnels tout au long de ma carrière, et l’État de l’Ohio représente le point culminant de ces efforts. ” Björk a déclaré dans un communiqué de presse. “Faire partie de la nation Buckeye, avec ses riches traditions et sa longue histoire de réalisations, est un immense honneur et un défi bienvenu pour moi et notre famille. J’ai hâte de commencer.”

Il a aidé Willie Taggart à faire de WKU un vainqueur constant avant d’atterrir à Ole Miss au début de l’ère Hugh Freeze. Les Rebels sont devenus un prétendant national, Ole Miss ayant même réussi deux surprises au cours de la saison régulière contre le tant vanté rival de la SEC West, l’Alabama. Bjork a été embauché par Texas A&M en 2019 pour administrer l’ère Jimbo Fisher. Ensemble, le duo a contribué à organiser une saison d’Orange Bowl en 2020 et la classe de recrutement n°1 de tous les temps en 2022.

Cependant, Björk a également supervisé plusieurs périodes de controverse au cours de ses 14 années de carrière en tant que directeur sportif. Il a occupé ce poste pendant la Scandale de gel et enquête sur Ole Miss NCAA. Freeze a finalement été licencié pour indiscrétions hors du terrain et les Rebels ont été contraints d’abandonner 33 victoires en six saisons.

Chez Texas A&M, Bjork a récompensé Fisher avec un contrat de 10 ans d’une valeur de 95 millions de dollars entièrement garanti après trois saisons de travail. Six matchs après le début de la saison 2023, Bjork et Texas A&M ont licencié Fisher, ce qui a plus que triplé le plus gros rachat de l’histoire de football universitaire à plus de 70 millions de dollars. Texas A&M a ensuite embauché Mike Elko, l’ancien coordinateur défensif de Fisher, pour diriger le programme.

Alors que Texas A&M se classe parmi les postes de directeur sportif les plus en vue du pays, l’État de l’Ohio a de bons arguments pour le n°1. OSU s’est classé n°1 en termes de revenus d’exploitation totaux pour l’année scolaire 2021-22, soit 251 millions de dollars, ce qui le place au deuxième rang. Texas de 12 millions de dollars et se classe parmi l’un des cinq départements sportifs à avoir atteint ne serait-ce que 200 millions de dollars.

Smith de l’Ohio State occupe ce poste depuis 2005, supervisant l’un des départements sportifs les plus performants du pays au cours de son mandat, y compris un championnat national en 2014. Smith a également produit l’un des arbres d’officiels du département des sports les plus performants du pays. Pat Chun de l’État de Washington, Martin Jarmond de l’UCLA et Heather Lyke de Pitt comptent parmi les anciens officiels qui dirigent désormais les principaux départements sportifs. En fin de compte, cependant, l’État de l’Ohio semble regarder au-delà de cet arbre.