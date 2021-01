Le troisième match de demi-finale des éliminatoires de football universitaire entre Clemson et Ohio State s’est avéré très différent des deux premiers. Après deux défaites contre les Tigers, les Buckeyes se sont imposés vendredi dans le Sugar Bowl 49-28 pour organiser une confrontation avec l’Alabama lors du match de championnat national le 11 janvier.

Le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, a battu son homologue Trevor Lawrence, effectuant six touchés pour mener une explosion offensive qui a laissé la défense de Clemson perplexe.

Contrairement au match de l’année dernière, lorsque les Buckeyes menaient 16-0 à la fin du deuxième quart, les Tigers ont obtenu le saut tôt cette fois avec Lawrence et Travis Etienne, chacun marquant des passes de touché pour une avance de 14-7.

C’est alors que les Buckeyes ont pris le relais. Fields a lancé quatre touchés en première mi-temps, le troisième après avoir quitté le match lorsqu’un coup sûr du secondeur de Clemson James Skalski l’a fait grimacer et a favorisé son côté droit. Skalski a été expulsé pour ciblage.

Fields a raté un jeu, puis a frappé Chris Olave pour un score de 9 verges. Une deuxième passe marquante pour Jeremy Ruckert avec 11 secondes à jouer dans la demie a été le cinquième touché consécutif de l’équipe et a envoyé les Buckeyes aux vestiaires avec un avantage de 35-14.

La domination à la mi-temps était surprenante. Ohio State a dépassé Clemson 394 verges à 201. Le demi offensif Trey Sermon avait 121 verges au sol et 47 verges en recevant avec un seul score. Fields avait 16 pour 18 passes pour 223 verges.

SANS AUCUN DOUTE:Clemson a simplement perdu contre une meilleure équipe dans l’état de l’Ohio

Fields, malgré un déplacement visiblement plus lent, a réussi deux longues passes de touché en seconde période. Sa frappe de 45 verges contre Jameson Williams au début du quatrième quart a mis les Buckeyes devant 49-21 et il ne restait plus de drame.

Fields a terminé 22 des 28 pour 385 verges. Sermon avait un total de 254 verges de mêlée.

C’était probablement le dernier match de Lawrence. Le junior n’a pas pu maintenir l’élan après le départ rapide de son équipe. Les Tigers n’ont eu qu’un premier essai sur ses trois dernières possessions de la première mi-temps alors que la défense a faibli. Il a frappé Cornell Powell pour un touché au début du troisième quart pour ramener son équipe à 14 ans, mais ce n’était pas sa nuit.

Lawrence avait remporté 34 de ses 35 départs dans sa carrière avec la seule défaite contre LSU lors du match de championnat national de l’année dernière, également au Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans. Lawrence, qui a mené Clemson au titre national en 2018, devrait entrer dans le repêchage de la NFL et être sélectionné n ° 1 au classement général par les Jaguars de Jacksonville.

La vengeance n’était pas la seule motivation de l’état de l’Ohio. Il y avait aussi l’histoire de l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, ayant voté le 11e Buckeyes sur son bulletin de vote pour le sondage des entraîneurs d’Amway le dimanche où les paires des éliminatoires de football universitaire ont été annoncées.

L’état de l’Ohio se dirigera vers le match pour le titre CFP pour la première fois depuis 2014. C’est aussi la dernière saison des Buckeyes face à l’Alabama. Ils ont éliminé le Crimson Tide en demi-finale du Sugar Bowl en route pour remporter le championnat national contre l’Oregon.

Suivez Erick Smith, journaliste aux universités sportives USA TODAY sur Twitter @ericksmith