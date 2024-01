L’État de l’Ohio aurait embauché Bill O’Brien comme coordinateur offensif

Ohio State embauche un ancien entraîneur-chef de la NFL et du Big Ten comme nouveau coordinateur offensif.

Bill O’Brien, l’ancien entraîneur-chef de Penn State et des Texans de Houston qui était le coordinateur offensif et l’entraîneur des quarts des New England Patriots la saison dernière, rejoint Ohio State en tant que nouveau coordinateur offensif et entraîneur des quarts, selon Pete Thamel d’ESPN.

Sources : L’État de l’Ohio s’apprête à embaucher l’entraîneur-chef de longue date de la NFL, Bill O’Brien, en tant que nouveau coordinateur offensif de l’école. O’Brien a servi la saison dernière en tant que coordinateur offensif des Patriots en 2023 et a été entraîneur-chef des Texans et du Big Ten à Penn State. pic.twitter.com/19e2iXv6oe – Pete Thamel (@PeteThamel) 19 janvier 2024

O’Brien apporte trois décennies d’expérience en tant qu’entraîneur à l’Ohio State, y compris plusieurs séjours réussis en tant que coordinateur offensif aux niveaux NFL et collégial. Avant de devenir coordonnateur offensif des Patriots en 2023, O’Brien a été coordonnateur offensif et entraîneur des quarts pendant deux ans en Alabama, où Bryce Young a remporté le trophée Heisman sous sa tutelle en 2021.

L’histoire d’entraîneur de Bill O’Brien

Années Équipe Titre 1993 Brun Entraîneur des bouts serrés 1994 Brun Entraîneur des secondeurs internes 1995-97 Géorgie Tech Assistant diplômé 1998-2000 Géorgie Tech Entraîneur des demis offensifs 2001-02 Géorgie Tech Coordonnateur offensif/entraîneur des quarts-arrières 2003-04 Maryland Entraîneur des demis offensifs 2005-06 Duc Coordonnateur offensif/entraîneur des quarts-arrières 2007 Patriots de la Nouvelle-Angleterre Assistant offensif 2008 Patriots de la Nouvelle-Angleterre Entraîneur des receveurs larges 2009-10 Patriots de la Nouvelle-Angleterre Entraîneur des quarts-arrières 2011 Patriots de la Nouvelle-Angleterre Coordonnateur offensif/entraîneur des quarts-arrières 2012-13 État de Pennsylvanie L’entraîneur-chef 2014-20 Texans de Houston L’entraîneur-chef 2021-22 Alabama Coordonnateur offensif/entraîneur des quarts-arrières 2023 Patriots de la Nouvelle-Angleterre Coordonnateur offensif/entraîneur des quarts-arrières 2024- état de l’Ohio Coordonnateur offensif/entraîneur des quarts-arrières

Bien que son dernier passage avec les Patriots ait été un échec, la Nouvelle-Angleterre étant à égalité au dernier rang de la NFL avec seulement 13,9 points par match en 2023, les attaques des Patriots se sont régulièrement classées parmi les plus prolifiques de la ligue lors de son précédent passage avec l’équipe de 2007 à 2023. 11, qui comprenait un an en tant que coordinateur offensif en 2011, une saison au cours de laquelle les Patriots ont remporté le championnat de l’AFC avant de perdre au Super Bowl XLVI.

O’Brien a obtenu une fiche de 15-9 en tant qu’entraîneur-chef de Penn State en 2012 et 2013 malgré les sanctions de la NCAA contre le programme qui comprenaient une interdiction en séries éliminatoires et une réduction des bourses d’études au cours des deux saisons. Il est ensuite devenu entraîneur-chef des Texans de Houston en 2014, les menant à quatre titres de l’AFC Sud en six saisons avant d’être licencié en 2020.

Compte tenu de son expérience, O’Brien est susceptible de fonctionner comme un « entraîneur-chef de l’offensive », un peu comme Jim Knowles le fait pour la défense de l’Ohio State. Il devrait assumer les fonctions d’appel au jeu offensif, permettant à Ryan Day d’assumer le rôle de PDG après avoir lui-même appelé les jeux offensifs au cours de ses cinq premières années en tant qu’entraîneur-chef.

O’Brien devrait également avoir son mot à dire sur la façon dont le reste du personnel offensif est construit, ouvrant la possibilité de changements supplémentaires du côté offensif du ballon. Brian Hartline, qui détenait le titre de coordonnateur offensif l’année dernière, devrait rester dans l’équipe en tant que coordonnateur co-offensif et entraîneur des receveurs larges. Corey Dennis, l’entraîneur des quarterbacks de l’Ohio State au cours des quatre dernières saisons, ne devrait pas rester parmi l’équipe.

O’Brien devient la deuxième nouvelle recrue du personnel d’entraîneurs de l’Ohio State pour 2024, rejoignant Matt Guerrieri, qui a remplacé Perry Eliano en tant qu’entraîneur de la sécurité. Ohio State a encore un autre poste vacant dans son équipe d’entraîneurs qui devrait être pourvu par un autre assistant défensif – probablement un deuxième entraîneur de ligne défensive – après que les Buckeyes ont licencié le coordinateur des équipes spéciales Parker Fleming.