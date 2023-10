L’État de Buckeye est prêt à rivaliser avec les meilleurs de l’Occident. C’était l’ambiance lors de la cérémonie inaugurale Startup Midwest: le premier événement pour les entrepreneurs technologiques émergents à l’Ohio State University.

L’événement de deux jours, organisé par le Centre pour l’innovation logicielle de l’université, a réuni plus de 300 personnes et comprenait des discours d’ouverture de Ratmir Timashev, entrepreneur en logiciels, investisseur et co-fondateur de Veeam Software ; le lieutenant-gouverneur de l’Ohio, Jon Husted ; Carl Eschenbach, co-PDG de Workday ; et Andrew Lang, directeur technique mondial de JPMorgan Chase.

Peter Mohler, président par intérim de l’État de l’Ohio et vice-président exécutif pour la recherche, l’innovation et la connaissance, a contribué au lancement de la première journée de Startup Midwest en soulignant la place de l’université dans un écosystème en pleine croissance axé sur l’innovation.

« Peu importe où vous vous situez dans le paysage entrepreneurial, vous trouverez de la valeur dans les discussions, les séances en petits groupes… et les opportunités de réseautage disponibles ici. Le réseau de soutien et les ressources établies de l’État de l’Ohio font de notre université une véritable destination permettant aux entrepreneurs de croître et de prospérer », a-t-il déclaré. « Il y a de quoi être enthousiasmé, non seulement lors de cet événement, mais aussi pour l’avenir de l’entrepreneuriat dans l’État de l’Ohio et dans tout l’Ohio.

Timashev, dont la vision pour le Centre d’innovation logicielle et la générosité de la Fondation de la famille Timashev ont rendu possible Startup Midwest, a déclaré que Columbus et l’Ohio sont sur le point de devenir un pôle de haute technologie de premier plan à l’échelle mondiale.

« Pour beaucoup ici, comme moi, nous n’avons pas besoin d’expliquer pourquoi Columbus est tout à fait logique. C’est dans notre ADN. À Columbus, nous sommes durs. Nous savons comment faire le travail », a-t-il déclaré. « Nous accélérons la démarche entreprise par Columbus pour devenir un pôle technologique mondial. Cela s’est déjà produit. Nous ne faisons qu’accélérer.

« Columbus est l’endroit où l’innovation prospère, où les opportunités se multiplient et où l’esprit d’entrepreneuriat s’ancre dans l’identité de cette ville. »

Timashev et Eschenbach ont participé à une conversation sur l’entrepreneuriat et l’innovation modérée par Mohler, discutant de leur expérience de création et de gestion d’entreprises de technologie logicielle à succès. Tous deux conviennent que le monde est à l’aube d’une autre révolution technologique avec la croissance des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT.

Des séances en petits groupes lors de l’événement étaient axées sur le développement de nouveaux produits ; le pouvoir du réseautage et de l’établissement de relations ; les défis et les récompenses du démarrage d’une entreprise ; et les outils et ressources que l’État de l’Ohio fournit aux professeurs et aux étudiants pour commercialiser leurs innovations.

Parmi les conférenciers invités figuraient Ayanna Howard, doyenne du College of Engineering ; Tim Grace, directeur général de Techstars Columbus ; et Ben Davis, étudiant et co-fondateur d’Insiderviz, un outil de données et de visualisation de trading.

Les participants, dont des étudiants et des professeurs de l’État de l’Ohio ainsi que des entrepreneurs et innovateurs émergents, ont entendu des experts en technologie, des bailleurs de fonds et des fondateurs de startups qui ont fourni un contenu, une éducation et des opportunités précieux aux entrepreneurs technologiques en démarrage.

Husted a aidé à clôturer Startup Midwest avec une adresse au Ohio Stadium. Il a renforcé le message selon lequel l’Ohio est considéré comme un digne concurrent de la Silicon Valley.

«Mon aspiration pour l’Ohio est que nous soyons l’État entrepreneurial le plus innovant du Midwest et que nous utilisions la technologie pour améliorer la façon dont nous servons nos clients, les habitants de l’État de l’Ohio, ce qui devrait être votre objectif en tant qu’entrepreneurs au quotidien.» il a dit.

Shereen Agrawal, directrice exécutive du Center for Software Innovation, a déclaré que Startup Midwest montre l’élan et l’énergie de la communauté qui sont essentiels à la construction du centre.

« Au cours des derniers jours, nous avons été plongés dans une connexion et une conversation profondes. Nous avons une opportunité presque inimaginable d’être au centre de l’impact des logiciels sur notre avenir », a-t-elle déclaré. « Les logiciels pénétreront de plus en plus dans chaque secteur vertical et, ensemble, nous favoriserons le talent et l’innovation pour créer un immense impact mondial.