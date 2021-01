GLENDALE, Arizona – La saison était synonyme de travail et de détermination.

Alors que l’État de l’Iowa traversait la pandémie, les Cyclones ont dû endurer des sacrifices, des épreuves et, oui, des échecs, alors qu’ils organisaient une saison sans égal dans l’histoire du programme.

À la fin, cependant, les Cyclones ont atteint le Fiesta Bowl, qui s’est avéré être une fête pour célébrer tout ce qui avait été accompli.

Le n ° 12 de l’Iowa State a remporté sa première apparition dans un Six Bowl du Nouvel An, battant l’Oregon 34-17 au State Farm Stadium pour mettre la touche finale à la meilleure saison de l’école.

Leur fiche de 9-3 correspond au meilleur du programme pour les victoires en une saison tout en donnant aux Cyclones leur victoire la plus significative dans le bol.

L’État de l’Iowa a tout simplement épuisé les Ducks (4-3), dont la saison n’a commencé qu’en novembre en raison de la décision tardive du Pac-12 de commencer sa saison après des préoccupations concernant le COVID-19. Les Cyclones ont dominé le jeu alors que la journée se poursuivait, accumulant du temps de possession et un écart toujours croissant sur le tableau de bord.

Voici ce que nous avons appris sur l’état de l’Iowa lors de son dernier match de la saison:

Les champions de la Fiesta Bowl ont une belle bague

Aussi important qu’il ait été pour l’Iowa State de faire son premier match de championnat de conférence, les finitions à la deuxième place ne sont pas vraiment célébrées. Aussi agréable que cela puisse être de battre l’Oklahoma et le Texas la même saison pour la première fois, il n’y a pas de trophée pour cela.

Autant que l’Iowa State a accompli cette saison, il n’y avait pas un seul moment pour définir la saison.

Le terme «champions de la Fiesta Bowl» change cela.

Cette saison Cyclone peut désormais être célébrée sans balises alambiquées comme «terminer la saison régulière à la première place». Cela peut être vénéré non pas comme l’année où l’on accomplit beaucoup mais finalement comme un atterrissage avant les plus grands objectifs, mais comme la saison, les Cyclones ont remporté un Six Bowl du Nouvel An.

Les Cyclones ont terminé la meilleure saison de l’histoire de l’école non seulement en mettant fin à de vilaines séquences historiques, mais en prouvant qu’ils méritent d’être considérés comme l’une des meilleures équipes de football du pays.

Cette équipe n’était pas seulement bonne par les «normes de l’État de l’Iowa», mais par à peu près n’importe qui.

La défense trouve sa place

Il semblait que la défense de Jon Heacock allait durer une longue journée après que l’Oregon l’ait déchiquetée au début, mais cela s’est avéré insoutenable pour les Ducks.

Les touchés de la première moitié de l’Oregon (sur des disques pris en sandwich autour d’un échappé) ont couvert un total de 171 verges en seulement 6 minutes et 31 secondes, mais au cours des sept entraînements suivants, les Ducks n’ont réussi que 135 verges.

C’était encore un autre exemple de l’amélioration de la défense de l’État de l’Iowa au fur et à mesure qu’un match se déroule, un thème sous Heacock non seulement cette saison, mais la dernière poignée.

L’Oregon a mélangé les quarts en essayant de trouver un antidote à la défense des Cyclones, mais n’a jamais trouvé de rythme ni de succès.

Au total, la défense de l’État de l’Iowa a maintenu l’Oregon à 312 verges au total tout en forçant trois revirements et en lançant un blanchissage en seconde période.

Ce qui a commencé comme une débâcle est rapidement devenu une clinique pour la défense des Cyclones.

Une image de la production

Il y avait peu de feux d’artifice offensivement pour l’État de l’Iowa, mais les Cyclones ont obtenu l’efficacité et la production de leurs meneurs de jeu.

Le quart-arrière Brock Purdy a terminé 20 sur 29 pour 156 verges et un touché tandis que le demi offensif américain Breece Hall a récolté 136 verges et deux touchés en 34 courses.

Huit cyclones ont capturé des passes de Purdy et l’infraction n’a pas commis de chiffre d’affaires.

Les équipes spéciales sont enfin un plus

Le jeu des équipes spéciales de l’Iowa State a été l’objet de beaucoup de frustration cette saison, avec des problèmes dans les matchs de coups de pied et de retour qui affectent les Cyclones – et leur coûtent des matchs – maintes et maintes fois.

Contre les Ducks, cependant, les équipes spéciales ont joué un rôle déterminant dans la victoire.

Iowa State a marqué 10 points sur de grandes victoires en équipes spéciales, récupérant un coup d’envoi et un botté de dégagement étouffé.

Le grand jeu de l’Iowa State dans le jeu de couverture des coups de pied était en quelque sorte un sous-produit de ses luttes là-bas tout au long de la saison.

Les Cyclones n’ont pas de botteur qui a prouvé qu’il pouvait systématiquement renvoyer les touchés et l’équipe de couverture a eu de nombreuses erreurs de haut niveau, alors Iowa State s’est tourné vers Drake Nettles pour faire des coups de pied pop-up qui cèdent plus de terrain mais réduisent la probabilité de un retour.

L’Oregon, apparemment, n’était pas préparé pour celui que Nettles a livré au deuxième trimestre car il n’a pas été mis en champ et a ensuite été récupéré par Rory Walling de l’Iowa State.

Trois jeux plus tard, Hall a marqué un touché pour placer les Cyclones à 14.

Iowa State a marqué un panier au troisième quart lorsque deux joueurs de l’Oregon sont entrés en collision en essayant de recevoir un botté de dégagement Joe Rivera. Les Cyclones ont récupéré et ont ensuite ajouté trois points.

