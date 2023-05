L’état de l’industrie d’une entreprise peut déterminer le succès à long terme

Qu’est-ce qui détermine le succès à long terme d’une entreprise ? Certains chercheurs affirment que cela dépend du calendrier de l’industrie.

Outre les appétits du marché, la productivité de l’entreprise, la portée marketing ou tout autre facteur qui pèse sur l’impact et la durabilité d’une entreprise, une nouvelle étude a révélé que la longévité d’une entreprise dépend de l’état de l’industrie au moment de sa création – et du général milieu dans lequel il pousse.

Selon D. Carrington Motley, enseignant en entrepreneuriat à l’université Carengie Mellon, les conditions de création d’une entreprise pourraient peser plus sur sa trajectoire à long terme que les évolutions du marché.

« La performance d’une entreprise suite à un changement environnemental dépend de ses processus internes », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Les conditions environnementales lors de la création d’une entreprise façonnent ces processus, et ils deviennent rapidement cimentés et intégrés dans les croyances sur la façon de fonctionner. »

Bien que la compréhension des normes et des tendances de l’industrie ait longtemps été considérée comme la clé du succès de l’entrepreneuriat, Motley et ses collègues chercheurs ont découvert que les changements sociaux, économiques et technologiques rendent les connaissances ou l’expérience antérieure de l’industrie de moins en moins pertinentes. En effet, les équipes doivent s’adapter à des évolutions auxquelles les industries auparavant stables n’étaient pas préparées.

Motley et d’autres chercheurs ont examiné les performances de plus de 1 000 entreprises, toutes fondées entre 1960 et 2011. Ces entreprises se sont spécialisées dans un large éventail d’industries – de l’énergie et des services publics à l’agriculture – et l’équipe de recherche a évalué les données du Bureau of Analyse économique pour mesurer à quel point les différentes industries étaient actives et changeantes au démarrage de chaque entreprise. En plus de cela, les chercheurs ont utilisé les données d’enquêtes auprès des anciens élèves pour comprendre combien de temps duraient les entreprises.

La recherche a révélé que les entreprises obtiennent le plus de succès lorsque les changements sur le marché correspondent aux conditions dans lesquelles elles ont commencé. Mais l’étude a également révélé qu’un environnement industriel stabilisé peut rendre une entreprise moins susceptible de réussir si l’équipe est habituée au changement perpétuel.

Wesley Koo, un autre co-auteur de l’étude, a déclaré que « dans des environnements plus prévisibles, être plus agressif peut produire de meilleurs résultats ».

Cela pourrait se résumer à une aversion au risque.

« Le risque d’hypothèses non testées est moindre, donc l’utilisation continue de processus averses au risque produit moins d’avantages et peut nuire à la capacité d’une entreprise à répondre aux opportunités. »

L’étude a révélé qu’une « prise de décision plus lente » était un facteur clé du succès à long terme d’une entreprise.

Lorsqu’une entreprise démarre dans un secteur stable, elle peut être moins encline à prendre des décisions rapides lorsque ce secteur commence à changer rapidement, selon le communiqué de presse. Lorsqu’une entreprise démarre dans un environnement industriel plus volatil, elle peut s’adapter davantage aux changements continus.

Les auteurs soutiennent que les entrepreneurs doivent régulièrement évaluer comment leur approche commerciale s’adapte à l’industrie, tout en abandonnant les préjugés de l’industrie qui peuvent ne pas refléter les changements actuels.