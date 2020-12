NORMAL, Illinois: Emon Washington a récolté 30 points et l’état de l’Illinois a marqué le quatrième plus grand nombre de points de l’histoire de la Division I avec une victoire de 177-108 contre Greenville mercredi soir.

L’État de l’Illinois est derrière Loyola Marymount et LIU Brooklyn dans le livre des records de la NCAA. LMU a marqué 186 points en 1991 et 181 en 89, LIU Brooklyn 179 en 97 et l’Oklahoma 173 en 89.

Dimanche, Murray State a battu Greenville 173-95.

Washington a réalisé 12 tirs sur 13 car l’État de l’Illinois était à 70 sur 81 du sol (86,4%). Greenville, membre de la division III, a tenté 108 buts sur le terrain, en faisant 42.

Harouna Sissoko avait 21 points et sept rebonds pour l’Illinois State (2-1). Abdou Ndiaye a ajouté 18 points, sept rebonds et trois blocs, et Josiah Strong a récolté 11 passes, un sommet en carrière, 13 points et six rebonds.

Washington a été dépassé par les Kenneth Cooley Panthers, qui avaient 31 points et six rebonds. Travis Dickey a ajouté 11 points et Romello Ball et Kaidyn Johnson ont chacun ajouté 10 points.

