L’État de l’Illinois accueillera les cinq prochaines finales de l’IHSA. Était-ce le bon choix ? – Section locale de Shaw

J’ai demandé une fois à un entraîneur où il préférait que les matchs du championnat d’État soient joués.

Il était direct.

“Je le jouerai dans votre jardin, si nous y sommes.”

En dehors des nombreux problèmes logistiques que mon jardin poserait dans ce scénario, j’ai compris son point de vue.

Et, dans le grand schéma des choses, de nombreux entraîneurs réagiraient probablement de la même manière – espérons-le sans que je doive déplacer mon climatiseur.

Mais l’IHSA a été chargée cette année de décider où se dérouleraient les finales après l’expiration du contrat de rotation actuel de 10 ans partagé par la Northern Illinois University et l’Université de l’Illinois à la fin de la saison 2022.

Quatre candidats ont émergé avec des offres pour une période de cinq ans: le sud de l’Illinois, le nord de l’Illinois, l’université de l’Illinois et l’éventuel gagnant de l’offre annoncé mercredi, l’université d’État de l’Illinois.

J’avais pesé le pour et le contre de chaque soumissionnaire en fonction de ma connaissance de chaque école et de ce que je pensais être les principales considérations pour l’IHSA.

Pour être tout à fait transparent, j’ai plutôt apprécié le système de rotation des 10 dernières saisons, mais finalement, pour moi, j’ai apprécié un peu plus l’expérience U of I.

Je n’étais pas seul.

“Être de retour ici à Champaign, dans votre université d’État, jouer sur un beau terrain et un beau stade, ça ne va pas mieux que ça”, a déclaré l’entraîneur de Lena-Winslow, Ric Arand, après que son équipe ait remporté le championnat d’État de classe 1A. il y a tout juste deux semaines.

Sur la base des antécédents du programme d’Arand, il aura probablement la chance de voir si l’ISU mesure ou même dépasse les efforts déployés par Champaign.

Un pourboire est justifié pour Champaign, en particulier pour ses efforts les plus récents en accueillant les finales. La communauté et l’université ont fourni une atmosphère accueillante et un environnement de conférence Big Ten qu’aucun des autres soumissionnaires n’aurait pu égaler.

Mais à l’avenir, ce que l’Université de l’Illinois ne pouvait pas faire, c’était répondre aux spécifications des exigences de candidature énoncées par l’IHSA.

La candidature de l’Illinois ne pouvait être soumise que pour des années alternées en raison de conflits d’horaire dans son propre calendrier de football, ce qui exige que l’Illinois ait son terrain disponible pour un match à domicile les années impaires. C’est pourquoi l’offre de Champaign n’était que pour les finales 2024, 2026 et 2028, dans l’espoir qu’un autre partenariat – similaire à celui récemment expiré avec NIU à DeKalb – pourrait être mis en jeu.

Dans une ride supplémentaire, il y a un potentiel pour la candidature victorieuse de l’ISU de mettre un sertissage dans les plans d’après-saison de son propre programme. Le match d’ouverture de toute apparition potentielle en séries éliminatoires de l’ISU tomberait le même week-end que les finales de l’IHSA. Les équipes les mieux classées ont la possibilité d’organiser des matchs d’ouverture. Avec ce développement, l’ISU devrait décliner.

Cependant, depuis que les finales d’État ont quitté Bloomington en 1999 pour commencer leur course à Champaign (et éventuellement à DeKalb également), l’État de l’Illinois n’a disputé que quatre matchs éliminatoires à domicile, le plus récent étant en 2015.

Depuis que je suis un dinosaure, j’ai assisté à plusieurs finales d’État à Bloomington lors de sa première course en tant qu’hôte. Je vais être honnête cependant, comme l’entraîneur que j’ai mentionné précédemment, j’étais honnêtement juste heureux d’être là et je ne pouvais pas vous faire une longue liste des avantages et des inconvénients de mes expériences. Je me souviens cependant d’une expérience particulièrement désagréable dans une salle de presse auxiliaire non couverte en 1993.

C’est une installation bien différente maintenant. Avec une capacité d’accueil d’un peu plus de 13 000 places, il élimine pratiquement l’un des principaux problèmes avec l’Université de l’Illinois. Le Memorial Stadium peut accueillir plus de 60 000 personnes et il y avait souvent un sentiment de grand vide, même avec les jeux comportant des classements plus importants.

Il n’y a pas de solution idéale à ce problème, à part déplacer l’événement dans un lieu plus petit.

Un bon match dans un environnement comme l’État de l’Illinois pourrait avoir le potentiel de remplir la place et de créer une atmosphère de championnat bruyante.

Bloomington est-il donc le bon choix ? C’est très bien possible. Et bien qu’un mandat de cinq ans semble être relativement long, c’est probablement à peu près le bon laps de temps pour déterminer si Bloomington est supérieur aux soumissionnaires précédents ou même à d’autres nouvelles options potentielles à l’horizon.

En fin de compte, l’IHSA a apparemment estimé que les aspects positifs de l’offre de l’ISU et la stabilité d’avoir un hôte fixe étaient trop beaux pour être laissés de côté.

Il sera intéressant de voir comment les entraîneurs et les joueurs réagissent, mais pour être parfaitement honnête, beaucoup ne se soucieront pas de jouer encore le week-end de Thanksgiving.

Pointez-les dans la direction d’un champ et ils découvriront le reste.

Juste, s’il te plait, pas mon jardin. Je n’ai pas de place pour les poteaux de but.