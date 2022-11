L’état de l’économie le jour du scrutin, expliqué en 6 chiffres

L’économie a été l’un des problèmes les plus importants pour les Américains avant les élections de mi-mandat.

Presque tout est devenu plus cher qu’il y a un an. Le coût de la nourriture, du loyer, de l’énergie, des soins médicaux et des voitures neuves a grimpé en flèche au cours de l’année écoulée. La hausse des prix a pesé lourdement sur l’esprit des électeurs qui détermineront bientôt le résultat des élections à travers le pays et pourraient conduire à un changement de contrôle de la Chambre et du Sénat, ce qui a de grandes implications pour le programme politique de l’administration Biden.

Selon un récent sondage du Pew Research Center, l’économie était le principal problème pour les électeurs : 79 % des électeurs inscrits ont déclaré que l’économie serait très importante pour leurs décisions de vote, ce qui représentait la part la plus élevée des 18 questions incluses.

Il n’est pas surprenant que l’économie ait été une question importante pour les électeurs cette année. Mais la situation économique du pays est déroutante : l’inflation a grimpé en flèche, mais le marché du travail a ajouté des centaines de milliers d’emplois à l’économie pendant des mois. Et les craintes d’une récession ont augmenté, alors même que les pénuries de main-d’œuvre persistantes rendent plus difficile pour les entreprises de pourvoir les postes vacants.

Avant le jour du scrutin, voici six chiffres qui nous aident à mieux comprendre l’état de l’économie.

1) Inflation : 8,2 % en septembre

Dans l’ensemble, les prix ont augmenté de 8,2 % par rapport à l’année précédente, selon le rapport de l’indice des prix à la consommation de septembre. Bien que les prix de l’essence et des voitures d’occasion aient chuté ces derniers mois, les prix de la nourriture, du loyer et des soins médicaux ont bondi. Les démocrates et les républicains ont concentré leurs messages de campagne sur l’inflation ces derniers mois, promettant d’aider les Américains à faire face à la hausse des prix.

Le facteur le plus influent, cependant, n’est pas la politique budgétaire, ce sont les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Depuis mars, la banque centrale a relevé les taux de manière agressive pour maîtriser l’inflation. Le 2 novembre, la Fed a relevé ses taux de 0,75 point de pourcentage, une autre augmentation inhabituellement importante.

2) Le prix de l’essence : 3,80 $/gallon au 6 novembre

Les prix de l’essence ont fluctué ces dernières semaines, mais ils ont baissé depuis leur sommet de plus de 5 $ le gallon à la mi-juin. Les prix nationaux moyens de l’essence étaient de 3,80 $ le gallon dimanche, selon les données de l’American Automobile Association. Les prix du carburant ont grimpé en flèche plus tôt cette année après que la demande de pétrole a rebondi après les creux pandémiques et que la guerre en Ukraine a fait grimper les prix du pétrole. Plusieurs facteurs ont depuis fait baisser le coût du gaz, notamment une baisse des prix du pétrole alors que les craintes de récession se sont accrues.

Malgré la récente baisse, les prix de l’essence sont toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an, alors qu’ils étaient en moyenne de 3,42 $ le gallon.

3) Le taux de chômage : 3,7 % en octobre

Beaucoup d’Américains pourraient avoir des idées sombres sur l’économie, mais les données économiques le montrent clairement : le marché du travail est toujours solide. Le taux de chômage s’élève à 3,7%, une légère hausse par rapport à septembre mais toujours proche d’un creux d’un demi-siècle. Les employeurs ont ajouté 261 000 emplois à l’économie en octobre, selon les données du Département du travail publiées vendredi.

Cela marque un ralentissement de l’embauche par rapport au début de l’année, lorsque l’économie compensait davantage d’emplois perdus pendant la pandémie, mais il s’agit toujours d’un montant robuste. Cependant, les économistes travaillistes se méfient davantage d’un ralentissement plus important dans les mois à venir, alors que les hausses de taux d’intérêt de la Fed continuent de se répercuter sur l’économie. Certains investisseurs et économistes ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la banque centrale augmentera trop les taux si les responsables de la Fed estiment que l’économie ne s’est pas suffisamment refroidie pour que l’inflation baisse.

C’est un exercice d’équilibre difficile. En augmentant les taux et en rendant les emprunts plus chers, la Fed tente effectivement d’affaiblir la demande des consommateurs, ce qui devrait éventuellement conduire à un ralentissement de la croissance des prix. Mais cela pourrait également conduire les entreprises à embaucher moins de travailleurs ou à les licencier. Les décalages dans les données économiques rendent également difficile la détermination du plein effet des hausses de prix en temps réel.

4) Offres d’emploi : 10,7 millions en septembre

Les offres d’emploi ont diminué par rapport à leur sommet de mars mais restent élevées à 10,7 millions en septembre (en comparaison, il y avait 7 millions d’offres d’emploi en février 2020).

Les chiffres reflètent les difficultés auxquelles de nombreuses entreprises sont confrontées. Les pénuries de main-d’œuvre pendant la pandémie ont rendu plus difficile pour les entreprises de pourvoir les postes vacants, ce qui a obligé les entreprises à débourser davantage pour couvrir le coût de la main-d’œuvre. Certaines de ces augmentations de coûts ont également été répercutées sur les consommateurs.

5) Produit intérieur brut : 2,6 % au troisième trimestre

Après avoir reculé pendant deux trimestres consécutifs, l’économie a recommencé à croître. Au troisième trimestre, le PIB a augmenté à un taux annuel de 2,6%, selon les données publiées à la fin du mois dernier.

Mais les gains ont été principalement tirés par le commerce, car les entreprises américaines ont exporté plus de biens et de services et les importations ont chuté. Les principales composantes du rapport – les dépenses de consommation et l’investissement résidentiel – reflétaient un affaiblissement de l’économie. Les dépenses ont ralenti par rapport au trimestre précédent et l’investissement résidentiel a chuté de 26,4% sur une base annualisée après une chute de 17,8% au deuxième trimestre.

6) Ventes de maisons neuves : 603 000 unités en rythme annuel désaisonnalisé en septembre

L’industrie du logement, l’un des secteurs les plus sensibles aux taux d’intérêt, a été martelée par les hausses de taux de la Fed, et les ventes de maisons ont chuté en conséquence. Les ventes de nouvelles maisons unifamiliales en septembre ont été à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 603 000 unités, soit une baisse de 17,6% par rapport à l’année précédente, selon les données du Census Bureau.

Plus tôt dans la pandémie, les taux hypothécaires ont atteint des niveaux record, ce qui a incité davantage de personnes à rechercher une maison. Avec plus d’acheteurs potentiels enchérissant pour les maisons, les prix ont grimpé en flèche. Bien que les prix des maisons n’augmentent pas aussi rapidement qu’ils l’étaient l’année dernière, ils sont toujours beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. La combinaison de taux hypothécaires plus élevés et de maisons plus chères a poussé certains acheteurs potentiels hors du marché.

Fin octobre, le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans a dépassé 7 % pour la première fois depuis 2002, selon les données de Freddie Mac. Le taux est depuis descendu à 6,95% au 3 novembre.