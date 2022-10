L’état de l’économie canadienne et si une récession est un « mal nécessaire »

Comme un cabriolet qui roule sur l’autoroute, ce qui était une économie brûlante montre des signes de tapotement sur les pauses.

Alors que les restrictions pandémiques ont été levées au cours des 12 derniers mois, toute la demande refoulée pour les achats, les voyages et les dépenses globales a commencé à se répandre, l’inflation atteignant des niveaux records.

Maintenant, chaque jour qui passe, on parle de plus en plus de la nécessité d’un refroidissement économique, c’est pourquoi une récession imminente pourrait être imminente.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, met déjà en garde contre des “jours difficiles” pour l’économie, tandis que certains experts en finance soupçonnent qu’il y a 70% de chances d’une récession et que cela pourrait se produire au début de 2023.

Toutes ces spéculations sur une récession suscitent des souvenirs douloureux de ce que beaucoup ont ressenti dans les années 1980 et à nouveau pendant la crise financière il y a environ 15 ans. Il s’agissait de profondes récessions avec des effets d’entraînement dans tout le pays et dans les entreprises, grandes et petites.

Une récession cette fois-ci n’est pas censée être aussi grave, plutôt une réinitialisation ou une pause de la croissance pour freiner l’inflation galopante, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre.

Personne ne veut de récession, mais les experts disent que c’est peut-être le remède nécessaire pour revenir à ce à quoi les gens s’attendent normalement lorsqu’ils recherchent un emploi, achètent une maison ou planifient le budget mensuel de leur ménage.

Il existe de nombreuses façons de juger de la santé de l’économie et de sa direction, alors voici un aperçu de certains des indicateurs clés et de ce qu’ils montrent.

L’économie est au point mort

À ce stade, l’économie du pays ne croît probablement plus, mais ne recule pas non plus. Au lieu de cela, c’est à un point d’inflexion. Un calme potentiel avant que les nuages ​​d’orage n’arrivent.

Malheureusement, les données les plus récentes datent de juillet, elles sont donc un peu datées. L’économie a légèrement augmenté ce mois-ci, mais a poursuivi la tendance à une croissance minimale après une bonne dynamique au cours du premier semestre de l’année.

Beaucoup de gens commencent à réduire leurs dépenses. Les dépenses de détail sont en hausse, mais c’est probablement à cause de l’inflation. Fondamentalement, les gens n’achètent pas plus, ils doivent juste payer plus pour ce qu’ils achètent.

Les derniers chiffres des ventes au détail sont pour le mois d’août, qui montrent une augmentation. Pourtant, les économistes affirment que les ventes au détail ont probablement atteint un sommet et qu’ils voient des signes que les consommateurs commencent à réduire leurs dépenses face à l’escalade de l’inflation et des coûts d’emprunt.

«Je regarde beaucoup les ventes au détail», a déclaré Charles St-Arnaud, économiste en chef à Alberta Central, qui représente les coopératives de crédit de la province.

“Si nous entrons dans une récession, cela viendra du côté des consommateurs”, a-t-il déclaré.

Les milieux d’affaires sont pessimistes

Jetez un coup d’œil à la façon dont les marchés boursiers se sont comportés cette année et vous saurez rapidement ce que les investisseurs et le milieu des affaires pensent de l’économie.

Les marchés boursiers réagissent à toute la morosité économique et les investisseurs s’attendent à ce qu’il y ait plus de douleur à venir.

Le TSX a perdu plus de 12 % depuis le début de l’année, tandis que les principaux marchés boursiers américains ont perdu encore plus de valeur.

Sentiment général des entreprises s’est ramolli, selon une enquête récente de la Banque du Canada, de nombreuses entreprises s’attendant à un ralentissement de la croissance des ventes et une majorité affirment qu’une récession est probable au cours des 12 prochains mois. Fabrication activité tombe aussi.

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon a dit il est temps de “fermer les écoutilles”, a déclaré le PDG de Goldman Sachs, David Solomon il y a “plus de volatilité à l’horizon” et une probable récession.

REGARDER | Pourquoi l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, pense qu’une récession est probable : “Une récession est à la fois probable à l’échelle mondiale et plus probable au Canada”, déclare Mark Carney L’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré à un comité du Sénat du Canada que le Canada entrerait probablement en récession l’année prochaine, mais qu’il s’en tirerait mieux que de nombreux autres pays et rebondirait plus rapidement.

Demander de l’aide

En tant qu’entreprise de camionnage et de logistique, le groupe Mullen, dont le siège social est situé à Okotoks, en Alberta, connaît l’une de ses meilleures années depuis sa création en 1949. La fortune de l’entreprise évolue avec l’économie.

Alors que les entreprises ont eu du mal à trouver suffisamment de travailleurs cette année, beaucoup ont rattrapé leur retard, y compris le groupe Mullen, qui est désormais au complet, y compris suffisamment de chauffeurs de camion. Il n’est pas nécessaire d’embaucher plus de personnes car l’entreprise commence à connaître une demande un peu moins importante pour ses services, en particulier de la part du secteur de la vente au détail.

“Nous constatons des fissures, nous constatons un certain ralentissement, nous constatons que les consommateurs sont un peu plus prudents en ce moment avec leurs dépenses”, a déclaré le directeur général Murray Mullen.

“Les récessions sont un moment pour faire une pause et rétablir l’équilibre”, a-t-il déclaré. “Parfois, c’est un mal nécessaire.”

L’économie ne peut pas toujours continuer à croître, explique le PDG du groupe Mullen, Murray Mullen, c’est pourquoi les récessions sont parfois nécessaires. (Kyle Bakx/CBC)

Le Canada a créé 21 000 emplois le mois dernier, faisant baisser le taux de chômage à 5,2 %.

“Nous sommes littéralement dans le marché du travail le plus tendu que nous ayons vu depuis des décennies et en même temps les prix [are] vraiment élevé. Donc, vous ne voulez vraiment pas avoir ce que nous appelons une spirale d’inflation salariale », a déclaré George Jia, professeur agrégé d’économie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Marché du logement instable

Alors que les taux hypothécaires ont grimpé cette année, les prix de l’immobilier ont chuté dans de nombreuses régions du pays.

En fait, les ventes et les prix moyens ont chuté.

Les prix de vente moyens sont en baisse de plus de 20 % par rapport au niveau record de février et de 6,6 % depuis l’an dernier. Le nombre de ventes est en baisse de plus de 30 % par rapport à il y a un an.

“L’économie du Canada est en partie tirée par le boom du marché de l’habitation depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Jia, qui recommande aux gens de prêter attention à la santé globale de l’industrie, au-delà des chiffres de l’immobilier.

Le boom du marché de l’habitation a contribué à propulser l’économie canadienne, c’est pourquoi l’économiste de l’UPEI, George Jia, prête attention à l’industrie de la construction résidentielle alors qu’il évalue la santé de l’économie. (Georges Jia)

Après une flambée de la construction en 2021, les mises en chantier sont en panne environ cinq pour cent dans les six plus grandes villes au cours du premier semestre de cette année.

Comme le marché boursier, l’état du marché du logement peut souvent indiquer la direction que prend l’économie.

Rester à flot

Il semble que chaque mois, les gens soient encore plus pressés. Comme le coût de la vie a augmenté, y compris les prix des épiceries et les hypothèques, certaines personnes ne sont pas en mesure de payer leurs factures.

Le nombre d’insolvabilités reste assez faible, mais ils montent et il y a d’autres signes de problèmes persistants.

Au cours des derniers mois, on a assisté à une forte augmentation du nombre de propositions de consommateurs — une renégociation avec les créanciers pour rembourser les dettes —, ce qui laisse présager une augmentation du nombre de ménages aux prises avec la gestion de leur dette.

Ce n’est un secret pour personne que de nombreuses personnes subissent un coup financier dans leur portefeuille, principalement à cause de l’inflation et de la hausse des coûts d’emprunt. Compte tenu des niveaux élevés d’endettement des ménages dans le pays, certains experts prévoient que les taux de faillite continueront d’augmenter.

L’économie du Canada est au point mort, dit Charles St-Arnaud, économiste en chef à Alberta Central. (Kyle Bakx/CBC)

Pour St-Arnaud, avec Alberta Central, la question est de savoir si la vigueur du marché du travail et l’énorme quantité d’économies accumulées pendant la pandémie, qu’il estime à 320 milliards de dollars, apporteront un certain soulagement aux défis financiers auxquels beaucoup sont confrontés.

“Nous commençons déjà à voir les ménages réduire leur niveau d’épargne pour maintenir leur niveau de dépenses”, a-t-il déclaré. “S’il y a une forte augmentation du taux de chômage, alors plus de ménages rencontreront plus de problèmes.”