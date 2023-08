L’État de l’Arizona nomme le recrue Jaden Rashada à partir du QB: Source

L’État de l’Arizona a nommé l’étudiant de première année Jaden Rashada comme quart-arrière partant, a déclaré une source du programme L’athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

Rashada était le QB n ° 6 d’On3 et le joueur n ° 73 dans la classe de recrutement 2023. Le natif de Pittsburg, en Californie, devient le deuxième véritable étudiant de première année à ouvrir la saison en tant que quart partant à Arizona State, après Jayden Daniels.

Il a battu Trenton Bourguet et le transfert de Notre Dame Drew Pyne, qui s’est blessé aux ischio-jambiers le 12 août.

Rashada était un ancien commis de Floride qui a quitté Gainesville après que son contrat de nom, d’image et de ressemblance – qui aurait coûté 13 millions de dollars – ait échoué. Il a ensuite signé avec les Sun Devils.

L’Athlétisme analyse instantanée :

À quel point cela était-il surprenant ?

Ce fut une compétition QB intéressante. Bourguet a amorcé les cinq derniers matchs de la saison dernière. Pyne a remporté huit matchs la saison dernière à Notre-Dame. Pyne est apparu dans 17 matchs pour les Irlandais, complétant 181 passes pour 2 257 verges, 24 touchés et six interceptions.

Ensuite, il y avait Rashada, la première année prisée. Bourguet était un choix sûr. Pyne, avant de se blesser aux ischio-jambiers lors d’une mêlée d’équipe, était un choix sûr. Mais Rashada ne cessait de s’améliorer. Son talent de bras s’est toujours démarqué, mais sa prise de décision s’est améliorée.

Il ne faisait aucun doute que l’étudiant de première année avait le plafond le plus élevé. La question portait toujours sur l’état de préparation. l’entraîneur Kenny Dillingham a décidé que le moment était venu. – Haller

Il ne s’agit pas de la blessure de Pyne

Rashada s’est inscrite à Arizona State pour le printemps mais a prospéré dans le camp de pré-saison. Pyne, qui a remporté la majorité des représentants de la première équipe au printemps, s’est blessé aux ischio-jambiers plus tôt ce mois-ci, mais une source de l’équipe a minimisé la blessure de Pyne comme une influence sur l’émergence de Rashada en tant que partant de l’équipe.

« Il est spécial », a déclaré la source, ajoutant que le talent du bras de Rashada était au niveau de la NFL lorsqu’il est arrivé à Tempe. — Ubben

Passé

Rashada avait reçu 13,85 millions de dollars d’un collectif de Floride en échange d’autographes, d’événements d’engagement de fans, de messages sociaux et de sa résidence à Gainesville. Jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas.

L’une des sagas de recrutement les plus folles de l’histoire du football universitaire a présenté son chapitre le plus public et le plus embarrassant après que le Gator Collective a mis fin à l’accord le 7 décembre 2022, deux jours après que le paiement initial de 500 000 $ de Rashada était dû et n’était pas encore arrivé.

« Rashada est probablement un enfant d’affiche pour les enfants qui ont été promis beaucoup et les gens n’ont pas livré et maintenant ils sont coincés », a déclaré le coordinateur défensif Brian Ward. L’Athlétisme. « Comment séparez-vous les offres réelles de celles qui ne le sont pas ? »

Le moulin à rumeurs a tourné au cours des six semaines suivantes et le 17 janvier, Rashada a officiellement obtenu une libération de sa lettre d’intention en Floride.

(Photo : Chris Leduc/Icon Sportswire via Getty Images)