CORVALLIS, Oregon: Arizona State a remporté un match émouvant la semaine dernière, établissant un record en marquant le plus de points jamais réalisé dans sa série de 121 ans contre l’Arizona.

Dans toute autre année, le match annuel de la Coupe territoriale serait la finale de la saison régulière.

Ce n’est pas, dans presque tous les aspects, une année typique.

Au lieu de se préparer pour un match de bowling ou l’intersaison, les Sun Devils ont un autre match pour clôturer la saison régulière.

La victoire 70-7 contre l’Arizona le week-end dernier a été un moment énorme pour le programme, sans parler de la première victoire de l’Arizona State de cette saison affectée par la pandémie, mais maintenant les Sun Devils doivent se recentrer pour ce qui devrait être un samedi soir froid contre l’État de l’Oregon. à Corvallis.

Il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Nous étions loin de là où nous voulons être, a déclaré l’entraîneur de l’Arizona State Herm Edwards. C’était la première fois qu’un grand nombre de ces étudiants de première année inscrits à notre programme gagnaient un match universitaire. C’était difficile. C’était leur première victoire. La manière dont ils l’utiliseront sera intéressante cette semaine.

L’État de l’Arizona (1-2) a connu une course folle tout au long de la saison 2020, dont le Pac-12 a décidé que ce serait des matchs de conférence uniquement en raison de la pandémie.

Les Sun Devils ont perdu par un contre la Californie du Sud après avoir accordé deux touchés dans les trois dernières minutes. Arizona State a ensuite annulé trois matchs consécutifs en raison de COVID-19[feminine problèmes, y compris un test positif par Edwards, et est revenu pour perdre un autre match dans la dernière minute à UCLA.

La semaine dernière, les Sun Devils ont marqué le plus de points de l’histoire de la Coupe territoriale, ce qui a conduit au limogeage de l’entraîneur de l’Arizona Kevin Sumlin.

C’est sans précédent pour nous, pour tout le monde, a déclaré Edwards. «Je pense que pour beaucoup d’entre nous, nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes et sur les personnes avec lesquelles nous nous entourons et sur les personnes avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous nous associons.»

L’Oregon State (2-4) n’a pas connu les mêmes perturbations que les Sun Devils, jouant tous les matchs du calendrier jusqu’à présent, mais les Beavers ont connu des hauts et des bas sur le terrain.

Les Beavers ont ouvert la saison avec deux défaites consécutives, ont remporté deux défaites consécutives contre leur rival Oregon et ont perdu leurs deux derniers matchs, dont 27-24 la semaine dernière contre Stanford. L’Oregon State a battu l’Arizona State 35-34 la saison dernière dans une surprise.

L’année dernière, nous sommes arrivés en tête, et je sais juste que cette équipe, Arizona State, viendra ici prête à jouer et à jouer avec un peu d’énergie », a déclaré l’entraîneur de l’Oregon State, Jonathan Smith. «J’allais devoir être capable d’égaler ça.

BEAVERS COURTS

L’Oregon State pourrait être privé de plusieurs joueurs clés pour le match de samedi.

Le secondeur Avery Roberts, qui mène le Pac-12 avec 69 plaqués, s’est cassé le bras contre Stanford la semaine dernière et est absent pour le reste de la saison. Le porteur de ballon de premier plan Jermar Jefferson s’est foulé la cheville contre le Cardinal et a été limité en pratique.

Le demi de coin partant Nahshon Wright est aux prises avec un problème de genou et son remplaçant et son frère, Rejzohn, se sont disloqués deux doigts à l’entraînement cette semaine.

Le receveur Champ Flemings est également retiré et le receveur Trevon Bradford est incertain.

JEU DE RUNNING ASU

Arizona State a l’un des quarts les plus dynamiques du Pac-12 à Jayden Daniels, mais a également un groupe assez impressionnant de demi-offensifs.

Junior Rachaad White fait en moyenne 9,0 verges par course avec trois touchés. Il a couru pour 133 verges et trois scores contre l’Arizona.

Freshman Chip Trayanum a eu un impact immédiat pour les Sun Devils, avec une moyenne de 6,3 verges par course avec trois touchés. L’étudiant de première année Daniyel Ngata s’est avéré être un coureur puissant avec beaucoup de vitesse en courses limitées cette saison.

LE DÉBUT DE NOLAN

Le quart-arrière de l’État de l’Oregon, Chance Nolan, a fait son deuxième départ en carrière la semaine dernière après que Tristan Gebbia ait subi une opération aux ischio-jambiers de fin de saison.

Nolan a perdu un échappé dans les dernières secondes alors que les Beavers tentaient d’établir un panier égal ou un touché gagnant, mais par ailleurs, ils ont eu un match solide. Il a lancé pour 221 verges et trois touchés avec 50 verges au sol.

Je pense qu’il a fait un énorme saut, a déclaré Smith. Vous pourriez juste sentir son niveau de confort augmenter.

