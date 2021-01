1. Les nouvelles variantes font peur. Les scientifiques sont toujours en train d’apprendre les nouvelles versions du coronavirus, y compris les variantes qui ont émergé en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil. Jusqu’à présent, les preuves indiquent qu’elles «sont beaucoup plus contagieuses que la souche italienne, qui circule ici depuis février», m’a dit mon collègue Donald G. McNeil Jr.. «Cela change la donne.»

2. La campagne de vaccination de masse aux États-Unis a pris un mauvais départ. L’administration Trump a promis que 20 millions d’Américains seraient vaccinés d’ici le 1er janvier. Au lieu de cela, moins de trois millions l’ont été – et seulement environ neuf millions ont maintenant eu leurs coups.

Le Sud profond a les taux de vaccination les plus bas du pays. Mais ce n’est pas seulement un échec républicain: la Californie, la Virginie et certains autres États dirigés par les démocrates ont également été lents. (Voici les données pour chaque état.)

Les vaccinations vont probablement s’accélérer dans les semaines à venir, d’autant plus que le président élu Joe Biden et son équipe semblent beaucoup plus concentrés sur le problème que le président Trump. Goldman Sachs prévoit qu’environ un quart des Américains auront reçu leur première injection d’ici le 1er avril, la moitié le 1er juin et les trois quarts à la mi-automne. L’accélération de la vaccination à venir est la seule bonne nouvelle pour le moment.

3. Les choses vont probablement empirer avant de s’améliorer. Le virus se propage si rapidement que les hôpitaux ont du mal à suivre. Environ 130000 Américains sont hospitalisés pour des symptômes de Covid, plus du double le nombre il y a deux mois. La pression exercée sur les hôpitaux soulève la possibilité que de nombreux patients ne reçoivent pas les meilleurs traitements disponibles.

Los Angeles a récemment dû rationner l’oxygène. Et Esteban Trejo, un dirigeant d’une entreprise d’El Paso, au Texas, qui fournit de l’oxygène aux hôpitaux temporaires, a déclaré à Kaiser Health News: «Ça a été complètement fou.