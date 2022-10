L’état de la course au Sénat Oz-Fetterman, expliqué par trois sondeurs de Pennsylvanie

L’été dernier, les sondages ont permis au lieutenant-gouverneur John Fetterman d’augmenter jusqu’à 12 points dans la course au Sénat de Pennsylvanie, une avance considérable dans un État swing qui est généralement assez proche.

Le soutien de Fetterman a suscité l’espoir des démocrates de renverser le siège, d’autant plus que le président Joe Biden y a gagné lors du dernier cycle. Depuis lors, cependant, la course s’est considérablement resserrée, un sous-produit des électeurs républicains « revenant à la maison » pour le candidat Mehmet Oz, et des investissements du GOP dans des publicités d’attaques après le bilan de Fetterman en matière de criminalité. Fetterman mène désormais Oz de six points, selon le tour d’horizon des sondages FiveThirtyEight.

“Je pense [the crime messaging] C’est ce qui a changé la trajectoire de la course jusqu’à présent », déclare Berwood Yost, directeur du Center for Opinion Research du Franklin and Marshall College de Pennsylvanie. Signe de la proximité de la course, Cook Political Report a également fait passer sa note de Lean Democrat à Toss Up.

Ces changements interviennent alors que les républicains ont dépensé des millions pour critiquer Fetterman sur les décisions qu’il a prises en tant que président du Conseil des grâces de l’État, y compris une augmentation des commutations et des grâces. Les républicains ont fait valoir que Fetterman est “indulgent envers le crime” et qu’il libère des criminels dangereux, tandis que Fetterman note qu’il se concentre sur ceux qui ont été condamnés à tort et sur les délinquants non violents.

“Les dépenses de la campagne Oz … ont aidé à rapprocher cette course de l’endroit où nous nous attendions”, a déclaré Yost.

Vox s’est entretenu avec Yost et deux autres sondeurs de Pennsylvanie pour avoir une idée de la façon dont la course a changé au cours des derniers mois, comment elle pourrait encore changer et quels électeurs restent persuadables. Leurs réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Quelle est votre réaction au resserrement des sondages dans la course au Sénat de Pennsylvanie ? Dans quelle mesure cela est-il attendu et dans quelle mesure cela vous a-t-il surpris ?

Berwood Yost, directeur du Center for Opinion Research au Franklin and Marshall College : Premièrement, les courses au Sénat en Pennsylvanie sont traditionnellement serrées. Ce n’est donc pas inhabituel. Vous remontez à 2000, je pense que la marge moyenne dans les courses au Sénat est d’environ trois points.

Et en plus de cela, nous savions qu’il y aurait beaucoup d’argent dépensé compte tenu de l’enjeu. Je pense que les dépenses de la campagne Oz ont vraiment été efficaces au cours du dernier mois et ont contribué à rapprocher cette course de l’endroit où nous nous attendions. Franchement, il n’y a pas eu grand-chose de fait pendant l’été, ce qui a permis à la course d’être probablement plus unilatérale.

Il y avait [also] un très diviseur [Republican] primaire. Oz a remporté la primaire avec la plus petite part du vote à l’échelle de l’État en 100 ans pour l’une de ces élections. Il y avait beaucoup de candidats, et il faudrait un certain temps pour ramener les républicains à la maison, pour ainsi dire, à cause de cela. Mais ce qu’il a commencé à faire depuis la fin de l’été, c’est de dépenser son argent principalement en parlant de problèmes de criminalité.

Jim Lee, président de Susquehanna Polling and Research (une entreprise qui compte parmi ses clients des républicains) : Nous n’avons jamais cru les sondages qui montrent qu’il s’agissait d’une course à deux chiffres pour Fetterman. Donc, notre dernier sondage, nous avions Fetterman en avance de cinq.

Il avait fait un très bon travail pour solidifier sa base. Je veux dire, il obtenait près de 90% des voix démocrates lors de notre sondage de la mi-août, alors qu’Oz était sous-performant avec les républicains parce qu’il avait une primaire si brutale.

Ce qui a changé, c’est que si vous regardez les publicités ici, tout tourne autour du bilan de Fetterman en tant que président du Board of Pardons.

Chris Borick, directeur du Muhlenberg College Institute of Public Opinion : Oz maintient certainement ses hauts défavorables. Mais les défavorables de Fetterman ont augmenté, faisant pour un certain nombre d’électeurs un choix entre deux candidats défavorables, et lorsque cela se produit … parfois c’est le parti qui réussit le mieux dans ces situations parce que c’est un vote pour une direction différente.

Quelle a été l’efficacité des attaques contre le crime contre Fetterman, et l’avez-vous vu apporter une réponse décisive ?

Berwood Yost : Je pense que c’est ce qui a changé la trajectoire de la course jusqu’à présent. Il y a eu un certain nombre d’idées initiales, et peut-être quelques attaques et rien n’a vraiment résonné.

Le battement de tambour constant de la messagerie sur le crime, je pense, fait beaucoup de choses pour la campagne Oz. Cela aide à définir Fetterman d’une manière qu’il n’avait pas été définie auparavant. Ce n’est donc pas seulement qu’ils parlent de lui et de son passage à la Commission des grâces. Mais cela ouvre un éventail plus large de problèmes que Fetterman est peut-être trop libéral pour l’État dans son ensemble. Donc, le crime est en quelque sorte l’entrée de cette discussion, mais il fait réfléchir les gens à ce qui se passe d’autre.

La semaine dernière, Fetterman a publié une réfutation que j’ai trouvé plutôt bonne, où il a un policier qui parle du genre de personnes qu’il veut faire sortir de prison, et comment cela ne nuira pas à la sécurité publique, et en fait, sauvera le contribuable argent. Donc, je pense que c’était une publicité efficace, et il doit diffuser davantage ce message.

Jim Lee : Nous avons vu constamment dans tous nos sondages et dans tous les États que nous avons servis [that] la criminalité, l’inflation, l’avortement et les prix de l’essence sont vraiment les principaux problèmes qui préoccupent le plus les électeurs en ce moment. Et trois de ces quatre, à l’exception de l’avortement, semblent être ceux sur lesquels les républicains sont mieux positionnés. Je pense donc que cela va être un problème très, très important.

Au niveau des annonces, [Fetterman] avait une annonce en cours d’exécution. Et ce sont des gens en uniforme, comme les forces de l’ordre, qui disent qu’Oz ment et qu’il ne laisse sortir que des personnes non violentes, qui ont commis des délits mineurs liés à la drogue et qu’il n’est pas tendre avec le crime.

Chris Borick : Les gens, en particulier les électeurs plus âgés dans des régions clés comme le sud-est de la Pennsylvanie, sont préoccupés par la criminalité et estiment que c’est un problème croissant. Et donc vous ciblez le problème et créez un cadre qui dépeint la pire image possible de votre adversaire, et c’est ce qu’Oz a fait et je dirais avec assez de succès au cours du mois dernier.

Qu’en est-il des tentatives des républicains de s’attaquer à sa santé et à sa forme physique après avoir eu un accident vasculaire cérébral plus tôt cette année ?

Berwood Yost : Je suis sûr que pour certaines personnes, cette ligne d’attaque fonctionne. Mais, franchement, cette ligne d’attaque était quelque chose que nous avons entendu tout l’été. Et ça n’a pas l’air de beaucoup changer.

Je veux dire, la course a vraiment semblé changer lorsque la discussion était centrée sur les politiques criminelles et les positions criminelles de Fetterman. C’est alors qu’il m’a semblé que les choses avaient changé. Je veux dire, tout le monde savait qu’il avait eu un AVC. Tout le monde était au courant de sa santé. Je veux dire, nos sondages indiquent que 80% des électeurs sont au courant de cela. Je ne pensais donc pas que cela faisait une grande différence. Je pense que ce sont les messages sur le crime qui ont vraiment changé les choses.

Dans cet esprit : cela pourrait-il encore faire une différence ? Bien sûr que cela pourrait. Parce que si nous entrons dans le débat et que les électeurs voient que Fetterman ne fonctionne peut-être pas bien au point qu’ils ne pensent pas qu’il peut représenter leurs intérêts, eh bien, cela devient un problème. Mais je pense qu’à ce stade, c’est en quelque sorte secondaire.

Jim Lee : Pour moi, c’est le message sur le crime qui résonne vraiment et qui aide à solidifier le soutien d’Oz et à reconquérir certains de ces électeurs swing.

Chris Borick : je ne pense pas que ce soit efficace [so far]. Je pense qu’en fait, lorsque l’attention de la campagne Oz s’est concentrée sur le travail de Fetterman dans les domaines de la justice pénale et ses positions sur une variété de postes liés au crime et à l’incarcération, je pense que ces attaques ont eu beaucoup plus d’impact que certaines des attaques qui ont été à propos de la santé de Fetterman.

Je pense que le [NBC News] l’interview ne fera que concentrer davantage l’attention sur les problèmes de santé de Fetterman et élever l’importance du débat plus tard ce mois-ci. Il y a un petit groupe d’électeurs qui ne se sont pas encore enfermés avec Oz ou Fetterman, et le problème de santé est un facteur qui peut se glisser dans leur décision finale.

A l’inverse, quelles attaques ont collé à Oz ?

Berwood Yost : Je pense toujours qu’il est sensible à la question de son récent déménagement en Pennsylvanie.

Je pense que dans un État comme la Pennsylvanie où les gens sont fiers de leurs communautés locales, je pense que c’est toujours une avenue qui pourrait être un problème pour lui.

Jim Lee : Je pense que vraiment, les publicités que j’ai vues qui le dépeignent comme un extrémiste parce qu’il est pro-vie seront un message très, très efficace. Et c’est pourquoi je pense que la banlieue de Philadelphie sera si importante parce que quand ils regardent Oz du point de vue du curriculum vitae, il est l’un d’entre eux. Et Oz, pour moi, n’a jamais crié à l’avortement, comme la façon dont [GOP gubernatorial candidate Doug] Mastriano le fait. [Attacks on this issue still have] le potentiel de vraiment le blesser avec les femmes et les électeurs de banlieue.

Chris Borick : Cela continue d’être l’obstacle pour Oz à surmonter, les attaques qui ont eu lieu tout au long de l’année, en fait, à partir de janvier, décembre dernier, à propos de lui étant ce médecin de la télévision, avec des maisons à Jersey, en Californie et en Turquie, essayant de prétendre qu’il peut représenter la Pennsylvanie.

Et puis vous ajoutez que tout n’est que fumée et miroirs, n’est-ce pas ? Qu’en fin de compte, Oz est un charlatan dans le sens où il ne se connecte pas vraiment à la Pennsylvanie et il utilise son statut médical pour tromper les gens et… il ne faut pas lui faire confiance.

Qui sont les électeurs persuadables à ce stade?

Berwood Yost : Vous avez une part importante d’électeurs indépendants, ce qui en Pennsylvanie représente environ 13% environ de nos électeurs inscrits. Je pense que lorsque nous parlons de candidats dans cette course, les deux doivent probablement faire appel aux électeurs indépendants et modérés. Et pour le moment, je pense que Fetterman a l’avantage parmi ces groupes. C’est pourquoi il est en tête, mais il reste du chemin à rattraper.

Je pense que l’autre chose que j’examine de près est le vote à Philadelphie et dans la banlieue, et voir quel candidat peut vraiment attirer des électeurs de ces comtés de banlieue, de Montgomery, du Delaware, de Chester et du comté de Bucks … et engager et encourager les électeurs urbains à sortir.

Jim Lee : Latino [voters] ne sont pas une grande circonscription en Pennsylvanie, ils ne représentent que 6 ou 8% du total des votes de l’État le jour du scrutin, mais ils ne semblent plus aussi fiables pour le Parti démocrate. Je les considère donc comme accessibles.

Je pense que dans les banlieues, vous verrez probablement Oz surperformer parce que, pas nécessairement les femmes de banlieue, mais les électeurs de banlieue, en particulier dans les comtés de col autour de Philadelphie, ce sont des zones plus instruites et plus riches. Il est presque un prototype de candidat de la banlieue de Philadelphie, parfait pour la banlieue de Philadelphie. Ce n’est pas votre genre de républicain red-rock. C’est votre country club républicain.

Chris Borick : Il y a des électeurs qui divisent les billets en Pennsylvanie. Et je pense que c’est un groupe que je suis vraiment fasciné par ce cycle. Par exemple, y a-t-il un groupe d’électeurs Oz-Shapiro dans la banlieue de Philadelphie ?

Comment expliquez-vous les différences entre les courses au poste de gouverneur et au Sénat ? Le candidat démocrate Josh Shapiro mène Doug Mastriano par une marge beaucoup plus grande par rapport à Fetterman et Oz dans la course au Sénat.

Berwood Yost: Je pense, en fait, que vous pouvez remonter à 2016 et voir la façon dont Trump a remporté l’État par rapport à la façon dont Pat Toomey a remporté l’État pour voir que vous pouvez mettre en place des coalitions électorales légèrement différentes. (Note de l’éditeur : Trump a gagné d’environ 0,7 point de pourcentage cette année-là, tandis que Toomey a gagné de 1,5 point de pourcentage.) Et donc je pense qu’il est possible pour Oz de faire appel à plus d’électeurs de banlieue que Mastriano, mais peut-être sous-performer parmi les électeurs ruraux. C’est donc là que nous verrons ce ticket fractionné arriver.

Il y a beaucoup de problèmes [on which] votre puissance républicaine traditionnelle [think Mastriano is] aller trop loin.

Jim Lee : Cet État n’a pas l’habitude d’élire des candidats d’extrême droite.

Et Shapiro, avouons-le, il a fait un sacré boulot pour se faire une image dans l’État d’un gars sympathique.

Chris Borick : [There’s a] groupe que vous regardez et qui pourrait dire, eh bien, je ne pourrai jamais soutenir Doug Mastriano. Il est du genre Trump. Mais Oz, eh bien, il a obtenu le soutien de Trump, mais il ne semble pas être tout le temps MAGA.