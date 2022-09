L’État de Jackson rend hommage au jeune Dolph avec un tunnel “Paper Route”

Les hommes noirs méritent d’être honorés et Coach Prime ainsi que le programme de football de la Jackson State University ont tenu parole en rendant hommage à un rappeur décédé.

Deion Sanders et JSU ont récemment célébré le changement de nom du tunnel de leur stade le “Paper Route Tunnel” en l’honneur de Young Dolph.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette année, Coach Prime et l’école se sont engagés à renommer le tunnel après le rappeur de Memphis qui a été assassiné en novembre 2021.

Désormais, à chaque match, les joueurs sortiront du tunnel de la route du papier dans le but de sécuriser l’argent, comme le maître de cérémonie de l’Empire de la route du papier.

Le jeune Dolph était un grand partisan du programme de football et s’est arrêté au retour de Jackson State en octobre dernier, juste avant sa mort prématurée, pour célébrer une victoire avec l’équipe sur l’Alabama State. Lors de sa visite avec l’équipe, il a donné un mini-concert dans le vestiaire et a prouvé encore plus qu’il était tout au sujet de la communauté.

Hier, l’héritage de Dolph a pris vie à Jackson, MS alors que la famille de feu Young Dolph, y compris sa partenaire Mia Jaye, leurs enfants, son cousin Key Glock et les membres de son label PRE étaient présents pour le dévoilement du tunnel de football.

Lors de sa visite à l’équipe, Key Glock a béni Coach Prime avec sa propre bague PRE dans le vestiaire. Coach Prime s’est rendu sur Instagram pour partager des moments de la journée et a écrit dans sa légende,

« Que Dieu bénisse @youngdolph, sa belle famille et toute l’équipe de @paperroute ! Nous vous apprécions tous et vous aimons tous à la vie. Le tunnel que nous manquons avant les jeux, le ring et le spectacle Love yall nous est épique. Vous faites partie de la famille. Que Dieu vous bénisse tous et l’héritage Dolph vivra. #CoachPrime.

Deion Sanders a pris d’assaut le monde du football et a réussi à attirer davantage l’attention et à sensibiliser les programmes HBCU dans le monde entier. Il continue de montrer à travers ses actions qu’il y a du talent au sein des communautés HBCU et travaille avec diligence pour aider à mettre en valeur ces jeunes hommes et leurs compétences.

L’héritage de Young Dolph vivra à jamais et restera dans les mémoires avec le mouvement que Coach Prime a apporté à Jackson State.

Découvrez plus de moments de la célébration d’hier ci-dessous.