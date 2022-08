“L’état de grâce” de Benzema, l’énergie perdue de Liverpool, Mbappe toujours roi du sprint

Avant le tirage au sort de jeudi pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23, l’UEFA a publié son rapport technique annuel sur la compétition de la saison dernière.

Le rapport décompose en détail l’ensemble du tournoi 2021-22, examinant les aspects techniques et tactiques de chaque match du premier tour à la finale, qui a vu le Real Madrid sortir victorieux avec un verdict 1-0 sur Liverpool au Stade de France, Paris.

Comme d’habitude, le rapport a été compilé en utilisant la contribution du groupe d’observateurs techniques sélectionnés de l’UEFA – un groupe qui comprenait Frank de Boer, Gareth Southgate, Robbie Keane et Claude Makelele parmi de nombreux noms notables. Pour la première fois, au moins un membre du groupe d’observateurs techniques était présent à chaque match de la Ligue des champions, soit 125 matchs au total à partir de la première journée.

Le document complet de l’UEFA fait 106 pages et riche en informations. Nous comprenons si la simple pensée de parcourir un livre aussi lourd est intimidante. Heureusement, nous avons avancé et sélectionné le dossier en votre nom, en sélectionnant les faits, les chiffres et les fondamentaux les plus intéressants pour vous donner les principaux points à retenir.

Liverpool a été victime de son propre succès

Alors qu’il était évident pour tous que Liverpool commençait à faiblir au moment où ils ont atteint la finale de la Ligue des champions, le groupe d’observateurs techniques de l’UEFA a tenu à désigner la lourde charge de travail des Reds comme un facteur clé dans leur lutte pour concourir à Paris.

L’équipe de Jurgen Klopp poursuivait un quadruple sans précédent et alors que leur volonté de se battre sur quatre fronts les rapprochait de façon tentante de l’histoire, dans leur répartition de la finale elle-même, le panel s’est demandé si une telle et longue et ardue campagne “a finalement été racontée dans le 63e de Liverpool. match” de la saison.

L’entraîneur belge Roberto Martinez a noté dans le rapport qu’il “n’a pas vu leur énergie normale et qu’ils n’avaient pas l’espace pour les trois premiers”, tandis que l’ancien patron de l’AC Milan et du Real Madrid Fabio Capello a déclaré : “J’ai vu Liverpool pas aussi rapide. La balle a été déplacée lentement.





La performance individuelle du gardien du Real Thibaut Courtois aurait également pu avoir une influence avec le Belge directement responsable de contrecarrer Liverpool à neuf reprises alors que l’équipe de Premier League a réussi 24 tirs (neuf cadrés) par rapport à Los Blancos’ maigres quatre (un cadré).

L’ancien gardien de Liverpool, David James, a déclaré : “Si [Courtois] ne fait pas deux arrêts incroyables pour que Liverpool gagne le match et nous avons une discussion complètement différente ici”,

Bien sûr, les Reds ont terminé 2021-22 avec deux coupes nationales à leur nom, bien qu’il soit peut-être un peu exaspérant de réaliser qu’ils auraient pu se faire au détriment d’un prix beaucoup plus illustre.

Karim Benzema a été décrit comme “jouant en état de grâce” lors de la course du Real Madrid à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Benzema était la vedette du spectacle

Avec 15 buts en 12 matchs en Ligue des Champions, Karim Benzéma a connu sa plus belle saison sous un maillot du Real Madrid en 2021-22, passant la barre des 40 buts toutes compétitions confondues et le tout à 34 ans.

Les nombreux buts ont été mariés à un rythme de travail impressionnant qui a vu l’attaquant vétéran mener la ligne pour l’équipe de Carlo Ancelotti avec enthousiasme, plongeant régulièrement en profondeur ou en s’éloignant, retardant le jeu et servant généralement de centre d’attaque individuel pour ses coéquipiers.

Avec le rapport de l’UEFA le saluant poétiquement pour “jouer dans un état de grâce”, Benzema a marqué 15 buts sur 46 tirs avec un taux de conversion de 32,6% – la finition la plus efficace de tous les joueurs pour marquer 10 buts ou plus dans les Champions de la saison dernière Ligue.

Robert Lewandowski était deuxième sur la liste après avoir marqué 13 buts sur 31 tirs (41,9%) pour le Bayern Munich tandis que l’attaquant de l’Ajax Sebastian Haller était troisième avec 11 sur 24 (45,8%).

Ces performances émouvantes ont vu Benzema diriger la charge du Real vers un 14e titre européen avant d’être nommé joueur masculin de la saison de l’UEFA Champions League, et il est juste de dire que personne d’autre ne s’est vraiment approché de la course.

Lionel Messi parle de remporter le Ballon d'Or 2021 devant les espoirs de Robert Lewandowski et Karim Benzema en 2022.

But de la saison en Ligue des champions

Benzema a couronné une campagne de première classe en Ligue des champions en marquant ce que la commission de l’UEFA considérait comme le meilleur but, à savoir la superbe tête de l’attaquant du Real Madrid contre le champion en titre Chelsea en quarts de finale.

Le but était le premier d’un tour du chapeau marqué par Benzema lors d’une victoire 3-1 du Real à Stamford Bridge – le Français a ouvert le score en mettant une touche finale experte à une contre-attaque qu’il a initiée.

Dans une interview avec l’UEFA quelques mois plus tard, Benzema a également choisi le but comme sa frappe préférée personnelle de 2021-22, citant le “beau jeu” dans la préparation avec Vinicius Junior comme facteur décisif.

Tendances tactiques du jour

Avant tout, la suppression de la règle des buts à l’extérieur pour la Ligue des champions 2021-22 a été applaudie dans le rapport technique pour avoir inauguré une nouvelle ère de spectacle sportif dans les huitièmes de finale. Le panel a noté que la grande majorité des matches aller en particulier étaient “plus attrayants” en raison du fait que l’équipe à domicile n’avait plus à être aussi trop occupée à garder une feuille blanche.

Ailleurs, les back fives faisaient fureur avec 17 des 32 équipes impliquées commençant au moins un match avec soit un défensif central trois plus des ailiers de chaque côté de la défense. Peut-être en conséquence directe, il y avait aussi un penchant notable pour les “cinq premiers” moins tachetés, avec le Bayern Munich comme premier exemple.

Avec deux ailiers, deux milieux de terrain avancés et un attaquant as à Lewandowski à la pointe, le Bayern a utilisé son approche “Five Lanes” pour marquer plus de buts (31) que toute autre équipe de la compétition pour la troisième saison consécutive et a également enregistré le plus gros single -victoire (7-1 contre Salzbourg en huitièmes de finale).

Malheureusement, cela n’a pas empêché les poids lourds offensifs de Julian Nagelsmann de s’écraser contre les outsiders relativement inexpérimentés de Villarreal en quarts de finale.

Le laisser tard

En moyenne, la période la plus productive des matches de Ligue des champions en termes de buts la saison dernière s’est située entre la 61e et la 75e minute, bien que la campagne 2021-22 ait également vu plus de buts marqués en deuxième mi-temps (25) que jamais auparavant.

Au total, 12 de ces 25 buts ont été marqués par des remplaçants, soulignant l’importance d’utiliser l’équipe et d’obtenir un nouvel élan tactique du banc. Au total, près d’un quart des buts (23 %) ont été marqués au-delà de la 76e minute, y compris dans le temps additionnel.

Vétéran de l’Atlético Madrid Luis Suarez a marqué le dernier but gagnant de la compétition avec sa conversion de penalty à la 97e minute contre l’AC Milan en phase de groupes, tandis que l’attaquant du Real Madrid Rodrygo a marqué plus de buts en retard que tout autre joueur – avec quatre de ses cinq buts dans la compétition à venir dans le 80e minute ou plus.

Couvrant le sol

Les niveaux de forme physique étaient plus élevés que jamais, car la Ligue des champions a littéralement innové en termes de distance parcourue.

Le Dynamo Kyiv a peut-être manqué de possession de balle, mais ce qui leur a manqué en temps sur le ballon, ils l’ont plus que compensé en distance, les Ukrainiens couvrant plus de terrain que n’importe quelle autre équipe de la compétition (une moyenne de 123,05 kilomètres par match).

L’équipe suisse des Young Boys était deuxième sur la liste (121,26 km) et la industrieuse équipe de Man City de Pep Guardiola était troisième (120,57 km).

À l’inverse, les rivaux de Manchester United étaient enracinés tout en bas de la liste, se vautrant en deuxième position avec une moyenne modeste de seulement 114,3 km. Curieusement, c’est le Paris Saint-Germain qui a parcouru moins de terrain à l’unisson que n’importe quelle autre équipe, se vautrant au bas de la liste avec un modeste décompte de seulement 106,34 km.

En termes de joueurs individuels, le milieu de terrain du shérif Sébastien Thill – le fléau du Real Madrid – a parcouru plus de distance par match que tout autre joueur de la Ligue des champions la saison dernière, avec une moyenne de 12,81 km par match.

Son équipe était peut-être presque stationnaire, mais le whippet du PSG Kylian Mbappé a récupéré son trône en tant que joueur le plus rapide de la compétition d’élite européenne après avoir été chronométré à 36,7 km/h contre le Real Madrid en huitièmes de finale. L’attaquant français était également auparavant classé comme le joueur le plus rapide de la campagne 2019-2020.

Darwin Nunez de Benfica (maintenant de Liverpool) a réussi le deuxième sprint le plus rapide de 2021-22 à 36,5 km/h (22,7 mp/h), avec son ancien coéquipier Rafa Silva (36,4 km/h), Alphonso Davies du Bayern (36,3 km/h). h) et le Madrilène Federico Valverde (36,2 km/h) complètent le top cinq.