L’État de Floride va démolir le reste du bâtiment effondré avant l’approche de la tempête tropicale, alors que le nombre de morts atteint 24 – RT USA News

Les secouristes ont récupéré deux autres corps dans les décombres d’un condominium qui s’est effondré la semaine dernière près de Miami, portant le nombre de morts à 24 alors qu’une tempête tropicale qui approche accélère les efforts pour démolir la structure restante.

Avec les deux dernières récupérations, les responsables de la sécurité publique ont représenté 188 des résidents du condo Surfside de 12 étages, tandis que 124 sont toujours portés disparus, a déclaré samedi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’un point de presse. « Les chiffres sont fluides et vont changer » elle a ajouté.

Quatre corps ont été retrouvés, dont celui de la fille de sept ans d’un pompier de Miami, depuis que les travaux de recherche et de sauvetage ont repris jeudi soir après une pause de 15 heures pour que les ingénieurs évaluent les parties de la tour résidentielle qui restent debout. On craint de plus en plus que la structure restante ne s’effondre, mettant en danger les secouristes et d’autres personnes, en particulier avec la tempête tropicale Elsa pouvant apporter des vents violents dans la région.

« Le bâtiment est trop dangereux pour laisser entrer les gens » a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Cela protégera nos équipes de recherche et de sauvetage car nous ne savons pas quand il tombera.

DeSantis a approuvé le financement de l’État pour payer la démolition, ouvrant ainsi la voie au début des travaux dès dimanche.

« Nous sommes très reconnaissants au gouverneur, à l’État d’avoir intensifié et proposé de payer pour cette démolition afin qu’elle puisse procéder rapidement dès que nous aurons cette dernière voie », dit Levine Cava. « Nous avons actuellement des experts sur place pour évaluer, et le contrat a été signé pour le début de la démolition. »





Elsa pourrait devenir un ouragan à l’approche de la côte sud de la République dominicaine et d’Haïti samedi, et des vents violents devraient s’abattre sur le sud de la Floride lundi matin, selon le National Hurricane Center. La tempête devrait actuellement passer le long de la côte ouest de la Floride avant de toucher terre près de Tampa, épargnant à Miami un coup direct.





Aucun survivant n’a été retrouvé dans les décombres du condo Surfside depuis le matin de l’effondrement du 24 juin.

