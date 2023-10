Les chiffres du Titre IX de l’État de Floride auraient été assez erronés. (Photo par Isaïe Vazquez/Getty Images) (Isaïe Vazquez via Getty Images)

Le département des sports de l’État de Floride est sur le point de devenir plus équitable, mais pas exactement par choix.

Les Séminoles annoncé mardi ils ajouteront une équipe féminine de crosse à leur liste de sports universitaires, 18 mois après avoir ont été rapportés par USA Today de ne pas être en conformité avec la loi Titre IX interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation.

L’éminent avocat du titre IX, Arthur Bryant, aurait menacé l’État de Floride de poursuites judiciaires début août, alors qu’il était en consultation avec l’équipe féminine de crosse du club de l’école.

Depuis USA aujourd’hui:

« C’est une grande victoire pour les femmes de la FSU et pour tous ceux qui se soucient du titre IX et de l’égalité des sexes dans le sport », a déclaré Bryant. « Nous sommes fiers de représenter les femmes courageuses de l’équipe de crosse du club, qui ont décidé de se lever et de se battre. Nous félicitons également FSU, qui a décidé de faire le bon choix. Nous leur sommes tous reconnaissants.

L’équipe commencera à jouer au plus tard au cours de l’année universitaire 2025-2026.

Un reportage de USA Today publié en mai 2022 avait révélé que l’État de Floride avait truqué ses rapports mandatés par le gouvernement fédéral sur le nombre d’athlètes masculins et féminins dans ses programmes.

L’équipe féminine de cross-country des Seminoles, un sport dans lequel seuls les cinq meilleurs coureurs marquent des points lors des compétitions, aurait compté 43 athlètes sur sa liste, tandis que l’équipe masculine en avait 13. Selon USA Today, le département des sports a également compté trois fois 38 des les femmes, même si moins d’un tiers d’entre elles ont concouru au cours des trois saisons.

Les équipes d’athlétisme de l’État de Floride n’auraient compté que 38 de leurs 45 athlètes masculins, tandis que les 66 femmes ont été comptées, bien que plus de la moitié des femmes n’aient participé à aucune compétition en salle cette année-là. L’État de Floride n’était pas non plus la seule école à s’être livrée à de telles pratiques (le Michigan aurait eu une équipe féminine de basket-ball de 43 personnes, dont 29 hommes, tandis que le Wisconsin prétendait avoir une équipe féminine d’aviron de 165 personnes).

Le directeur sportif de l’État de Floride, Michael Alford, qui avait précédemment déclaré à USA Today que les Séminoles rapportaient leurs données de participation conformément aux directives légales, a salué la crosse comme « le sport universitaire qui connaît la croissance la plus rapide à l’échelle nationale » dans l’annonce du programme, tandis que le capitaine de l’équipe du club a souligné l’importance de l’actualité à USA Today :

« Nous sommes ravis qu’ensemble, nous écrivions l’histoire », a déclaré Sophia Villalonga, capitaine de l’équipe féminine de crosse du club féminin de la FSU. « Nous espérons que cela incitera les femmes de tout le pays à appliquer le Titre IX et à exiger l’égalité. Et nous espérons que la volonté de la FSU de fournir cela incitera d’autres écoles à faire de même.

Parmi les sports actuels de l’État de Floride, le département compte actuellement des équipes masculines et féminines de basket-ball, de baseball/softball, de natation et de plongeon, de tennis, de golf, d’athlétisme et de cross-country, en plus de l’équipe masculine de football et de l’équipe féminine de football, de volley-ball et de cross-country. équipes de beach-volley.