L’État de Floride confirme le statut de candidat aux éliminatoires de football universitaire avec l’ajout d’un transfert

Les Florida State Seminoles ont fait un énorme ajout dans le portail de transfert, faisant appel à l’ancien receveur de l’État du Michigan, Keon Coleman.

L’année dernière, les Florida State Seminoles ont connu leur première saison gagnante avec l’entraîneur-chef Mike Norvell à la tête du programme. Ils ont terminé l’année avec une fiche de 10-3, classés n ° 11 au pays et ont remporté leur premier match de bowl depuis 2017, battant les Oklahoma Sooners au Cheez-It Bowl. Ils ont une victoire au bowling à leur actif, maintenant l’objectif évident est de se disputer les éliminatoires de football universitaire.

Le programme de football des Séminoles est devenu beaucoup plus fort à partir de mercredi.

Selon Hayes Fawcett d’On3 Sports, l’État de Floride a reçu l’engagement de l’ancien receveur de l’État du Michigan, Keon Coleman, qui est entré sur le portail de transfert cette intersaison.

BREAKING: L’ancien WR de l’État du Michigan, Keon Coleman, s’est engagé dans l’État de Floride! Le 6’4 215 WR aura 2 ans d’éligibilité restants. Coleman a été classé 3e joueur disponible dans le classement du portail 🍢https://t.co/xJTothaMGi pic.twitter.com/BNGKJwsYuM — Hayes Fawcett (@Hayesfawcett3) 17 mai 2023

L’État de Floride reçoit l’engagement de l’ancien WR de l’État du Michigan, Keon Coleman

Coleman, un ancien espoir quatre étoiles d’Opelousas, en Louisiane en 2021, n’était pas dans le portail de transfert depuis très longtemps. Après être entré dans le portail fin avril, il a annoncé sa destination un peu plus de deux semaines plus tard. Fawcett a déclaré que 59 écoles ont tendu la main, selon Colemanmais il a choisi de jouer pour Florida State.

Après avoir disputé seulement quatre matchs lors de sa première saison, Coleman a fait un bond incroyable dans la production la saison dernière. En 12 matchs joués pour Michigan State, le receveur a capté 58 passes pour 798 verges et sept touchés. Coleman a eu trois matchs au cours desquels il a enregistré 100 verges sur réception, et ils étaient contre Washington (neuf réceptions, 116 verges, deux touchés), le Michigan (cinq réceptions, 155 verges, un touché) et l’Indiana (huit réceptions, 107 verges, un atterrissage).

Désormais, Coleman rejoindra une offensive dirigée par le quart Jordan Travis, qui a lancé pour 3 214 verges, 24 touchés et cinq interceptions sur un pourcentage d’achèvement de 64,0, tout en courant pour 417 verges et sept touchés en 82 courses.

Il s’agit d’un énorme ajout pour Norvell et les Seminoles, car ils cherchent non seulement à se disputer les éliminatoires de football universitaire, mais également à remporter le titre de l’ACC pour la première fois depuis 2014.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.