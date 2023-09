L’État de Chicago se rapproche de l’ajout du programme de football FCS après l’approbation de la proposition de collecte de fonds

L’État de Chicago s’est rapproché de l’ajout d’une équipe de football de la division I du championnat de football jeudi. L’école a annoncé que son conseil d’administration avait approuvé une proposition visant à lancer une campagne publique de collecte de fonds pour élargir ses équipes sportives. Voici ce que vous devez savoir.

En janvier, l’État de Chicago a constitué un comité exploratoire du football pour examiner l’impact et formuler une recommandation au président de l’école, à la suite d’une étude de faisabilité achevée en 2021. Cette recommandation au président a été faite en mai.

L’objectif initial de cette campagne de financement est de 4 millions de dollars.

Parallèlement aux espoirs du football, l’école a annoncé le lancement d’un programme de triathlon féminin qui débutera l’année prochaine et a envisagé d’ajouter la natation féminine.

Quel est le but d’ajouter le football ?

L’État de Chicago est une petite institution à majorité noire située au sud de la ville, avec un effectif d’environ 3 000 étudiants, dont beaucoup font la navette. L’ajout du football et d’un plus grand nombre de sports féminins pourrait augmenter les inscriptions en ajoutant 210 étudiants-athlètes et en élargissant la portée de l’école, ce qui contribuerait à l’objectif de l’université d’augmenter son corps étudiant, a déclaré la directrice sportive, la Dre Monique Carroll. L’Athlétisme.

L’espoir est qu’un programme de football contribuerait à attirer des étudiants-athlètes, aidant ainsi l’école à atteindre sa mission. « Le nombre d’enfants qui jouent en ville et qui doivent partir parce que ce n’est pas une option (est énorme). Surtout dans le climat actuel avec le portail de transfert, lorsque les enfants veulent se rapprocher de chez eux, ils auraient désormais la possibilité de jouer au football de Division I à la maison », a déclaré Carroll.

Le football pourrait également aider l’État de Chicago à trouver une conférence. L’école est sportive indépendante dans 10 de ses 15 sports, dont le basket-ball. Trois sports jouent dans la Ohio Valley Conference et deux dans la Ligue Horizon sans football. Carroll a déclaré que l’école ne peut pas se permettre d’être indépendante du football, donc l’espoir est que l’ajout du football ouvrira davantage de portes à la conférence FCS. L’OVC et la Missouri Valley Football Conference se chevauchent dans la région. (Il en va de même pour la Pioneer Football League, non boursière, mais la CSU sera une équipe boursière).

La dernière école à créer un programme de football de Division I a été Kennesaw State en 2015. Ce programme, juste à l’extérieur d’Atlanta, a immédiatement connu le succès et passera à la subdivision Football Bowl l’année prochaine. Texas Rio Grande Valley est également en train de créer un programme FCS qui commencera à jouer en 2025.

Quelle est la prochaine étape?

L’école s’efforce de trouver des donateurs et des entreprises partenaires, et elle présentera les résultats de la collecte de fonds au conseil d’administration. Il n’y a pas de date limite, mais le conseil d’administration se réunit tous les trimestres et l’espoir est de lancer le programme en 2025, ce qui est un calendrier ambitieux.

Carroll a déclaré que l’école, avec ses 161 acres, n’est pas limitée par le terrain dans une ville. Il dispose déjà d’espaces pour les vestiaires et d’un terrain d’entraînement, et peut louer des espaces auprès de lycées haut de gamme si nécessaire. Le lieu pour les matchs à domicile n’a pas été déterminé, mais les possibilités vont du Soldier Field au stade SeatGeek à Bridgeview en passant par les écoles secondaires locales.

« Il ne s’agit pas de battage médiatique », a déclaré Carroll. « Il s’agit de faire ce qui s’impose et de le lier au plan stratégique de l’université. Cela a beaucoup de sens.

Lecture obligatoire

(Photo : Scott Taetsch/Getty Images)