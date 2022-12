L’État de Californie présente un projet de loi pour légaliser les séances de psilocybine facilitées

DAMAS, Oregon –

Dans un centre de retraite boisé de l’Oregon, une trentaine d’hommes et de femmes sont assis ou allongés, des masques couvrant leurs yeux et écoutant de la musique sereine.

Ils font partie de la première génération d’étudiants formés à accompagner les patients qui tripent sous psilocybine, alors que l’Oregon se prépare à devenir le premier État américain à proposer au public une utilisation contrôlée du champignon psychédélique.

Prévu pour être disponible au public au milieu ou à la fin de 2023, le programme trace une voie potentielle pour d’autres États. Les électeurs de l’Oregon ont approuvé la mesure de vote 109 sur la psilocybine avec une marge de 11% en 2020.

En novembre, les électeurs du Colorado ont également adopté une mesure de vote autorisant l’utilisation réglementée des “champignons magiques” à partir de 2024. Le 16 décembre, le sénateur de l’État de Californie, Scott Wiener, de San Francisco, a présenté un projet de loi visant à légaliser la psilocybine et d’autres substances psychédéliques.

“Les psychédéliques aident les gens à guérir des traumatismes, de la dépression et de la dépendance”, a tweeté Wiener. « Pourquoi sont-ils toujours illégaux en Californie ? »

InnerTrek, une entreprise de Portland, forme actuellement une centaine d’étudiants, répartis en trois groupes, à devenir des «facilitateurs» agréés qui créeront un espace sûr pour les séances de dosage et seront une présence rassurante, mais non intrusive. Certains cours du cours de six mois, à 7 900 $ US, sont en ligne, mais d’autres se déroulent en personne, près de Portland dans un bâtiment ressemblant à un pavillon de montagne avec des drapeaux de prière tibétains claquant dans la brise à proximité.

Parce que l’utilisation de la psilocybine est toujours illégale, les seuls champignons du centre de formation étaient les shitake servis dans la soupe miso au déjeuner.

La formatrice Gina Gratza a dit aux étudiants que l’espace, ou “récipient”, pour une séance de dosage dans un centre agréé devrait inclure un canapé ou des tapis sur lesquels les clients peuvent s’asseoir ou s’allonger, un masque pour les yeux, des articles de confort comme une couverture et des animaux en peluche, un carnet de croquis, des crayons et un seau à vomir. Une séance dure généralement au moins six heures.

La musique est une partie importante de l’expérience et doit être disponible, à partir de haut-parleurs ou d’écouteurs. (Des chercheurs du Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research à Baltimore ont développé une liste de lecture qui « cherche à exprimer l’arc de balayage de la session typique de psilocybine à dose moyenne ou élevée. »)

“Vous êtes ici pour soutenir un passage sûr et tenir le conteneur qui alimente une libération et un déploiement”, a déclaré Gratza aux étudiants. “Soyez conscient de la façon dont vous parlez et de ce que l’énergie de ce que vous émettez peut transmettre.”

Les formateurs ont souligné que ceux qui prennent de la psilocybine devraient avoir la liberté d’explorer toutes les émotions qui émergent au cours de leurs voyages intérieurs. Il ne faut pas les consoler s’ils pleurent, par exemple. Exprimer sa colère, c’est bien, mais il faut s’entendre au préalable sur le fait qu’il n’y aura pas de jets d’objets ni de coups.

“Nous ne guidons pas”, a déclaré Gratza. “Laissez les expériences de vos participants se dérouler. Utilisez les mots avec parcimonie. Laissez les participants arriver à leurs propres idées et conclusions.” Tom Eckert, l’architecte de Ballot Measure 109, le fait maintenant avancer en tant que directeur du programme d’InnerTrek. Il a dit qu’il ne s’agissait pas pour les gens de “planer” pour le plaisir, mais d’utiliser la psilocybine pour améliorer des vies.

Les chercheurs pensent que la psilocybine modifie la façon dont le cerveau s’organise, permettant à un utilisateur d’adopter plus facilement de nouvelles attitudes et aidant à surmonter la dépression, le SSPT et d’autres problèmes.

“Ce que nous proposons ici dans l’Oregon est une plate-forme pour les services de psilocybine”, a déclaré Eckert dans une interview. “Et le service signifie une séquence de séances dans lesquelles une expérience de psilocybine est contextualisée. Donc, il y a une préparation en amont et une intégration après. C’est une séquence thérapeutique.”

L’Oregon est un pionnier de l’utilisation réglementée des champignons psychédéliques aux États-Unis, mais la psilocybine, le peyotl et d’autres substances hallucinogènes ont été utilisées par les peuples autochtones du Mexique et d’Amérique centrale pour induire des états de conscience modifiés dans les rituels de guérison et les cérémonies religieuses depuis l’époque précolombienne. .

Sa culture et son utilisation sont légales dans une poignée d’autres pays, dont la Jamaïque, où certaines stations balnéaires de champignons haut de gamme ont vu le jour. Un programme géré par le Heroic Hearts Project, une organisation de services aux vétérans, amène des vétérans militaires atteints de SSPT et des athlètes qui ont subi des traumatismes dans les jungles du Pérou pour des séances réparatrices avec de l’ayahuasca, un psychédélique à base de plantes.

En octobre, la province canadienne de l’Alberta a annoncé la première réglementation provinciale pour la thérapie assistée par les psychédéliques. La nouvelle réglementation, qui entre en vigueur en janvier, exige qu’un psychiatre supervise tout traitement, selon la Société Radio-Canada.

La psilocybine reste illégale dans le reste du Canada, mais cela n’a pas empêché les magasins de Vancouver, en Colombie-Britannique, de vendre ouvertement des champignons magiques. La police n’intervient pas et cible plutôt les organisations criminelles violentes qui produisent et font le trafic d’opioïdes nocifs, a rapporté la CBC.

Un magasin à Portland appelé Shroom House aurait également vendu ouvertement de la psilocybine jusqu’à ce que la police interrompe l’opération le 8 décembre et arrête le propriétaire et le gérant du magasin.

Lors de la dernière élection, plusieurs comtés ruraux de l’Oregon ont choisi de ne pas autoriser les services de psilocybine dans les zones non constituées en société à l’intérieur de leurs frontières, bien que plusieurs villes de ces comtés soient restées. Des comtés très peuplés avec les plus grandes villes de l’État – Portland, Eugene et Bend – également ne s’est pas retiré, bien que le comté contenant la capitale Salem l’ait fait.

L’Oregon Psychiatric Physicians Association et l’American Psychiatric Association se sont opposées à la mesure 109, affirmant qu’elle “n’est pas sûre et fait des promesses trompeuses aux habitants de l’Oregon aux prises avec une maladie mentale”. Il n’est pas nécessaire d’être un professionnel de la santé pour obtenir une licence d’animateur, ont-ils souligné.

Eckert, cependant, a déclaré que le statu quo ne fonctionnait pas.

“Nous avons besoin d’une révolution dans les soins de santé mentale”, a déclaré Eckert. “La façon dont nous travaillons actuellement avec la santé mentale ne suffit tout simplement pas, et nous le voyons dans les résultats. Nous avons quelque chose d’une crise de santé mentale ici en Oregon et au-delà.

“Je n’essaie pas de jeter la structure existante”, a-t-il ajouté. “Il y a certainement de la valeur là-bas, mais il manque clairement quelque chose.”