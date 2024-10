L’état d’Apple Intelligence : iOS 18.1, les nouveaux Mac et l’iPad Mini

Les premiers éléments d’Apple Intelligence commencent à apparaître sur les téléphones des gens. Les fonctionnalités d’iOS 18.1 sont assez basiques : résumer des messages, rédiger des emails, ce genre de choses. Apple permet déjà aux développeurs de jouer avec iOS 18.2, ce qui semble être une mise à jour beaucoup plus substantielle. Pendant ce temps, la société est sur le point de lancer une série de nouveaux Mac équipés de M4 et axés sur l’IA, et a lancé l’iPad Mini cette semaine. Il se passe beaucoup de choses en même temps, et il y a beaucoup de choses à comprendre.