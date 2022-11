L’État criminel russe doit être vaincu et évité par les nations civilisées

Un état maléfique

TOUT À FAIT pourquoi le misérable laquais de Poutine, Sergueï Lavrov, n’a pas été chassé du sommet du G20 nous dépasse.

Le tyran de fer-blanc de la Russie avait trop peur pour se montrer. Il a donc envoyé Lavrov à Bali pour s’imprégner des piques des dirigeants mondiaux, dont Rishi Sunak.

La raison pour laquelle le misérable laquais de Poutine, Sergueï Lavrov, n’a pas été chassé du sommet du G20 nous dépasse. Crédit : AP

Comment ont-ils pu endurer TOUTE présence de Moscou hier alors que ses missiles pleuvaient sur l’Ukraine ?

Surtout après qu’un égaré aurait tué deux personnes de l’autre côté de la frontière en Pologne – un membre de l’OTAN.

Le Kremlin, mis de côté par l’inutilité de son armée surmédiatisée, recourt désormais à couper le pouvoir de son voisin et à détruire ses villes.

Pourquoi même envisager une négociation de paix avec de tels monstres ? De toute façon, ils n’honoreraient jamais un accord.

Cet État criminel doit être vaincu et rejeté par les nations civilisées.

Peut-être alors que son peuple se vengera de Poutine pour la ruine et la honte que ses illusions folles lui ont infligées.

Action frontalière

LES débarquements illégaux de milliers de migrants sont désormais une urgence nationale.

Comment peuvent-ils être moins nombreux alors que nos frontières sont grandes ouvertes, que les camps de traitement sont débordés et que les hôtels sont réservés pour les jeunes hommes dont les demandes d’asile souvent fictives ne peuvent pas être traitées dans un avenir prévisible ?

Les débarquements illégaux de milliers de migrants sont désormais une urgence nationale Crédit : PA

Lorsque la facture de l’hébergement à elle seule a dépassé 6 millions de livres sterling par jour ?

Alors que 42 138 sont déjà arrivés cette année (dont 2 225 sur les seuls samedi, dimanche et lundi) ?

C’est la population d’une ville de taille décente qui a besoin d’un lit et de nourriture – et seulement une minorité d’entre eux sont de vrais réfugiés.

Si Rishi Sunak envisage sérieusement d’utiliser les pouvoirs d’urgence pour annuler les lois sur les droits de l’homme et faciliter les expulsions rapides, tant mieux. Les électeurs veulent une action plus dure.

Le problème, c’est que le Parti travailliste veut le contraire.

Rishi est-il prêt pour les hurlements d’indignation de la gauche – et le tsunami de poursuites judiciaires que leurs avocats vont déclencher ?

Facile, Jérémie

RÉCESSION est presque certainement ici. Jeremy Hunt ne doit pas aggraver les choses demain.

L’objectif de son budget est bien sûr d’équilibrer les comptes après les secousses sismiques de Covid et de la guerre de Russie.

La chancelière ne doit pas mettre fin à la réduction des taxes sur le carburant Crédit : Reuters

Notre crainte est qu’il réagisse de manière excessive au bref fiasco de Truss, dont la plupart sont déjà inversés.

Qu’il martèle si fort les travailleurs – avec des impôts déjà au plus haut depuis 70 ans – qu’il détruit des emplois, des entreprises et de la croissance.

Il y a une réduction d’impôt que le chancelier DOIT conserver. Hier, les députés ont félicité The Sun pour notre campagne Keep It Down avec FairFuelUK, qui a remporté une taxe vitale de 5p par litre sur l’essence et le diesel en mars.

Une mise à la casse qui pénaliserait les conducteurs et les transporteurs, dont les surcoûts entraîneraient des prix encore plus élevés pour tous.

Vous savez que c’est logique, M. Hunt :

Taisez-vous.