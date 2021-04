La California State University et l’Université de Californie ont annoncé jeudi qu’elles exigeraient que tous les étudiants, membres du personnel et professeurs qui prévoient d’être sur le campus soient vaccinés contre Covid.

Les deux systèmes universitaires californiens sont les plus importants parmi des dizaines d’établissements d’enseignement supérieur qui nécessiteront des vaccinations pour le semestre d’automne, avec plus d’un million d’étudiants et de membres du personnel concernés par la décision. Les étudiants et le personnel pourront demander des exemptions pour des raisons médicales ou religieuses, comme ils le feraient avec d’autres vaccins obligatoires.

«Ensemble, la CSU et l’UC recrutent et emploient plus d’un million d’étudiants et d’employés sur 33 grands campus universitaires, il s’agit donc du plan universitaire le plus complet et le plus conséquent du pays pour les vaccins COVID-19», a déclaré le chancelier de l’État de Cal, Joseph I. Castro.

Les universités ont hésité à prendre la décision auparavant en raison de questions juridiques concernant l’exigence de vaccins qui n’ont pas été entièrement approuvés par la Food and Drug Administration. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont distribués sous autorisation d’utilisation d’urgence, mais les entreprises attendent l’approbation de la FDA d’ici l’automne.

Les deux universités prévoient de fonctionner principalement en personne pendant le semestre.

Les vaccins sont une «étape clé que les gens peuvent franchir pour se protéger, protéger leurs amis et leur famille, ainsi que les communautés de notre campus, tout en aidant à mettre fin à la pandémie», a déclaré le président de l’UC Michael V. Drake, médecin.

Certains experts de la santé estiment que le fait d’exiger des vaccinations pour les collèges et les universités aidera à arrêter la propagation de Covid chez les jeunes, qui sont de plus en plus à risque de contracter des maladies graves dues à des variantes qui mutent et se propagent rapidement.

La Californie a enregistré près de 2 000 nouveaux cas de Covid-19 mercredi et un variant de Covid «double mutant» a été récemment détecté dans l’État. L’État prévoit de rouvrir les entreprises d’ici le 15 juin tout en maintenant un mandat de masque en place. Près de la moitié des adultes de l’État ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.