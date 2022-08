L’État budgétise des millions pour reconstruire et ajouter des voies à la route 47 sur les côtés nord et sud de Yorkville – Shaw Local

Le financement de la reconstruction et de l’élargissement de la route 47 encombrée de trafic sur l’extrême nord de Yorkville est inclus dans un plan de dépenses de 34,6 milliards de dollars du ministère des Transports de l’Illinois dévoilé par les responsables de l’État le vendredi 12 août dernier à Springfield.

IDOT 2024-2028 plan pluriannuel comprend 168,2 millions de dollars pour des améliorations le long de la route 47, notamment :

• 67,2 millions de dollars pour payer l’ingénierie, la reconstruction et la construction de voies de circulation supplémentaires, le remplacement de ponts et de ponceaux, et d’autres améliorations le long d’une section de 4,3 milles de la route 47 s’étendant au sud de Cross Street à Sugar Grove jusqu’à 1/4 mille au sud de Galena Route à Yorkville.

• 57,5 ​​millions de dollars pour payer l’ingénierie, la reconstruction et la construction de voies de circulation supplémentaires le long d’un tronçon de 2,3 milles de la route 47, de Galena Road South à Kennedy Road à Yorkville.

• 43,5 millions de dollars pour payer l’ingénierie, la reconstruction et la construction de voies de circulation supplémentaires le long d’un tronçon de 4,2 milles de la route 47, de la route 71 à Caton Farm Road, à l’extrême sud de Yorkville.

Le plan pluriannuel alloue également 27,8 millions de dollars pour l’ingénierie, les études environnementales, l’acquisition de terrains et les ajustements des services publics pour l’amélioration de la route 126 de la route 71 à Yorkville est jusqu’à la ligne du comté de Will.

Le financement de toutes les améliorations est budgétisé au cours des exercices 2024-28 de l’IDOT.

Les améliorations en attente le long de la route 47, en particulier du côté nord de Yorkville s’étendant jusqu’à Sugar Grove dans le comté de Kane, devraient être une bonne nouvelle pour de nombreux automobilistes de la région du comté de Kendall qui sont désormais assis dans des sauvegardes quotidiennes de la circulation aux heures de pointe sur l’autoroute à deux voies en ruine. .

Le financement des projets proviendra de la loi bipartite sur les infrastructures de reconstruction de l’Illinois de 2019, qui a doublé la taxe sur le carburant de l’État de 19 cents à 38 cents le gallon et l’a programmée pour augmenter avec le taux d’inflation. Cette loi a également augmenté les frais de conduite, redirigé une partie de la taxe de vente de l’État sur le carburant vers le fonds routier et autorisé les emprunts pour payer les projets de construction.

“Il y a un peu plus de trois ans, j’ai signé notre programme d’infrastructure bipartisan historique”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker lors d’une conférence de presse le 12 août au bâtiment IDOT à Springfield. “Et depuis lors, Rebuild Illinois a entrepris une transformation massive des systèmes de transport de notre État.”

• Jerry Nowicki de Capital News Service Illinois a contribué à cette histoire.