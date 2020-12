Alors que les pays se précipitent pour approuver la première série de vaccins contre le coronavirus – y compris la Grande-Bretagne approuvant le vaccin Pfizer mercredi – les gouvernements, les entreprises et les institutions civiles sont aux prises avec une question de plus en plus urgente: devrait-il être nécessaire?

Ce débat se déroule à haute voix au Brésil, où Doria, dont l’État a été dévasté par la maladie, et le président Jair Bolsonaro, un sceptique du coronavirus, sont impliqués dans un conflit politique acharné sur la question de savoir si Les Brésiliens devraient se faire vacciner.

Pour une grande partie du monde, le vaccin ne peut pas arriver assez rapidement.

Alors que le nombre de cas et de décès atteint de nouveaux sommets alarmants, les politiques de confinement qui ont autrefois aidé à réprimer les épidémies semblent de plus en plus intenables. Des millions de personnes – insensibles aux dangers, épuisées par les restrictions, incapables d’absorber davantage de souffrances économiques – ignorent les dernières directives sanitaires. Les hôpitaux sont poussés à bout. Le vaccin semble être la seule issue.

Mais la perspective de forcer les gens à l’accepter s’est avérée être une question délicate, avec droits individuels contre besoins collectifs, tendance personnelle contre responsabilité sociale. Certains responsables de la santé publique affirment que la vaccination obligatoire est le seul moyen de vaincre le coronavirus et – par rapport aux verrouillages et aux restrictions de voyage – beaucoup moins onéreux.

D’autres experts – et la majorité des dirigeants gouvernementaux – disent le contraire: le vaccin ne peut pas être obligatoire. Les gens doivent prendre leurs propres décisions.

«Il y a d’importantes valeurs fondamentales en jeu», a déclaré Alberto Giubilini, éthicien en santé publique à l’Université d’Oxford. «Nous vivons dans des sociétés libérales où ce que je fais de mon corps et de ma santé est ma propre affaire, et l’État ne devrait pas s’impliquer. Mais nous vivons aussi dans des communautés collectives et nous avons des devoirs envers ces communautés. Et ce sont des valeurs fondamentales qui se heurtent souvent les unes aux autres. «

La facture arrive bientôt pour le Brésil.

Doria a déclaré jeudi qu’il prévoyait de vacciner les personnes dans l’État dès janvier. L’espoir doit être achevé d’ici la fin du mois de février.

La réaction de Bolsonaro

Bolsonaro, un populiste d’extrême droite, a étonnamment peu fait pour contenir une épidémie qui a rendu malade plus de 6,5 millions de personnes au Brésil, tué plus de 175000 personnes et est devenue la pire catastrophe humanitaire de l’histoire nationale. Il a déclaré que le gouvernement ne devrait pas instituer de verrouillage ou fermer des entreprises. Il a insisté les gens à continuer leur vie et à emporter leurs morceaux.

«Tout est question de pandémie, et nous devons arrêter cela», at-il a déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier. «Nous sommes tous en train de mourir. Tout le monde ici est en train de mourir. . . . Nous devons arrêter d’être un pays de mauviettes. «

Mais il a montré un dédain particulier pour ce qu’il appelle «le vaccin chinois de João Doria», un candidat développé par la société chinoise de biotechnologie Sinovac. Lorsque les procès au Brésil ont été brièvement interrompus le mois dernier après qu’un volontaire se soit suicidé, Bolsonaro a déclaré la victoire.

« C’est le vaccin que Doria veut que tout le monde à São Paulo prenne », a-t-il écrit sur Facebook. Le président a déclaré que le vaccin ne serait jamais obligatoire. Une victoire de plus pour Jair Bolsonaro. «

La nouvelle aversion de Bolsonaro pour un mandat de vaccin contredit non seulement la culture brésilienne dominante, mais aussi législation il a signé en février. Écrite lorsque le coronavirus a commencé sa calamité mondiale, la loi autorise la vaccination obligatoire.

Au Brésil, ce n’était pas inhabituel: une batterie de vaccins est depuis longtemps obligatoire pour les enfants. Les demandes sont rarement appliquées parce que les gens d’ici ont toujours été réceptifs.

Pour les avocats, la loi met effectivement un terme au débat juridique. Le procureur général du Brésil, Augusto Aras, a déclaré que les États avaient le droit de le rendre obligatoire. Maintenant, les législateurs de l’État de Rio de Janeiro se demandent s’il le faut.

« Si vous lisez la loi 2020, c’est clair », a déclaré Bruno Santos Cunha, un avocat municipal de la ville de Recife, au nord-est, où il est spécialisé en droit des libertés civiles. «Les gouvernements des États et même les conseils municipaux ont le pouvoir d’introduire des vaccinations obligatoires. Il a été adopté pendant la crise de Covid et Bolsonaro l’a signé. «

Cependant, il est moins clair si et comment une telle loi serait appliquée – et quels en seraient les coûts politiques et sociaux. En vertu de la loi brésilienne, les «atteintes à la santé médicale» sont techniquement passibles d’un an de prison. Mais il n’est pas certain que l’abstinence vaccinale soit éligible, ni qui déciderait.

Doria a refusé d’être interviewé ou de répondre à des questions écrites.

« L’approbation d’un vaccin – ou de vaccins – est la seule garantie d’une protection efficace contre le coronavirus », a-t-il déclaré dans un communiqué. « C’est le droit de tous les Brésiliens. »

‘Chemin des théories du complot’

Mais est-ce aussi leur devoir?

Les experts en santé publique affirment que le débat menace de polariser le sentiment public à un moment où la désinformation et la méfiance érodent toute croyance dans les vaccins. Les enquêtes de l’année dernière ont révélé que 97% des Brésiliens croyaient en l’importance de la vaccination des enfants. Mais maintenant, seulement 72% des habitants des villes de Rio et de São Paulo disent qu’ils prévoient de se faire vacciner contre le coronavirus.

Les gens se méfient le plus du vaccin chinois, qui a attaqué les partisans de Bolsonaro avec un langage raciste et xénophobe.

« Quand la science est politisée, elle ouvre toujours la voie aux théories du complot, pour que vous soyez lésé et que d’autres essaient de vous tromper », a déclaré le microbiologiste. Natália Pasternak Taschner, une scientifique de premier plan au Brésil. « Et personne ne veut être lésé et ridiculisé, alors cela ouvre la porte à la suspicion. »

Un débat polarisant sur la vaccination obligatoire, a-t-elle dit, ne fera qu’ajouter à la confusion et entraînera l’enracinement des deux parties. « Cela donne l’impression que nous allons être vaccinés de force », a-t-elle déclaré. « Mais personne ne vous poursuivra avec une aiguille. »

La fois où le Brésil a essayé, cela a mal tourné. En 1904, Rio était en proie à plusieurs crises de santé publique. Beaucoup de gens étaient entassés dans des immeubles malodorants. Il y avait peu de collecte des déchets. La variole était partout. Dans le cadre d’une campagne de santé publique, les agents sanitaires ont été autorisés à pénétrer dans les maisons accompagnés de la police et à administrer le vaccin antivariolique. Par la force, si nécessaire.

Les gens se sont révoltés. Des dizaines ont été tués. Il est devenu connu sous le nom de soulèvement vaccinal.

Peu de gens croient qu’une telle chose se produirait aujourd’hui. Mais certains préviennent que de nombreux thèmes qui ont défini cette époque – la peur, la désinformation et la maladie – caractérisent également de plus en plus cette époque.

« Jamais dans l’histoire du monde il n’y a eu de pandémie de cette nature lorsque les gens communiquent en masse sur les réseaux sociaux », a déclaré Wanderson de Oliveira, qui était en charge de la surveillance médicale fédérale au début de la pandémie. « Et jamais dans l’histoire de la santé publique il n’y a eu le développement d’un vaccin avec autant de nouvelles technologies dans un laps de temps si court qu’il a été vu comme s’il s’agissait d’une émission de télévision. »

Les immunologistes, se référant à l’inflammabilité potentielle, disent que ce serait une erreur de la part des responsables gouvernementaux de mettre l’accent sur un mandat de vaccination. Au lieu de cela, disent-ils, l’accent devrait être mis sur l’éducation du public.

« La persuasion est bien plus efficace que la coercition », a déclaré Renato Kfouri, directeur de l’Association brésilienne de vaccination. «Notre communication doit être améliorée. C’est un terreau fertile pour la désinformation qui affecte et déroute vraiment les gens. «

Florisval Cardoso, 55 ans, un ouvrier d’usine de São Paulo qui a été licencié pendant la pandémie, dit qu’il ne prendrait pas le vaccin comme les choses sont actuellement. Peu importe si Doria dit que ce sera obligatoire. Et peu importe que les médias traditionnels disent que ce serait sûr. Il n’a pas confiance non plus.

«Presque personne ne vous dit qu’ils allaient l’obtenir», dit-il. « Puisqu’il n’a pas d’histoire et si peu de fiabilité. »

Pour illustrer ses inquiétudes, il a envoyé une vidéo à un journaliste du Washington Post. Il mettait en vedette un commentateur brésilien qui avait diffusé de fausses nouvelles et des théories du complot pendant la pandémie. La vidéo prétend à tort que les vaccins «modifient génétiquement» les humains.

« Cette semaine, j’ai reçu ces informations, que je continue de rechercher », a déclaré Cardoso. « C’est en grande partie un fait. »