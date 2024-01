L’État brésilien de Rio de Janeiro est confronté aux dégâts causés par les inondations après que de fortes pluies ont tué au moins 12 personnes.

RIO DE JANEIRO — Des quartiers de l’État brésilien de Rio de Janeiro sont restés inondés lundi plus d’un jour après des pluies torrentielles qui ont tué au moins 12 personnes.

Les fortes pluies ont fait des ravages au cours du week-end, inondant des maisons, un hôpital, la ligne de métro de la ville de Rio et un tronçon d’autoroute principal, l’Avenida Brasil.

Certaines personnes se sont noyées et ont été tuées dans des glissements de terrain, tandis qu’au moins trois sont mortes après avoir été électrocutées. Dix-huit villes de l’État restent exposées à un risque « élevé » de glissements de terrain, selon les responsables de la protection civile.

Les inondations ont été particulièrement dévastatrices dans les périphéries nord de Rio, certaines des zones les plus pauvres de la métropole.

« Nous nous sentons comme des animaux. Ce n’est pas normal de vivre comme ça”, a déclaré Heloisa Regina, 55 ans, alors qu’elle inspectait son bar et sa maison inondés à Duque de Caxias, une ville au nord de Rio où plus de 100 millimètres de pluie sont tombés en 24 heures. .

Regina a passé la nuit à essayer de dormir sur une table de billard, se demandant comment elle allait payer pour réparer les dégâts causés au bar qu’elle possède depuis 30 ans. «Nous avons tout perdu», dit-elle.

Les habitants ont pataugé dans l’eau jusqu’à la taille lundi pour parcourir les rues de Duque de Caxias. D’autres ont grimpé sur les toits et ont appelé à l’aide tandis que des hélicoptères survolaient les lieux, selon des images vidéo de la chaîne de télévision brésilienne Globo.

Les pompiers recherchaient une femme qui avait disparu après que sa voiture soit tombée dans la rivière Botas, dans le quartier de Belford Roxo, à Rio.

Environ 2 400 militaires des pompiers de Rio ont été mobilisés ce week-end et ont utilisé des ambulances, des bateaux, des drones et des avions pour secourir les habitants et surveiller les zones touchées.

Les autorités sont intervenues dans plus de 200 incidents dus aux inondations dans tout l’État, selon un communiqué de la défense civile de Rio. Mais certains accusent les autorités de négligence.

“Nous sommes complètement abandonnés”, a accusé Eliana Vieira Krauss, 54 ans, résidente de Duque de Caxias. “Rien ne s’est amélioré” depuis des inondations similaires il y a plus de dix ans, a déclaré l’infirmière auxiliaire.

Krauss a elle-même transporté son beau-père handicapé de 80 ans jusqu’au domicile de sa belle-sœur. « L’eau arrivait presque jusqu’à son lit. S’il s’était retourné et était tombé, il se serait noyé”, a déclaré Krauss.

Le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a déclaré dimanche l’état d’urgence et a exhorté les gens à ne pas forcer leur passage à travers les zones inondées et à éviter de perturber les efforts de secours et de récupération.

Des pluies modérées à fortes, des éclairs et des rafales de vent étaient attendus lundi après-midi. La défense civile de Rio a conseillé aux gens de ne pas nager dans les lacs ou dans la mer et, lorsqu’ils sont chez eux, de rester à l’écart des prises de courant, des fenêtres et des portes métalliques.

Les inondations dans le sous-sol de l’hôpital municipal Ronaldo Gazolla ont entraîné des coupures de courant qui ont été résolues dimanche, mais tous les rendez-vous à l’hôpital ont été retardés de 15 jours, a déclaré le secrétaire à la Santé de Rio, Daniel Soranz, sur X, anciennement Twitter.

L’Institut national de météorologie du Brésil a mis en garde jeudi contre le risque de fortes pluies à Rio, Sao Paulo et Minas Gerais en raison d’une combinaison de chaleur, d’humidité et de zones de basse pression dans l’atmosphère.

En février 2023, de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont tué au moins 48 personnes dans l’État de Sao Paulo. En septembre, les inondations provoquées par un cyclone dans le sud du Brésil ont tué au moins 31 personnes et laissé 2 300 sans abri.

Dans le même temps, la forêt amazonienne du Brésil est confrontée à une grave sécheresse. Les scientifiques affirment que les conditions météorologiques extrêmes se produisent plus fréquemment en raison du changement climatique d’origine humaine, et que 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Nízia Maria Geralda Francisco, 70 ans, a passé samedi soir sur le toit où elle a été emmenée par des voisins pour échapper à l’inondation de sa maison à Belford Roxo.

À son retour le lendemain matin, elle a trouvé ses affaires trempées dans l’eau boueuse, notamment une armoire et ses documents. « C’est dur de rester dans cet endroit, mais c’est le nôtre. Nous n’avons pas d’argent pour partir », a déclaré Geralda Francisco en pleurant.

“Les humains détruisent la nature, c’est donc ce que nous obtenons en retour”, a-t-elle ajouté.

