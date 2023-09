L’État australien suspend la loi sur les droits de l’homme pour enfermer davantage d’enfants | Actualités sur les droits de l’enfant

Le gouvernement de l’État du Queensland, dans le nord-est de l’Australie, a stupéfié les experts en matière de droits de l’homme en suspendant sa loi sur les droits de l’homme pour la deuxième fois cette année afin de pouvoir enfermer davantage d’enfants.

Le parti travailliste au pouvoir a fait adopter le mois dernier une série de lois autorisant les mineurs de moins de 18 ans – y compris les enfants âgés d’à peine 10 ans – à être détenus indéfiniment dans des postes de surveillance de la police, en raison des changements apportés aux lois sur la justice pour les jeunes – y compris la prison pour les jeunes qui ne respectent pas les conditions de libération sous caution. – signifie qu’il n’y a plus assez de places dans les centres de détention pour jeunes désignés pour accueillir tous ceux qui sont derrière les barreaux.

Les lois modifiées sur la libération sous caution, introduites plus tôt cette année, exigeaient également la suspension de la loi sur les droits de l’homme.

Ces mesures ont choqué le commissaire aux droits de l’homme du Queensland, Scott McDougall, qui a qualifié la protection des droits de l’homme en Australie de « très fragile », sans aucune loi applicable à l’échelle nationale.

« Nous n’avons pas de loi nationale sur les droits de l’homme. Certains de nos États et territoires disposent de protections législatives en matière de droits de l’homme. Mais elles ne sont pas inscrites dans la Constitution et peuvent donc être annulées par le Parlement », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Le Loi sur les droits de l’homme du Queensland – introduit en 2019 – protège les enfants contre la détention dans des prisons pour adultes. Il a donc dû être suspendu pour que le gouvernement puisse adopter sa législation.

Plus tôt cette année, la Commission australienne de la productivité a signalé que le Queensland comptait le plus grand nombre d’enfants en détention parmi tous les États australiens.

Entre 2021 et 2022, ce que l’on appelle le « Sunshine State » a enregistré une moyenne quotidienne de 287 personnes en détention de jeunes, contre 190 dans l’État le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, le deuxième en importance.

Et malgré le coût de plus de 1 800 dollars australiens (1 158 dollars) pour garder chaque enfant pendant une journée, plus de la moitié des enfants emprisonnés du Queensland sont condamnés à nouveau pour de nouvelles infractions dans les 12 mois suivant leur libération.

Un autre rapport publié par la Justice Reform Initiative en novembre 2022 a montré que le nombre de jeunes détenus dans le Queensland avait augmenté de plus de 27 % en sept ans.

Le gouvernement du Queensland considère la volonté de détenir les enfants dans des postes de surveillance de la police comme un moyen d’héberger ce nombre croissant. Attachée aux commissariats de police et aux tribunaux, une maison de surveillance contient de petites cellules en béton sans fenêtres et n’est normalement utilisée qu’en « dernier recours » pour les adultes en attente de comparution devant le tribunal ou devant être enfermés par la police pendant la nuit.

Cependant, McDougall a déclaré qu’il avait « de réelles inquiétudes quant aux dommages irréversibles causés aux enfants » détenus dans les postes de surveillance de la police, qu’il a décrit comme une « boîte de béton ».

« [A watch house] il y a souvent d’autres enfants. Il y aura des toilettes visibles par presque tout le monde », a-t-il déclaré.

« Les enfants n’ont pas accès à l’air frais ni à la lumière du soleil. Et on a signalé le cas d’un enfant détenu pendant 32 jours dans une maison de surveillance et dont les cheveux tombaient. Après deux à trois jours passés dans une maison de surveillance, la santé mentale d’un enfant commence à se détériorer. Au bout de huit, neuf ou dix jours passés dans la maison de surveillance, j’ai entendu de nombreux rapports faisant état d’enfants en panne à ce moment-là.

Il a également souligné que 90 pour cent des enfants et des jeunes emprisonnés attendent d’être jugés.

« Le Queensland connaît des taux extrêmement élevés d’enfants en détention provisoire. Il s’agit donc d’enfants qui n’ont pas été reconnus coupables d’un délit », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Flics et cages »

Bien que les autochtones ne représentent que 4,6 pour cent de la population du Queensland, les enfants autochtones représentent près de 63 pour cent des personnes en détention.

Le taux d’incarcération des enfants autochtones du Queensland est 33 fois supérieur à celui des enfants non autochtones.

Maggie Munn, originaire de Gunggari et directrice nationale du groupe de défense de la justice des Premières Nations Change the Record, a déclaré à Al Jazeera que la décision de détenir des enfants dès l’âge de 10 ans dans des maisons de surveillance pour adultes était « fondamentalement cruelle et erronée ».

« Il est incroyablement inquiétant que le gouvernement du Queensland, pour la deuxième fois cette année, ait suspendu les lois sur les droits de l’homme afin de punir les enfants, dont la majorité sont des enfants des Premières Nations. Qu’est-ce que cela dit sur les droits humains que notre gouvernement valorise ? Munn a déclaré à Al Jazeera.

« Je m’inquiète pour ces enfants, de ce à quoi ils seront exposés, de la manière dont ils seront traités et des préjudices et traumatismes qu’ils devront endurer en raison du mépris flagrant de ce gouvernement pour leurs droits.

Munn a déclaré qu’il fallait trouver des solutions alternatives qui s’attaqueraient au comportement des enfants sans les soumettre à un processus susceptible de créer davantage de problèmes.

« Il y a eu d’innombrables occasions pour ce gouvernement de rechercher des alternatives à l’incarcération qui se concentrent sur un enfant, comprendre son comportement, y remédier et être tenu responsable en dehors d’une cellule de prison, et pourtant ces solutions et alternatives continuent d’être ignorées.

Un risque supplémentaire pour la protection des droits humains est le parlement du Queensland, qui, chose inhabituelle, ne compte qu’une seule chambre. Sans chambre haute pour examiner la législation, le parti au pouvoir peut adopter de nouvelles lois sans aucune contestation.

Debbie Kilroy, directrice générale de Sisters Inside, une organisation communautaire indépendante basée dans le Queensland qui défend les droits humains des femmes et des filles en prison, a déclaré que dans un tel système, le parti au pouvoir « peut vraiment faire tout ce qu’il veut, à tout moment » sans aucune contrainte. freins et contrepoids.

« Et c’est ce qu’ils ont fait, pour la deuxième fois cette année, en adoptant des lois des plus horribles qui vont perpétrer des violences et des préjudices contre les enfants particulièrement aborigènes et insulaires du détroit de Torres, non seulement aujourd’hui, demain, le mois prochain, mais pour les générations à venir. , » dit-elle.

Kilroy a également déclaré à Al Jazeera que le gouvernement devait cesser de financer « les flics et les cages » et a exprimé son inquiétude face à ce qu’elle a décrit comme « le racisme systémique, la misogynie et le sexisme » du service de police du Queensland.

En 2019, des policiers et d’autres membres du personnel ont été enregistrés plaisantant sur le fait de battre et d’enterrer des Noirs et faisant des commentaires racistes sur les Africains et les musulmans.

Les enregistrements ont également capturé des remarques sexistes et un agent plaisantant sur une prisonnière des Premières Nations offrant des faveurs sexuelles.

Les conversations ont été enregistrées dans une maison de surveillance de la police, les mêmes centres de détention où les enfants autochtones peuvent désormais être détenus indéfiniment.

L’Australie a été critiquée à plusieurs reprises au niveau international concernant le traitement réservé aux enfants et aux jeunes dans le système de justice pénale.

Les Nations Unies ont appelé à plusieurs reprises l’Australie à relever l’âge de la responsabilité pénale de 10 ans à la norme internationale de 14 ans, cette question étant à nouveau soulignée dans le rapport 2021 du pays. Examen périodique universel au Conseil des droits de l’homme.

La suspension par le gouvernement travailliste du Queensland des protections des droits humains – affectant de manière disproportionnée les communautés autochtones – intervient également à un moment où leurs homologues fédéraux font campagne pour un référendum sur les droits autochtones.

En cas de succès, le référendum verra un conseil consultatif autochtone constitutionnellement établi au sein du système parlementaire fédéral, connu sous le nom de « Voix au Parlement », une politique travailliste emblématique.

« C’est une pure hypocrisie de la part du gouvernement que de faire adopter ces lois cyniques et racistes alors même qu’il fait campagne sur Voice to Parliament », a déclaré le député vert du Queensland, Michael Berkman, à Al Jazeera.

« Et malheureusement, il n’y a rien dans la proposition de Voice qui annulerait ces changements ou empêcherait un gouvernement tout aussi insensible de faire de même. »

Mark Ryan, ministre de la police et des services correctionnels du Queensland, et Di Farmer, ministre de la justice pour les jeunes du Queensland, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Cependant, Ryan – qui a présenté la législation, qui doit expirer en 2026 – est impénitent et défend sa décision le mois dernier.

« Ce gouvernement ne présente aucune excuse pour notre position ferme à l’égard de la criminalité chez les jeunes », a-t-il déclaré dans plusieurs médias australiens.