L’état le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, a rendu samedi les masques obligatoires et imposé de nouvelles restrictions alors que son cluster de coronavirus augmentait de sept, tandis que le Victoria voisin a enregistré 10 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a interdit la danse et le chant dans les boîtes de nuit tout en limitant le nombre de classes de gymnastique, de mariages, de funérailles et de lieux de culte.

Cependant, le match test de cricket de cinq jours entre l’Australie et l’Inde, qui doit débuter jeudi, se poursuivra avec une participation de 50%.

« Nous considérons la santé et la sécurité avant tout, mais nous devons également penser au bien-être, à l’emploi et à l’économie », a déclaré Mme Berejiklian aux journalistes à Sydney.

«Et c’est pourquoi, en mettant en place ces mesures et ces paramètres, nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à augmenter et à encourager l’activité économique, à donner confiance aux entreprises et à l’emploi, mais aussi, bien sûr, à tenir le virus à distance.

NSW, qui compte près de 200 cas actifs de Covid-19, imposera une amende de 200 A $ (114 £) pour ne pas porter de masque, la règle étant appliquée à partir de lundi.

Victoria, qui compte maintenant 29 cas actifs, a rendu cette semaine les masques obligatoires dans tout l’État tout en limitant les rassemblements et en fermant sa frontière à NSW, ce qui a entraîné de longs retards aux points de contrôle frontaliers le jour du Nouvel An.

Les autorités ont déclaré samedi que le séquençage génomique montrait que l’épidémie de Victoria était directement liée au cluster NSW, justifiant la décision de fermer les frontières.

« Suite aux apprentissages que nous avons vécus, nous avons estimé que les réponses que nous avons mises en place sont proportionnées et justes. Les Victoriens ont beaucoup en jeu ici », a déclaré le ministre de la Santé de Victoria, Martin Foley.

L’État d’Australie du Sud a enregistré un autre jour de zéro cas tandis que la Tasmanie, qui est libre de Covid, a interdit les visiteurs de certaines parties de Victoria. Les habitants du Queensland ont été exhortés à réévaluer leurs projets de voyage à NSW et Victoria.

L’Australie a signalé plus de 28 450 cas de Covid-19 et 909 décès depuis le début de la pandémie.