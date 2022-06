L’État australien interdit les affichages publics de croix gammées nazies

CANBERRA, Australie (AP) – Un État australien est devenu le premier du pays à adopter une loi interdisant l’affichage public de croix gammées nazies, alors que les inquiétudes grandissent quant à la vitesse à laquelle les jeunes locaux se radicalisent.

Le Parlement de Victoria, le deuxième État le plus peuplé d’Australie, a adopté mardi soir des lois prévoyant des peines de 22 000 dollars australiens (15 213 dollars) et 12 mois de prison pour avoir affiché la croix gammée nazie, ou Hakenkreuz.

Dvir Abramovich, président de la Commission anti-diffamation, qui lutte contre l’antisémitisme, a déclaré mercredi qu’il s’attendait à ce que l’État le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, et les États du Queensland et de Tasmanie adoptent bientôt des lois similaires.

« Le fait que nous ayons un mouvement suprématiste blanc et néonazi renaissant est une source de préoccupation dans tous les États », a déclaré Abramovich, qui vit dans la capitale victorienne, Melbourne.

« Ce que fait le projet de loi, c’est dire à ces forces du mal qui essaient de briser notre esprit et d’instiller la peur que la loi n’est plus de leur côté », a-t-il ajouté.

Abramovich a lancé une campagne nationale pour interdire le symbole nazi il y a cinq ans.

La loi devient officielle dans deux semaines et l’interdiction prend effet six mois plus tard à la suite d’une campagne d’éducation publique.

La loi n’interdit pas l’affichage de croix gammées dans certains contextes religieux et culturels. La croix gammée pour les bouddhistes, les hindous, les jaïns et d’autres communautés religieuses était un symbole ancien et sacré, selon un communiqué du gouvernement de Victoria.

La procureure générale de Victoria, Jaclyn Symes, a déclaré qu’elle était fière que la loi ait été adoptée avec le soutien des législateurs de l’opposition.

« Je suis heureux de voir que peu importe de quel côté de la politique, nous pouvons convenir que ce comportement ignoble ne sera pas toléré à Victoria », a déclaré Symes.

Mike Burgess, directeur général de l’Australian Security Intelligence Organization, la principale agence d’espionnage nationale du pays, a déclaré dans son évaluation annuelle des menaces en février que les inquiétudes grandissaient quant à la vitesse à laquelle les jeunes se radicalisaient.

Des enfants aussi jeunes que 13 ans adoptaient l’extrémisme, à la fois religieux et idéologiquement motivé, a déclaré Burgess.

Il y a trois ans, les mineurs représentaient moins de 3 % des nouvelles enquêtes antiterroristes de l’ASIO. L’année dernière, ils représentaient 15% de ces enquêtes et la plupart des enquêtes les plus prioritaires de l’ASIO, a déclaré Burgess.

Rod Mcguirk, l’Associated Press